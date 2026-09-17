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kanadai zászló a szélben a parlamentben
Világ

Kanada közeledik az Európai Unióhoz, Trump máris fenyeget: súlyos vámokat vetne ki Európára

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 15:47

Mark Carney kanadai miniszterelnök csütörtökön üdvözölte az Európai Unió társult tagságra vonatkozó javaslatát, és a kapcsolatok elmélyítésére szólított fel, miközben Donald Trump amerikai elnök újabb vámokkal fenyegette meg Európát arra az esetre, ha ellenségesnek ítéli a kezdeményezést - írta a Reuters.

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Carney az Európai Parlament strasbourgi ülésén elmondott beszédében úgy fogalmazott, "Európa és Kanada külön-külön is erős, de együtt még erősebb". A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja nem egy új nagyhatalmi rivális létrehozása, hanem az ellenállóképesség növelése, hogy senki ne ellenőrizhesse a nyitott piacokat, ne csorbíthassa a szuverenitást, ne fenyegethesse a területi integritást, és ne áshassa alá a szabadságjogokat, a demokráciát, valamint a jogállamiságot.

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Az uniós társult tagságra vonatkozó javaslatot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke terjesztette elő. A kezdeményezés egyelőre részletes kidolgozásra vár, a továbblépéshez pedig a tagállamok jóváhagyására is szükség lesz.

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Trump szerdán késő este reagált a felvetésre. "Ha ezzel továbblépnek, és úgy ítélem meg, hogy ez bármilyen mértékben ellenséges lépés, komoly vámokat vetek ki, vagy számos területen leállítom a kereskedelmet Európával" – mondta az újságíróknak, nevetségesnek nevezve a javaslatot. Hozzátette, ha a kezdeményezés jó szándékú, azzal nincs baja, de ha rosszindulatú, akkor "súlyos vámokkal" fog válaszolni.

Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy a javaslat senki ellen nem irányul. "A Kanadával fennálló partnerségünk elmélyítése nem mások ellen szól, hanem a saját közös erőnket szolgálja" – fogalmazott Olof Gill.

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Carney konkrét területeket is megnevezett, ahol Kanada szorosabb együttműködést szeretne kiépíteni az Unióval, többek között a kritikus nyersanyagok, a védelmi ipari kapacitások, a mesterséges intelligencia, a számítástechnika, az energiabiztonság, az űripar, a fizetési rendszerek és a digitális kereskedelem terén. Emellett kiemelte a biztonságos szélessávú összeköttetések kiépítését is Európa és Ázsia között, kihasználva Kanada és az EU kedvező földrajzi elhelyezkedését.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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