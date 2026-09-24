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Az Angol Nemzeti Bank épületének alacsony szögből készült felvétele a Threadneedle Streeten, az Union Jack zászlóval. Threadneedle Street. London
Gazdaság

Vége a hagyományos pénzküldésnek? Már tesztelik az új rendszert a gigabankok, ami mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 19:18

A legnagyobb brit bankok lebonyolították a szektor szerint világszinten is első, tokenizált betétekkel végrehajtott bankközi tranzakciókat. Az áttörés egy olyan blokkláncalapú pénzforma elterjedését vetíti előre, amelyet a Bank of England kifejezetten előnyben részesít a magánszektor által kibocsátott stablecoinokkal szemben - számolt be az euronews.

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A Lloyds, a NatWest és a Barclays két jelzáloghitel-kiváltási ügyletet bonyolított le tokenizált betétek segítségével, míg egy másik csoport – küztük a HSBC-vel – egy online piactéri vásárlást szimuláló, ügyfelek közötti fizetést hajtott végre. Az eredményeket a brit bankszövetség, a UK Finance jelentette be csütörtökön.

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A tokenizált betét lényege, hogy a hagyományos bankbetétet nem a pénzintézet belső nyilvántartásában, hanem blokkláncon rögzítik. Jogi státusza és védettsége megegyezik a bankszámlán tartott pénzével, ám azonnali elszámolást tesz lehetővé, emellett programozható, vagyis csak meghatározott feltételek teljesülése esetén mozog a tőke.

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A jelzáloghitel-kiváltásoknál például az összeg automatikusan szabadult fel az ingatlanátruházás megerősítését követően, míg a piactéri tesztnél a vevő pénzét csak a kézbesítés igazolása után utalták át az eladónak.

A valódi újdonságot a bankközi jelleg jelenti. A pénzintézetek több mint egy évtizede kísérleteznek blokklánc-technológiával, eddig viszont mindenki a saját zárt rendszerét építette, amely nem tudott kommunikálni a versenytársakéval. A tavaly indított "Great British Tokenised Deposit" projekt hét nagybankot – köztük a Barclays-t, a HSBC-t, a Monzót és a Nationwide-ot – köt össze egyetlen közös infrastruktúrán a Bank of England támogatásával. A résztvevők célja, hogy 2027 első negyedévében három olyan digitális kötvényt bocsássanak ki, amelyek kereskedelmét és elszámolását tokenizált betétekkel végzik majd.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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