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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én. Az ülésen részt vett Orbán Vik
Világ

Vége a mellébeszélésnek Trump-részéről: komoly szankciós törvényt írt alá, a célpont Oroszország

MTI
2026. szeptember 19. 11:01

Aláírta Donald Trump amerikai elnök pénteken azt a törvényt, amely lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széles körű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezésének érdekében.

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Az amerikai kongresszus két nappal korábban véglegesítette a jogszabályt, amely az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célba veszi.

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A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100 százalékos büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók öt legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő öt országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A listát 180 naponta újra meghatározzák.

A szankciók között szerepel az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Hasonló intézkedések vonatkozhatnak egyes orosz pénzügyi intézményekre.

A törvényt a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét is viseli. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek éjjel üdvözölte a jogszabály aláírását, és megköszönte a kongresszus támogatását is.

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Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: amikor Graham Ukrajnában járt, mindig beszélt arról, mennyire fontos, hogy ne enyhüljön a nyomás Oroszországon, mert ez az út vezethet el a békéhez.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
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