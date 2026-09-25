A 2025 tavaszán bevezetett kötelező kiskereskedelmi árrésstop eredeti célját tévesztve mára súlyos károkat okoz a hazai élelmiszeriparnak
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
Félmillió forint feletti konzolárakkal és akadozó ellátással találkozhatnak azok, akik a GTA VI várható november 19-i megjelenésére vennének új gépet, és a Pénzcentrumnak nyilatkozó kereskedők egyelőre nem sok esélyt látnak az áresésre. De még az is kérdéses, milyen készlettel vág majd neki a piac minden idők egyik legjobban várt játékához. A Notebook.hu többek között az előrendelt konzolmennyiség töredékére számít jelenleg, a MediaMarkt pedig azt közölte, hogy a Sony tájékoztatása szerint a PlayStation 5 Próból az év utolsó három hónapjában sem várható újabb szállítmány.
A GTA VI várható november 19-i megjelenésére készülő játékosoknak mostanra a konzolvásárlásnál is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. A Pénzcentrum által talált néhány ajánlatban a PlayStation 5 Pro 540–630 ezer forintokért is keresi gazdáját, de az Xbox Series X-ért is elkérnek 400–520 ezer forintot, már ahol egyáltalán kaphatóak.
És akkor még a használtkonzol-piac felpörgéséről nem is beszéltünk, ami folyamatos kommentháborúkat robbant ki, lévén, a használt gépek is durva árcédulával mennek. Adódik a kérdés: érdemes lehet kivárásra játszani? A rövid és tömör válaszunk az, hogy nagy valószínűséggel nem. A GTA VI iránti érdeklődés ugyanis olyan időszakban pörgetheti fel a konzolok keresletét, amikor a hazai kínálat eleve szűkös, ráadásul
a nagy gyártók magyarországi értékesítésében is komoly változások történtek.
Éppen ezért a Pénzcentrum megkereste a Notebook.hu-t és a MediaMarktot, hogy megtudjuk, mire számíthatnak a vásárlók a GTA VI megjelenésig. Kíváncsiak voltunk, készülnek-e nagyobb készlettel novemberre, lehet-e még esély árcsökkenésre, illetve mennyire érdemes az utolsó pillanatra hagyni a konzolvásárlást.
Mi a fene történik a magyar konzolpiacon?
Fontos kihangsúlyozni, hogy a szűkös kínálat hátterében elsősorban a gyártók forgalmazási döntései játszanak kulcsszerepet. Farkas András, a Notebook.hu ügyvezető igazgatója lapunknak azt mondta, a Microsoft már több mint egy éve nem forgalmaz Xbox konzolokat Magyarországon. A hazai piacon ezért külföldről behozott készülékek jelennek meg, amelyek a korlátozott mennyiség miatt lényegesen drágábbak a korábban megszokottnál.
A hivatalos magyarországi Xbox-forgalmazás megszűnéséről a MediaMarkt is beszámolt. A vállalat válasza szerint a Microsoft döntése az egész régiót érinti, miközben a PlayStation hazai értékesítési modellje is átalakult, és az idei évtől disztribútoron keresztül jutnak el a termékek a kereskedőkhöz. A lánc szerint
ezek a változások egyaránt hozzájárulnak a szűkebb kínálathoz és a magasabb piaci árakhoz.
A Sonyval kapcsolatos változásokról Farkas András részletesebben is beszélt. Tájékoztatása szerint a gyártó idén áprilisban szüntette meg magyarországi képviseletét, az ellátást pedig egy külföldi nagykereskedőhöz helyezte át. Ezzel együtt a korábban rendszeresen visszatérő kedvezmények is elmaradtak.
Az évenkénti rendszeres Sony akciók a tavalyi karácsonyi után megszűntek és még az év végére sincs bejelentett akció, ami eddig minden évben volt
- közölte a Notebook.hu ügyvezető igazgatója.
