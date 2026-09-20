Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség

Egy drága mechanikus óra megvásárlásával még nem érnek véget a kiadások: a szerkezet rendszeres karbantartást igényel, amely akár több százezer forintba is kerülhet. A Pénzcentrum CashTag legújabb adásában Hantos László órás műhelyébe látogattunk el, ahol arról is beszélgettünk, meg lehet-e élni az órajavításból, és mi nehezíti meg egyre inkább a szakemberek munkáját.

A karóra sok férfi számára a legfontosabb ékszer, egy-egy vágyott darabért pedig akár milliókat is hajlandó kifizetni. Vásárláskor azonban könnyen háttérbe szorul a kérdés, hogy mennyibe kerül majd az óra karbantartása, vagy mi történik, ha egyszer megáll a szerkezet. Egy értékes mechanikus óránál a szerviz is komoly kiadás lehet, ráadásul a rendszeres gondozással akkor is számolni kell, ha látszólag minden rendben működik.

Hantos László a Pénzcentrum CashTag című műsorában az autók szervizeléséhez hasonlította ezt a munkát: az órát is időről időre karban kell tartani, csak itt egészen apró alkatrészekkel dolgoznak. A szerkezetet szétszedik, speciális eljárással kitisztítják, majd az olajozás és összeszerelés után beszabályozzák. XI. kerületi műhelyében kollégájával évente mintegy 600 teljes szervizt, javítást és felújítást végeznek, az egyszerűbb munkák ezen felül jönnek.

Mint a szakértő elmondta, egy alap kézi felhúzású mechanikus óra tisztítása 50 ezer forinttól indul, a bonyolultabb szerkezetek és nagyobb márkák esetében azonban a szerviz ára 200–300 ezer forintig is emelkedhet. A műhelyben jellemzően a 100–200 ezer forintos óráktól a tízmilliós darabokig dolgoznak, és a modernebb karórák mellett régi zsebórák, felújításra váró szerkezetek is megfordulnak náluk.

Hantos eredetileg trombitásnak készült, végül óragyűjtő édesapja ötletére fordult az órásmesterség felé. Korábban órák kereskedelmével is foglalkozott, de a javítás biztosabb alapot adott a vállalkozásának. Egy komolyabb márkákat kínáló üzlet készlete akár százmilliós beruházást is igényelhet, miközben a vásárlókért a webshopokkal is versenyezni kell. A javítóműhely stabil ügyfélköre azokban az időszakokban is megtartotta a vállalkozást, amikor a kereskedelem veszteséget termelt.

Engem szerencsére a javítás nem hagyott cserben sosem

– fogalmazott az órásmester.

Kiderült az is, hogy a magasabb ár nem feltétlenül jelent arányosan jobb szerkezetet. A nagy márkák között is akadnak túlárazott darabok, miközben a feleslegesen bonyolult megoldások a későbbi javítást is megdrágíthatják. A hamisítványokkal pedig a műhelyben mindennap találkoznak: Hantos László ezek vásárlásától a minőségük miatt is óva int.

Az órásmesterséget egyébként nem tartja eltűnő szakmának, a javíthatóság miatt viszont vannak aggályai. Egyes gyártók nem adnak alkatrészt a független műhelyeknek, a speciális szerkezetek pedig egyre kevesebb lehetőséget hagynak a hagyományos javításra.

Ha kialakul egy alkatrészhiány, akkor a kérdéses részt már valami mással kell pótolni. Ezt aztán át lehet alakítani, hogy az eredetihez minél hasonlóbb legyen. Az óra szerencsére így is gyönyörűen fog működni.

– ecsetelte Hantos László.

A teljes adásban egy különleges arany Rolex zsebóra belsejét is megmutatjuk, és arról is szó esik, kinek való ez az aprólékos, türelmet és folyamatos tanulást igénylő szakma.