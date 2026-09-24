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Gazdaság

Kiderült, mikor vezethetik be a leghamarabb az eurót Magyarországon, de ezen az egy dolgon elcsúszhat minden

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 11:01

Magyarország legkorábban 2033-ban csatlakozhat az euróövezethez az Equilor elemzőinek értékelése szerint. A legnagyobb akadályt jelenleg az államháztartási kritériumok teljesítése jelenti. Eközben az inflációs folyamatok és a hozamkonvergencia terén már kedvezőbb a helyzet, mint korábban. Az elemzők szerint 2030-ban kellene csatlakozni az ERM-2-höz ahhoz, hogy az euró bevezetésére három évvel később sor kerülhessen.

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Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót, az euróövezeti csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése az Equilor Befektetési Zrt. elemzőinek értékelése szerint.

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Aradványi Péter vezető elemző csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón kiemelte: bár tavaly egyetlen maastrichti konvergenciakritériumot sem teljesített az ország, idén a kedvező inflációs folyamatoknak, a csökkenő országkockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási feltétel teljesülni látszik.

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A kormányváltás után ismét szóba került az euro hazai bevezetésének lehetősége. Jelenleg a költségvetési helyzet ezt nem teszi lehetővé, ám pár éven belül akár reálissá is válhat.

Hozzátette: a hozamkonvergencia terén is érdemi előrelépést tett az ország, és ezek tartós teljesítését kedvező kilátások övezik.

Ha 2030-ban gyors költségvetési konszolidációval sikerül csatlakozni az ERM-2-höz, azaz az európai árfolyam-mechanizmushoz, és abban teljesíteni a kötelezően előírt legalább két évet, leghamarabb 2033-ban kerülhet sor az euró bevezetésére - összegezte.
Címlapkép: Getty Images
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