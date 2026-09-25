Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et

Félmillió forint feletti konzolárakkal és akadozó ellátással találkozhatnak azok, akik a GTA VI várható november 19-i megjelenésére vennének új gépet, és a Pénzcentrumnak nyilatkozó kereskedők egyelőre nem sok esélyt látnak az áresésre. De még az is kérdéses, milyen készlettel vág majd neki a piac minden idők egyik legjobban várt játékához. A Notebook.hu többek között az előrendelt konzolmennyiség töredékére számít jelenleg, a MediaMarkt pedig azt közölte, hogy a Sony tájékoztatása szerint a PlayStation 5 Próból az év utolsó három hónapjában sem várható újabb szállítmány.

A GTA VI várható november 19-i megjelenésére készülő játékosoknak mostanra a konzolvásárlásnál is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. A Pénzcentrum által talált néhány ajánlatban a PlayStation 5 Pro 540–630 ezer forintokért is keresi gazdáját, de az Xbox Series X-ért is elkérnek 400–520 ezer forintot, már ahol egyáltalán kaphatóak.

És akkor még a használtkonzol-piac felpörgéséről nem is beszéltünk, ami folyamatos kommentháborúkat robbant ki, lévén, a használt gépek is durva árcédulával mennek. Adódik a kérdés: érdemes lehet kivárásra játszani? A rövid és tömör válaszunk az, hogy nagy valószínűséggel nem. A GTA VI iránti érdeklődés ugyanis olyan időszakban pörgetheti fel a konzolok keresletét, amikor a hazai kínálat eleve szűkös, ráadásul

a nagy gyártók magyarországi értékesítésében is komoly változások történtek.

Éppen ezért a Pénzcentrum megkereste a Notebook.hu-t és a MediaMarktot, hogy megtudjuk, mire számíthatnak a vásárlók a GTA VI megjelenésig. Kíváncsiak voltunk, készülnek-e nagyobb készlettel novemberre, lehet-e még esély árcsökkenésre, illetve mennyire érdemes az utolsó pillanatra hagyni a konzolvásárlást.

Mi a fene történik a magyar konzolpiacon?

Fontos kihangsúlyozni, hogy a szűkös kínálat hátterében elsősorban a gyártók forgalmazási döntései játszanak kulcsszerepet. Farkas András, a Notebook.hu ügyvezető igazgatója lapunknak azt mondta, a Microsoft már több mint egy éve nem forgalmaz Xbox konzolokat Magyarországon. A hazai piacon ezért külföldről behozott készülékek jelennek meg, amelyek a korlátozott mennyiség miatt lényegesen drágábbak a korábban megszokottnál.

A hivatalos magyarországi Xbox-forgalmazás megszűnéséről a MediaMarkt is beszámolt. A vállalat válasza szerint a Microsoft döntése az egész régiót érinti, miközben a PlayStation hazai értékesítési modellje is átalakult, és az idei évtől disztribútoron keresztül jutnak el a termékek a kereskedőkhöz. A lánc szerint

ezek a változások egyaránt hozzájárulnak a szűkebb kínálathoz és a magasabb piaci árakhoz.

A Sonyval kapcsolatos változásokról Farkas András részletesebben is beszélt. Tájékoztatása szerint a gyártó idén áprilisban szüntette meg magyarországi képviseletét, az ellátást pedig egy külföldi nagykereskedőhöz helyezte át. Ezzel együtt a korábban rendszeresen visszatérő kedvezmények is elmaradtak.

Az évenkénti rendszeres Sony akciók a tavalyi karácsonyi után megszűntek és még az év végére sincs bejelentett akció, ami eddig minden évben volt

- közölte a Notebook.hu ügyvezető igazgatója.

Nem csak a PS Pro hiányzik

A forgalmazás átalakulása mellett a GTA VI körüli érdeklődés is keményen érezteti a hatását. Farkas András szerint a játék bejelentése óta annyira megnőtt a kereslet, hogy folyamatos a hiány a Sony konzoljaiból. Ráadásul kezdetben ez csak a Pro modelleket érintette, mostanra azonban a sima lemezes és a digitális változatok is csak időszakosan érhetők el.