Nem csak a PS Pro hiányzik
A forgalmazás átalakulása mellett a GTA VI körüli érdeklődés is keményen érezteti a hatását. Farkas András szerint a játék bejelentése óta annyira megnőtt a kereslet, hogy folyamatos a hiány a Sony konzoljaiból. Ráadásul kezdetben ez csak a Pro modelleket érintette, mostanra azonban a sima lemezes és a digitális változatok is csak időszakosan érhetők el.
Az ügyvezető legutóbbi információi szerint az ellátási zavar nemcsak Magyarországot, hanem az egész régiót érinti. A Notebook.hu ráadásul a saját megrendeléseinél is azzal szembesül, hogy a kért mennyiségnek csak egy részére számíthat.
Az általunk a gyártónál előrendelt konzol mennyiség töredékét tudják csak majd leszállítani nekünk
- mondta Farkas András.
A MediaMarkt a PlayStation 5 Pro esetében ennél is konkrétabb helyzetről számolt be. A modell az elmúlt hónapokban rendkívül korlátozott mennyiségben volt elérhető a kereskedők számára, a láncnál pedig a válaszadáskor nem is volt készleten.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Sony tájékoztatása szerint a negyedik negyedévben nem várható újabb szállítmány
- írta a MediaMarkt a PS5 Pro ellátásáról. Ez ennél a modellnél éppen a GTA VI megjelenését és a karácsonyi vásárlási időszakot is magában foglaló hónapokra jelent kedvezőtlen kilátást.
Ráadásul a lánc a többi készülék novemberi elérhetőségére sem tudott garanciát adni. Mint közölték, a negyedik negyedévi készletek biztosításáért napi kapcsolatban állnak a beszállítóikkal, de a rendelkezésükre álló információk alapján nem tudják garantálni, hogy november elejére minden modellből megfelelő mennyiség érkezik. Egyes konzoloknál így továbbra is kialakulhat átmeneti készlethiány.
Olcsóbb konzolokra egyelőre senki sem számít
A korlátozott készletek mellett adódik a kérdés, maradt-e egyáltalán esély arra, hogy a megjelenésig lejjebb menjenek az árak. A két kereskedő válasza ebben is hasonló irányba mutat, bár más tényezőket is kiemeltek.
Farkas András például az előrendelt mennyiség várhatóan töredékes teljesítéséből további piaci áremelkedésre következtet. Úgy látja, a gyártónak sem érdeke akciót indítani olyan helyzetben, amikor még a szezonon kívüli keresletet sem tudja kielégíteni.
A MediaMarkt a kínálati gondok mellett az alkatrészek drágulását is megemlítette.
A memóriakomponensek drágulása a konzolpiacot sem kerülte el, ezért a megjelenésig nem számítunk érdemi árcsökkenésre
- közölte a vállalat. Válaszuk szerint a beszerzési költségek emelkedése mellett a korlátozott elérhetőség, a forgalmazás átalakulása és a GTA VI előtt várható keresletnövekedés befolyásolhatja leginkább az árakat.
Érdemes kivárni a vásárlással?
A MediaMarkt kiemelt piaci eseményként készül a GTA VI megjelenésére, konkrét akciókról vagy csomagajánlatokról azonban egyelőre nem osztott meg részleteket. Ez tehát nem jelenti azt, hogy biztosan nem lesznek ajánlatok, a jelenlegi válaszok alapján viszont arra sem lehet számítani, hogy a megjelenés előtt bőséges kínálatból, jelentős kedvezménnyel lehet majd konzolt választani.
A lánc ezért azt tanácsolja a kifejezetten a játék miatt vásárlóknak, hogy folyamatosan figyeljék az elérhetőséget.
A mostani kínálati helyzetben a kivárás nem feltétlenül jelent előnyt: ha a megfelelő modell megbízható forrásból, elfogadható áron elérhetővé válik, érdemes lehet korábban beszerezni
- fogalmazott a MediaMarkt.
