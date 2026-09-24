Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Egyre nagyobb a nyomás az árrésstop miatt: újabb fontos piaci szereplő követeli a kivezetését
Újabb szakmai szervezet sürgeti az árrésstop mielőbbi kivezetését. Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szerint a jelenlegi szabályozás torzíthatja a piac működését, miközben a hazai burgonyatermesztés termelői bázisa és termőterülete az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett. A szervezet szerint az ágazat jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a tényleges termelési költségek megjelenhessenek az átadási árakban, ezért csatlakoztak az árrésstop kivezetését támogató szakmai érdekképviseletekhez.
Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács közleményében hangsúlyozta, hogy kiáll az árrésstop mielőbbi kivezetésére tett törekvések mellett, és csatlakozik a nyolc szakmai érdekképviselet szeptember 22-én kiadott közös nyilatkozatához.
"A burgonyaágazat számára különösen fontos, hogy a piaci szabályozás ne torzítsa a termékpálya működését, hanem lehetővé tegye a tényleges termelési költségek megjelenését az átadási árakban. A kiszámítható és piaci alapú árképzés a termelők mellett a hazai élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének, így a kiskereskedelemnek is közös érdeke" - írták.
Kiemelték, hogy egy olyan ágazatban, amelynek hazai termelői bázisa és termőterülete az elmúlt évtizedekben jelentősen szűkült, különösen fontos a burgonyatermesztés jövőjének biztosítása. A burgonya alapélelmiszerként az élelmiszerbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségű növény, miközben termesztését egyre erősebb környezeti és klimatikus kitettség nehezíti. Ebben az ágazatban nincs tér további, mesterségesen kialakított piaci korlátokra.
Hangsúlyozták: a burgonya ára nem rendeleti kérdés, annak a termőföldön, a termelési költségekben és a teljes termékpálya működésében kell kialakulnia. "Az árrésstop kivezetése is nagyban támogathatja azt, hogy a magyar burgonyatermesztés jövője kiszámíthatóbbá váljon, és a termelői bizalom újra erősödjön a hazai ágazatban" - zárták a közleményt.
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