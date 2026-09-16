Örülhetnek a nyugat-magyarországi lakosok: óriásit bővül a házhozszállítás, itt a teljes lista

Bővíti országos kiszállítási területét a Kifli.hu. Szeptember 16. szerdától 120 ezer ember számára lesz elérhető Szombathelyen és további 34 vasi településen az online szupermarket szolgáltatása. A terjeszkedéssel már több, mint 600 magyarországi településen, közel 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást a vállalat.

Szombathely és Vas vármegye nyugati része is felkerül a Kifli kiszállítási térképére szeptember 16-tól. A szolgáltatás a megyeszékhely mellett a város agglomerációjában és több határ menti településen is elindul, így az új kiszállítási zónában élő 120 ezer ember is ugyanazt az online bevásárlási szolgáltatást érheti el mostantól, amely Budapesttől a balatoni régión át, Győrig és Esztergomig egyre több magyar háztartás mindennapjainak része lett. A 35 települést érintő nyugat-magyarországi indulással az országos lefedettség tovább bővül, és már a hazai lakosság közel 40 százalékának, azaz több, mint 4 millió ember számára elérhető.

A szombathelyi indulás az idei év újabb fontos állomása a Kifli országos terjeszkedésének. A vállalat 2026-ban több régióban is elindította szolgáltatását: Szolnok, Hatvan, Gyöngyös, Dunaújváros és Győr térsége után a Dunakanyar északi településein, majd nyáron a Balaton teljes partvidékén is megjelent. A mostani bővítéssel újabb dunántúli térség kapcsolódik be az országos kiszállítási hálózatba, összesen több, mint 600 települést elérve az országban.

„Idén tudatosan olyan régiók felé bővítjük a kiszállítási területünket, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a kényelmes online bevásárlásra. Szombathely és környéke régóta szerepelt a terveink között, nagy öröm, hogy mostantól a nyugat-magyarországi térségben élők számára is újabb 35 településen válik elérhetővé a Kifli” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.

A szombathelyi régióban is az online üzlet teljes választéka érhető el: több mint 15 ezer termék közül lehet válogatni, a friss zöldségektől, gyümölcsöktől és pékáruktól kezdve a húsokon, tejtermékeken, készételeken és iskolaszereken át a drogériai, háztartási, baba-mama és állateledel termékekig. A rendelések reggel 9:00 és este 21:00 között, egyórás idősávokban érkeznek, így a vásárlók a saját napirendjükhöz igazíthatják a bevásárlást, akár aznapi rendelés esetében is.

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A folyamatos földrajzi bővítést a robotizált biatorbágyi logisztikai központ támogatja, amely jelentősen megnövelte a kiszállítási kapacitást. Az online szupermarket célja, hogy a következő években is folytassa az országos terjeszkedést, miközben tovább bővíti a hazai termelők és beszállítók kínálatát.

Szerdától ezeken a Vas vármegyei településeken lesz elérhető: