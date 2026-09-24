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Gazdaság

Innen érkezhet az újabb csapás a magyar autósokra, mindenki megérzi majd

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 15:04

Egy mindössze 33 kilométer széles tengeri átjáró a világ energiakereskedelmének egyik legfontosabb pontja, így a rajta kialakuló zavarok Magyarországon is éreztethetik hatásukat. A Hormuzi-szoroson keresztül jut el a világpiacra a globális kőolajforgalom mintegy negyede, ezért az áthaladó forgalom visszaesése az árak emelkedését okozhatja. A háttérben ráadásul nemcsak geopolitikai konfliktusok, hanem több százmillió éves földtani folyamatok is állnak. Az SZTE szakértői bemutatták, miért különösen fontos ez a szűk tengeri átjáró a világgazdaság számára.

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Mi köze van egy mindössze 33 kilométer széles közel-keleti tengeri átjárónak a magyar autósok mindennapjaihoz? Az SZTE szakértőinek közreműködésével készült cikk bemutatja, hogyan kapcsolódik össze a Hormuzi-szoros földtani kialakulása, a globális energiakereskedelem és az üzemanyagok ára.

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A világkereskedelem első számú terméke továbbra is a kőolaj, amelynek negyede a Perzsa-öböl és az Indiai-óceán között húzódó Hormuzi-szoroson keresztül jut el a világpiacra. Prof. Dr. Kovács Zoltán, az SZTE TTIK FFI oktatója és az MTA rendes tagja rámutat: a szűk átjáró a világ legkritikusabb energiakereskedelmi szűkülete.

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Bár az itt áthaladó kőolaj közel 84%-a Ázsiába tart, a globális piacok révén a térség konfliktusai miatti kínálatcsökkenés – például az áthaladó forgalom közelmúltbeli negyedére esése – árfelhajtó hatása Európában, így a magyar benzinkutakon is azonnal és drasztikusan érezhető.

A feszültség gyökere azonban nem csupán a modern geopolitikában, hanem a Föld több százmillió éves történetében rejlik. Prof. Dr. Pál-Molnár Elemér, az SZTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének vezetője hangsúlyozza: a szoros egy geológiai kényszerpálya, amely az Arábiai-lemez és Eurázsia ütközési övezetében alakult ki, és mai formáját a jégkorszakot követő tengerszint-emelkedésnek köszönheti.

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Bár a térség szeizmikusan ma is aktív, a geológus megnyugtató választ adott: a szoros átjárhatóságát jelenleg elsősorban nem természeti katasztrófák (például földrengések), hanem politikai és katonai tényezők veszélyeztetik.

A Hormuzi-szoros esete tökéletes példája annak, hogy a földrajz messze túlmutat a helyek puszta ismeretén. Megmutatja, hogyan fonódik össze a geológia, a társadalomföldrajz és a világgazdaság, és miként hatnak a távoli folyamatok a mindennapjainkra és a családi költségvetésünkre.
Címlapkép: Getty Images
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