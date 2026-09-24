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Kép egy nőről, aki nyers burgonyát vásárol egy szupermarketben
Gazdaság

Egyre nagyobb a nyomás az árrésstop miatt: újabb fontos piaci szereplő követeli a kivezetését

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 21:46

Újabb szakmai szervezet sürgeti az árrésstop mielőbbi kivezetését. Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szerint a jelenlegi szabályozás torzíthatja a piac működését, miközben a hazai burgonyatermesztés termelői bázisa és termőterülete az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett. A szervezet szerint az ágazat jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a tényleges termelési költségek megjelenhessenek az átadási árakban, ezért csatlakoztak az árrésstop kivezetését támogató szakmai érdekképviseletekhez.

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Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács közleményében hangsúlyozta, hogy kiáll az árrésstop mielőbbi kivezetésére tett törekvések mellett, és csatlakozik a nyolc szakmai érdekképviselet szeptember 22-én kiadott közös nyilatkozatához.

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"A burgonyaágazat számára különösen fontos, hogy a piaci szabályozás ne torzítsa a termékpálya működését, hanem lehetővé tegye a tényleges termelési költségek megjelenését az átadási árakban. A kiszámítható és piaci alapú árképzés a termelők mellett a hazai élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének, így a kiskereskedelemnek is közös érdeke" - írták.

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A hazai élelmiszerelőállítókat és forgalmazókat képviselő szervezetek közösen kérik a Kormánytól az árrésstop kivezetését.

Kiemelték, hogy egy olyan ágazatban, amelynek hazai termelői bázisa és termőterülete az elmúlt évtizedekben jelentősen szűkült, különösen fontos a burgonyatermesztés jövőjének biztosítása. A burgonya alapélelmiszerként az élelmiszerbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségű növény, miközben termesztését egyre erősebb környezeti és klimatikus kitettség nehezíti. Ebben az ágazatban nincs tér további, mesterségesen kialakított piaci korlátokra.

Hangsúlyozták: a burgonya ára nem rendeleti kérdés, annak a termőföldön, a termelési költségekben és a teljes termékpálya működésében kell kialakulnia. "Az árrésstop kivezetése is nagyban támogathatja azt, hogy a magyar burgonyatermesztés jövője kiszámíthatóbbá váljon, és a termelői bizalom újra erősödjön a hazai ágazatban" - zárták a közleményt.
Címlapkép: Getty Images
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