Az ügyvezető legutóbbi információi szerint az ellátási zavar nemcsak Magyarországot, hanem az egész régiót érinti. A Notebook.hu ráadásul a saját megrendeléseinél is azzal szembesül, hogy a kért mennyiségnek csak egy részére számíthat.

Az általunk a gyártónál előrendelt konzol mennyiség töredékét tudják csak majd leszállítani nekünk

- mondta Farkas András.

A MediaMarkt a PlayStation 5 Pro esetében ennél is konkrétabb helyzetről számolt be. A modell az elmúlt hónapokban rendkívül korlátozott mennyiségben volt elérhető a kereskedők számára, a láncnál pedig a válaszadáskor nem is volt készleten.

A Sony tájékoztatása szerint a negyedik negyedévben nem várható újabb szállítmány

- írta a MediaMarkt a PS5 Pro ellátásáról. Ez ennél a modellnél éppen a GTA VI megjelenését és a karácsonyi vásárlási időszakot is magában foglaló hónapokra jelent kedvezőtlen kilátást.

Ráadásul a lánc a többi készülék novemberi elérhetőségére sem tudott garanciát adni. Mint közölték, a negyedik negyedévi készletek biztosításáért napi kapcsolatban állnak a beszállítóikkal, de a rendelkezésükre álló információk alapján nem tudják garantálni, hogy november elejére minden modellből megfelelő mennyiség érkezik. Egyes konzoloknál így továbbra is kialakulhat átmeneti készlethiány.

Olcsóbb konzolokra egyelőre senki sem számít

A korlátozott készletek mellett adódik a kérdés, maradt-e egyáltalán esély arra, hogy a megjelenésig lejjebb menjenek az árak. A két kereskedő válasza ebben is hasonló irányba mutat, bár más tényezőket is kiemeltek.

Farkas András például az előrendelt mennyiség várhatóan töredékes teljesítéséből további piaci áremelkedésre következtet. Úgy látja, a gyártónak sem érdeke akciót indítani olyan helyzetben, amikor még a szezonon kívüli keresletet sem tudja kielégíteni.

A MediaMarkt a kínálati gondok mellett az alkatrészek drágulását is megemlítette.

A memóriakomponensek drágulása a konzolpiacot sem kerülte el, ezért a megjelenésig nem számítunk érdemi árcsökkenésre

- közölte a vállalat. Válaszuk szerint a beszerzési költségek emelkedése mellett a korlátozott elérhetőség, a forgalmazás átalakulása és a GTA VI előtt várható keresletnövekedés befolyásolhatja leginkább az árakat.

Érdemes kivárni a vásárlással?

A MediaMarkt kiemelt piaci eseményként készül a GTA VI megjelenésére, konkrét akciókról vagy csomagajánlatokról azonban egyelőre nem osztott meg részleteket. Ez tehát nem jelenti azt, hogy biztosan nem lesznek ajánlatok, a jelenlegi válaszok alapján viszont arra sem lehet számítani, hogy a megjelenés előtt bőséges kínálatból, jelentős kedvezménnyel lehet majd konzolt választani.

A lánc ezért azt tanácsolja a kifejezetten a játék miatt vásárlóknak, hogy folyamatosan figyeljék az elérhetőséget.

A mostani kínálati helyzetben a kivárás nem feltétlenül jelent előnyt: ha a megfelelő modell megbízható forrásból, elfogadható áron elérhetővé válik, érdemes lehet korábban beszerezni

- fogalmazott a MediaMarkt.

Aki tehát novemberre tervezi a vásárlást, annak az ár mellett a készletek alakulását is érdemes követnie, mert a kereskedők most még azt sem tudják minden modellnél biztosra ígérni, hogy egyáltalán lesz miből választani.