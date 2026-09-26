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Telki, 2026. szeptember 24.Szoboszlai Dominik csapatkapitány (k) és Tóth Alex (j) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. szeptember 24-én. A válogatott szeptember 25-én Ukrajna ellen játszik az UEF
Sport

Meglepő vallomást tett Szoboszlai Dominik a magyar-ukrán balhé után: jó jelnek tartja a játékosok összetartását

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 08:39

A magyar labdarúgó-válogatott 1–0-s vereséget szenvedett Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitófordulójában, a Puskás Arénában. A találkozó végén elszabadultak az indulatok, miután egy ukrán kiállítást követően komoly tömegjelenet alakult ki a pályán. Szoboszlai Dominik csapatkapitány a vereség ellenére büszke az együttesre, amely hétfőn Észak-Írország ellen javíthat Belfastban.

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Marco Rossi szövetségi kapitány sérülések miatt kénytelen volt nélkülözni olyan alapembereket, mint Sallai Roland és Varga Barnabás, így megváltoztatott felállásban küldte pályára a csapatot. Szoboszlai Dominik a két támadó, Redzic Damir és Lukács Dániel mögött kapott helyet. A mérkőzés eleje magyar dominanciát hozott, és a nemzeti tizenegy többször is közel járt a gólszerzéshez. A 11. percben egy kiváló összjáték után Lukács félfordulatból a keresztlécre bombázott, majd nem sokkal később Bolla Bendegúz lőtt fölé egy hatalmas ziccert. A félidő hajrájában az ukránok egyre többet próbálkoztak, ami a 42. percben érett góllá, amikor egy bal oldali beadást követően a magyar védőkről leváló Szikan közelről a hálóba fejelt.

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A szünetben, majd a második játékrész során Rossi több újoncot – köztük Tóth Milánt és Jurek Gábort – is pályára küldött a támadósor frissítése érdekében. Bár a magyar válogatott becsületesen küzdött, a lövések nem hordoztak magukban komoly veszélyt, az ukránok pedig rendkívül fegyelmezetten védekeztek. A 77. percben a magyar kapus, Tóth Balázs hatalmas bravúrral, jó ütemben kilépve hárította Krasznopir ziccerét, meccsben tartva a hazaiakat. A hajrában az egyenlítés is összejöhetett volna, de Jurek megpattanó, léc alá tartó lövését Riznik ujjheggyel szögletre tolta.

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Marco Rossi: "Ami pozitív volt, hogy mi akartuk diktálni"

"Sajnos nincsen kellő mélysége a kispadunknak, akik hasonló adottságokkal és képességekkel bírnának, mint az alapemberek, ezért nehéz számunkra pótolni, ha kiesik két olyan kulcsjátékos, mint Sallai Roland és Varga Barnabás. Amíg a német válogatott 44, az olasz 35 futballistát hívott meg, addig nálunk ha van három-négy sérült, akkor már fejtörést okoz 23-24 játékost behívni" - kezdte értékelését az olasz szakvezető. "Éppen ezért mi csak úgy tudjuk pótolni a hiányzókat, ha küzdünk, és ezt is fogjuk tenni. Nem szégyenkezve, hanem felemelt fővel szeretnénk lejönni a pályáról" - fogalmazott. Hozzátette:

A mai este után senki sem panaszkodhat a győzni akarásunkat illetően.

Rossi kifejtette, a szerencse 2024 júniusáig segítette a nemzeti együttest, amely akkor egy 94. percben kapott góllal kapott ki Írországban. Szerinte azóta elpártolt tőle Fortuna istenasszonya. Idesorolta azt is, hogy éppen most sérült meg Varga és Sallai, ráadásul az is pech, hogy a nemzetközi naptár átalakítása miatt kettő helyett ez négymeccses kihagyást jelent.

"Ami pozitív volt a játékunkat illetően, hogy mi akartuk diktálni a játékot, kiváltképpen a második félidőben. Nem engedtünk területet Ukrajnának, a győztes gólja az egyetlen olyan helyzetből született, amikor a rivális meg tudta tartani a labdát a középpályán. A többi lehetősége mind kontrából alakult ki" - összegzett Rossi.

A legnagyobb negatívumként azt tudom megemlíteni, hogy a kapott gól elkerülhető volt. Azért nem panaszkodhatok, mert három-négy ajtó-ablak helyzetet kihagyunk, de az a futball törvénye, ha kihagyod a ziccereket, akkor a túloldalon kaphatsz egy gólt

- zárta gondolatait Rossi.

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Elszabadult a pokol a pályán

Az igazi dráma a hosszabbításra maradt. A 92. percben az ukrán Nazarenko megkapta a második sárga lapját, miután csúnyán rácsúszott Tóth Rajmundra. Az eset után pillanatok alatt elszabadult a pokol, Kerkez Milos és Cihankov akaszkodott össze, majd Szoboszlai is bekapcsolódott a vitába. A lökdösődés odáig fajult, hogy mindkét kispad a pályára rohant, miközben a lelátóról a szurkolók különböző tárgyakat, többek között söröspoharakat dobáltak a játéktérre.

A mérkőzést követően Szoboszlai Dominik higgadtan értékelte az összetűzést és a meccset. "Fociban ez benne van" – mondta a csapatkapitány a tömegjelenetről, kiemelve, hogy kifejezetten jó jelnek tartja a játékosok összetartását, valamint azt, hogy minden helyzetben kiállnak egymásért. Szoboszlai hozzátette, büszke a csapatra, mert mindent beleadtak, csupán a szerencse pártolt el mellőlük a befejezéseknél. Úgy véli, a második félidőben az ukránoknak szinte közük sem volt a mérkőzéshez, így folytatniuk kell a megkezdett munkát.

Nagyon csalódottak vagyunk, mert többet érdemeltünk volna. Az ellenfélnek összesen két helyzete volt, nekünk viszont a mérkőzés elején megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre

- értékelt az összecsapást követően Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa.

A válogatott számára nincs megállás, Rossi együttese hétfőn este Belfastban lép pályára a csoport második fordulójában az ellen az Észak-Írország ellen, amely pénteken meglepetésre egy 99. percben szerzett góllal győzte le Grúziát. A mérkőzés közép-európai idő szerint hétfőn játsszák, 20.45-től, amelyet a Pénzcentrum sporteredmények oldalán is élőben lehet majd követni.

Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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