Aki tehát novemberre tervezi a vásárlást, annak az ár mellett a készletek alakulását is érdemes követnie, mert a kereskedők most még azt sem tudják minden modellnél biztosra ígérni, hogy egyáltalán lesz miből választani.
Rendkívüli figyelmeztetés a Revoluttól: magyar felhasználók adatai szivároghattak ki, a bank már elkezdte értesíteni ügyfeleit
Egy amerikai partner rendszeréhez fértek hozzá illetéktelenek, több személyes adat is érintett lehet.
Kormányzati adatbázist tört fel az elszabadult mesterséges intelligencia: áll a bál a techóriás körül
Egy elszabadult OpenAI-s mesterségesintelligencia-ágens júniusban feltörte az ausztrál kormány egyik weboldalát, és nem nyilvános adatokhoz is hozzáfért
Az OpenAI és az Anthropic vezetői szerint az AI fejlődése új biztonsági kockázatokat hozhat, amelyekre közösen kell felkészülni.
Óriási felfedezést tettek csillagászok: ilyen egy életben csak egyszer van – teljesen febolydult a tudományos világ
A szerzők szerint ekkora esemény várhatóan csak 132 évente egyszer fordul elő a Holdon.
Rendkívüli! Titokban egymással szövetkeztek az OpenAI elszabadult ágensei, támadást indítottak a fejlesztőik ellen
Forr az internet az „AI egy évtizeden belül kiirthatja az emberiséget” témában. Nemrég az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és támadást indítottak.
Az iPhone 18 Pro több területen is előrelépett, de a tavalyi csúcsmodell tulajdonosait aligha állítja nehéz döntés elé.
Az ENSZ-ben élesen eltérő álláspontok ütköztek azzal kapcsolatban, hogyan kellene kezelni a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését.
Az FBI egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora mennyiségű adat került illetéktelenek kezébe.
A mesterséges intelligencia terjedéséről egyre többet beszélünk, arról viszont jóval kevesebb szó esik, hogy mindez mekkora energiaigénnyel jár
A történtek komoly kérdéseket vetnek fel az MI-ágensek biztonsági korlátaival kapcsolatban.
A cégvezető élesen bírálta az Anthropicot, amiért az túlságosan emberként kezeli a technológiát.
Több ütemben is rendszerfejlesztést hajt végre az Erste Bank szeptemberben és október elején.
Súlyos adatszivárgás történt a Revolutnál, megzsarolták a digitális bankot: kemény választ küldött az igazgató
A támadók egy egyre elterjedtebb adathalász technikát alkalmaztak, amely során egy valós kormányzati szerv email-domainjét felhasználva küldtek megtévesztő megkereséseket.
Brutális kísérletet végeztek a mesterséges intelligenciával: pontosan az történt, amitől rettegünk, a legsötétebb disztópia valósult meg
A megfigyelések eredménye megdöbbentő volt: az MI-ágensek egy olyan saját nyelvet fejlesztettek ki, amelyet az őket felügyelő emberek már alig tudtak értelmezni.
Rendkívüli bejelentést tett Von der Leyen: betiltják a közösségi média használatát a 13 év alattiaknak az EU-ban
Indoklása szerint az európai fiatalok naponta több órát töltenek a képernyők előtt olyan hírfolyamokat görgetve, amelyeket kifejezetten a figyelem folyamatos lekötésére terveztek.
Időzített bomba a mesterséges intelligencia: kevesen tudnak róla, az évtized végére teljesen kipusztulhat az emberiség?
Egyre élesebb vita bontakozik ki a mesterséges intelligencia szabályozásáról.
Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia
Újabb korábbi mesterségesintelligencia-kutató lépett a nyilvánosság elé azzal a figyelmeztetéssel, hogy a technológia akár az emberiség kipusztulásához is vezethet.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
Van néhány olyan adat, amelyet jobb messziről elkerülni, amikor egy AI-chatbottal beszélgetünk - akkor is, ha a válaszadás során kifejezetten hasznosnak tűnik a segítsége.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.