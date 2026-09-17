Tömegével menekülnek a magyarok Európán kívülre: ide utaznak most potom pénzért ősszel

Másfélszer annyi magyar repül ősszel Európán kívüli úti célra, mint egy évvel korábban. Törökország, Egyiptom és az Amerikai Egyesült Államok vezeti a legnépszerűbb országok listáját, de a TOP20-ban Thaiföld, Japán és Nepál is szerepel. Több ország látványosan előretört: Argentínába több mint négyszer, Grúziába több mint háromszor, Kínába pedig háromszor annyi magyar utas foglalt, mint tavaly ősszel. Az egy utasra jutó átlagos költés eközben mindössze 1,7 százalékkal emelkedett.

Idén ősszel 50,6 százalékkal több magyar repül Európán kívüli úti célra, mint az előző év azonos időszakában a Kiwi.com szeptember közepéig leadott foglalási adatai alapján. Az egy utasra jutó átlagos költés eközben lényegében nem változott: mindössze 1,7 százalékkal haladja meg a tavalyit.

Az őszi toplistát Törökország vezeti, ahová 47 százalékkal többen foglaltak, mint egy évvel korábban. A második Egyiptom 8 százalékos növekedéssel, a harmadik pedig az Amerikai Egyesült Államok, ahová 40 százalékkal több magyar utas foglalt, mint tavaly. A negyedik helyen álló Marokkóba már több mint kétszer annyian foglaltak, mint tavaly ősszel. Az első tízben öt távolabbi ázsiai úti cél – Thaiföld, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán – is szerepel. A TOP20 pedig ennél is változatosabb: Argentína, Mexikó és Ausztrália mellett Dél-Korea, Malajzia, India és Nepál is megtalálható rajta.

TOP20 Európán túli repülős úti cél 2026 őszén a Kiwi.com foglalási adatai alapján:

Törökország Egyiptom Amerikai Egyesült Államok Marokkó Thaiföld Indonézia Vietnám Kína Japán Fülöp-szigetek Egyesült Arab Emírségek Argentína Dél-Korea Grúzia Malajzia Izrael Mexikó Ausztrália India Nepál

Ezek az úti célok nőttek a legnagyobbat

Kínába háromszor, Grúziába pedig valamivel több mint háromszor annyi magyar repül a Kiwi.com adatai alapján, mint tavaly ősszel. Több ország esetében legalább megduplázódott az oda foglaló magyarok száma: Vietnámba és Mexikóba 111, Marokkóba 121, Nepálba 125, Malajziába pedig 174 százalékkal többen foglaltak. A kiugró százalékos változások értelmezésénél ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy egyes desztinációk alacsonyabb utasszámról indultak.

A népszerűségi sorrend mellett érdemes azt is megnézni, hogy mely úti célok erősödtek a legnagyobbat. A leglátványosabb növekedést Argentína mutatja: a dél-amerikai országba 321 százalékkal több, vagyis több mint négyszer annyi magyar utas foglalt idén őszre, mint egy évvel korábban

– mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere. A húsz legnépszerűbb célország közül egyedül az Egyesült Arab Emírségekbe foglalt kevesebb magyar, mint egy évvel korábban: itt 32 százalékos visszaesés látható.

Marokkó 183, Kína 514 euró: ennyit költenek átlagosan az utasok

Miközben az Európán kívüli foglalásoknál az egy utasra jutó átlagos költés összességében mindössze 1,7 százalékkal emelkedett, az egyes népszerű desztinációk között jelentős eltérések vannak. A vizsgált országok közül Marokkónál a legalacsonyabb az átlagos összeg: az idei őszre foglalók utasonként 183 eurót fizettek, szemben a tavalyi 195 euróval. Törökországnál 199, Egyiptomnál 277 euró az idei átlag. Thaiföldnél 343, Japánnál 391, az Amerikai Egyesült Államoknál 501, Kínánál pedig 514 euró.

Az összesített 1,7 százalékos változás tehát jelentős eltéréseket takar. Japán esetében 19, az Amerikai Egyesült Államoknál és Egyiptomnál mintegy 18 százalékkal magasabb az egy utasra jutó átlagos költés, mint egy évvel korábban. Törökországnál 11 százalékos az emelkedés. Kínánál és Thaiföldnél ezzel szemben enyhe csökkenés látható, Marokkónál pedig mintegy 6 százalékkal alacsonyabb az átlagos összeg.