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Görög, olasz, spanyol és egzotikus tengerpartok: ezek az úti célok hódítanak 2027-ben
Még szinte véget sem ért az idei nyár, már a következő szezonra készülhetünk, több utazási iroda is megkezdte a 2027-es utak értékesítését. Jövőre egyre több helyre utazhatunk majd Budapestről és a Hévíz-Balaton Airportról is, a kínálatban pedig a népszerű mediterrán úti célok mellett több új desztináció is megjelenik. A Balaton mellől Antalya mellett már Tiranába és Djerbára is indulhatnak járatok.
Az ITAKA 2027-ben hat új úti céllal bővíti kínálatát, miközben a Hévíz-Balaton Airport szerepe is tovább erősödik: a következő nyári szezonban Antalya (Törökország) mellett, Tirana (Albánia) és Djerba (Tunézia) is elérhető lesz a balatoni régió repülőteréről.
A nyári kínálat újdonságai között szerepel Thassos, Calabria, Costa Brava, Fuerteventura, Marsa Matruh és Djerba is. A repülős körutazások kínálata is bővül: a már elérhető 23 program mellett új útvonalak indulnak Skandináviába (Svédországba), a balti térségbe és Marokkóba.
„A következő nyári szezonban nem egyszerűen újabb úti célokat adunk a kínálatunkhoz, hanem arra törekszünk, hogy az utazók még több nyaralási élmény közül választhassanak. Célunk, hogy mindenki megtalálja a számára ideális nyári kikapcsolódást” – mondta Stanislav Zeman, a cég ügyvezető igazgatója.
Marsa Matruh fehér homokos tengerpartjával és kristálytiszta türkizkék vizével alig három óra repülőútra Budapesttől a Karib-tenger hangulatát idézi. Fuerteventura elsősorban a kiválló minőségű all inclusive szállodák és a kellemes strandok miatt lehet vonzó úti cél, míg Thassos a görög szigetekre jellemző természeti szépségekkel, rejtett strandokkal és autentikus görög hangulattal várja az utazókat. Calabria kedvező ár-érték arányával, Costa Brava pedig a kisebb történelmi településeken található szálláshelyeivel és a jellegzetes spanyol atmoszférával lehet különösen vonzó. Djerba szintén azok számára lehet jó választás, akik kedvező ár mellett keresnek mediterrán hangulatú tengerparti kikapcsolódást.
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„Nagy öröm számunkra, hogy az ITAKA-val együttműködve tovább erősödik a Hévíz-Balaton Airport szerepe is a 2027-es szezonban. Az idei évben Antalya már megmutatta, hogy komoly érdeklődés van a balatoni régióból induló közvetlen nyaralási lehetőségek iránt” – mondta Benkő Attila, a Hévíz-Balaton Airport ügyvezetője.
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