Egyre kevésbé az számít, melyik közép- és kelet-európai országban működik egy vállalat, sokkal inkább az, hogy melyik ágazathoz tartozik.
Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség
Egy drága mechanikus óra megvásárlásával még nem érnek véget a kiadások: a szerkezet rendszeres karbantartást igényel, amely akár több százezer forintba is kerülhet. A Pénzcentrum CashTag legújabb adásában Hantos László órás műhelyébe látogattunk el, ahol arról is beszélgettünk, meg lehet-e élni az órajavításból, és mi nehezíti meg egyre inkább a szakemberek munkáját.
A karóra sok férfi számára a legfontosabb ékszer, egy-egy vágyott darabért pedig akár milliókat is hajlandó kifizetni. Vásárláskor azonban könnyen háttérbe szorul a kérdés, hogy mennyibe kerül majd az óra karbantartása, vagy mi történik, ha egyszer megáll a szerkezet. Egy értékes mechanikus óránál a szerviz is komoly kiadás lehet, ráadásul a rendszeres gondozással akkor is számolni kell, ha látszólag minden rendben működik.
Hantos László a Pénzcentrum CashTag című műsorában az autók szervizeléséhez hasonlította ezt a munkát: az órát is időről időre karban kell tartani, csak itt egészen apró alkatrészekkel dolgoznak. A szerkezetet szétszedik, speciális eljárással kitisztítják, majd az olajozás és összeszerelés után beszabályozzák. XI. kerületi műhelyében kollégájával évente mintegy 600 teljes szervizt, javítást és felújítást végeznek, az egyszerűbb munkák ezen felül jönnek.
Mint a szakértő elmondta, egy alap kézi felhúzású mechanikus óra tisztítása 50 ezer forinttól indul, a bonyolultabb szerkezetek és nagyobb márkák esetében azonban a szerviz ára 200–300 ezer forintig is emelkedhet. A műhelyben jellemzően a 100–200 ezer forintos óráktól a tízmilliós darabokig dolgoznak, és a modernebb karórák mellett régi zsebórák, felújításra váró szerkezetek is megfordulnak náluk.
Hantos eredetileg trombitásnak készült, végül óragyűjtő édesapja ötletére fordult az órásmesterség felé. Korábban órák kereskedelmével is foglalkozott, de a javítás biztosabb alapot adott a vállalkozásának. Egy komolyabb márkákat kínáló üzlet készlete akár százmilliós beruházást is igényelhet, miközben a vásárlókért a webshopokkal is versenyezni kell. A javítóműhely stabil ügyfélköre azokban az időszakokban is megtartotta a vállalkozást, amikor a kereskedelem veszteséget termelt.
Engem szerencsére a javítás nem hagyott cserben sosem
– fogalmazott az órásmester.
Kiderült az is, hogy a magasabb ár nem feltétlenül jelent arányosan jobb szerkezetet. A nagy márkák között is akadnak túlárazott darabok, miközben a feleslegesen bonyolult megoldások a későbbi javítást is megdrágíthatják. A hamisítványokkal pedig a műhelyben mindennap találkoznak: Hantos László ezek vásárlásától a minőségük miatt is óva int.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az órásmesterséget egyébként nem tartja eltűnő szakmának, a javíthatóság miatt viszont vannak aggályai. Egyes gyártók nem adnak alkatrészt a független műhelyeknek, a speciális szerkezetek pedig egyre kevesebb lehetőséget hagynak a hagyományos javításra.
Ha kialakul egy alkatrészhiány, akkor a kérdéses részt már valami mással kell pótolni. Ezt aztán át lehet alakítani, hogy az eredetihez minél hasonlóbb legyen. Az óra szerencsére így is gyönyörűen fog működni.
– ecsetelte Hantos László.
A teljes adásban egy különleges arany Rolex zsebóra belsejét is megmutatjuk, és arról is szó esik, kinek való ez az aprólékos, türelmet és folyamatos tanulást igénylő szakma.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
Több évtizedes szakmai tapasztalattal is bizonytalanná válhat valakinek a helye a munkaerőpiacon, miközben a nyugdíj még távol van, a családi kiadások pedig nem várhatnak.
Ősszel újra felpörög a diákmunkapiac: mutatjuk, mely munkákra keresik a legtöbb fiatalt és mennyit lehet keresni.
Havi bruttó 825 ezer forintos fizetéssel keres munkatársat a budapesti Brit Nagykövetség egy nemzetközi programhoz.
2026 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500 volt.
A gyermekgondozás miatt hosszabb időre kieső, majd a munkahelyükre visszatérő dolgozók bérét már jelenleg is védi a magyar munkajog.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez
A szakmába való belépéshez nem feltétlenül kell éveket eltölteni az iskolapadban, ráadásul munka mellett is megszerezhető a szükséges végzettség.
Titkos kínai tömegszállást találtak a vidéki nagyvárosban: botrányos, hogyan éltek egymás hegyén-hátán
Tíz kínai állampolgárt és harminchét emeletes vaságyat találtak a hatóságok a szegedi Kék Csillag Étteremben egy nyári ellenőrzés során.
Életveszélyes állapotok várnak a melósokra: elképesztő, mit találtak az ellenőrzések a munkahelyeken
Az építőiparban gyakran hiányzott a leesés elleni védelem, máshol kiiktatott gépbiztonsági berendezéseket és közvetlen veszélyt jelentő villamosbiztonsági hiányosságokat találtak.
Őszi munkaszüneti napok 2026-ban: mikor van mindenszentek és halottak napja, mikor jár munkaszüneti nap?
Így alakulnak a 2026-os őszi munkaszüneti napok, az iskolai őszi szünet, a ledolgozós szombatok és december 24. státusza.
Határozatlan idejű sztrájkba kezdtek szeptember 10-én reggel a Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári telephelyének dolgozói.
Meglépték a magyar cégek: tömegével kapkodnak majd a munkavállalók után, ezekben a szektorokban várható a legnagyobb bővítés
2026 negyedik negyedévében a magyar munkáltatók 37 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét.
A hőség, az extrém időjárás és a regeneráció hiánya nagyon gyorsan munkaerőpiaci, egészségügyi és pénzügyi problémává válik.
Kiszámolták, mennyit keres egy Wolt-futár 2026-ban Magyarországon - ekkora órabérrel számolhat, aki belevágna
A keresetet a dinamikus szorzók és az extra juttatások is jelentősen befolyásolják.
A cégek egyre több digitális eszközt, mesterséges intelligenciát és adatvezérelt megoldást vezetnek be, mégis sok helyen ugyanazok a problémák térnek vissza.
Robbant a bomba a Volkswagennél: 60 ezer munkahelyet szüntetnek meg, a győri Audi-gyár is veszélybe kerülhet?
A története legnagyobb átalakításáról döntött a Volkswagen, amelynek keretében 2030-ig akár 60 ezer munkahelyet is megszüntethetnek.
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
Jól lehet keresni szobafestőként, a szakma gyorsan elsajátítható, ráadásul az AI sem fenyegeti egyelőre.
Olyan szerkesztő-újságírót keresünk, aki a klasszikus újságírói munka mellett nyitott az adatalapú tartalomkészítésre és az új technológiák használatára is.
Szeptember 1-jétől szolgálatmentes nap jár a rendőrség dolgozóinak a születésnapjukon.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.