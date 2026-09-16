2026. szeptember 16. szerda Edit
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Online megrendelt ételek kiszállítása otthoni karantén ideje alatt.
Vásárlás

Örülhetnek a nyugat-magyarországi lakosok: óriásit bővül a házhozszállítás, itt a teljes lista

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 16:29

Bővíti országos kiszállítási területét a Kifli.hu. Szeptember 16. szerdától 120 ezer ember számára lesz elérhető Szombathelyen és további 34 vasi településen az online szupermarket szolgáltatása. A terjeszkedéssel már több, mint 600 magyarországi településen, közel 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást a vállalat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szombathely és Vas vármegye nyugati része is felkerül a Kifli kiszállítási térképére szeptember 16-tól. A szolgáltatás a megyeszékhely mellett a város agglomerációjában és több határ menti településen is elindul, így az új kiszállítási zónában élő 120 ezer ember is ugyanazt az online bevásárlási szolgáltatást érheti el mostantól, amely Budapesttől a balatoni régión át, Győrig és Esztergomig egyre több magyar háztartás mindennapjainak része lett. A 35 települést érintő nyugat-magyarországi indulással az országos lefedettség tovább bővül, és már a hazai lakosság közel 40 százalékának, azaz több, mint 4 millió ember számára elérhető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szombathelyi indulás az idei év újabb fontos állomása a Kifli országos terjeszkedésének. A vállalat 2026-ban több régióban is elindította szolgáltatását: Szolnok, Hatvan, Gyöngyös, Dunaújváros és Győr térsége után a Dunakanyar északi településein, majd nyáron a Balaton teljes partvidékén is megjelent. A mostani bővítéssel újabb dunántúli térség kapcsolódik be az országos kiszállítási hálózatba, összesen több, mint 600 települést elérve az országban.

„Idén tudatosan olyan régiók felé bővítjük a kiszállítási területünket, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a kényelmes online bevásárlásra. Szombathely és környéke régóta szerepelt a terveink között, nagy öröm, hogy mostantól a nyugat-magyarországi térségben élők számára is újabb 35 településen válik elérhetővé a Kifli” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.

A szombathelyi régióban is az online üzlet teljes választéka érhető el: több mint 15 ezer termék közül lehet válogatni, a friss zöldségektől, gyümölcsöktől és pékáruktól kezdve a húsokon, tejtermékeken, készételeken és iskolaszereken át a drogériai, háztartási, baba-mama és állateledel termékekig. A rendelések reggel 9:00 és este 21:00 között, egyórás idősávokban érkeznek, így a vásárlók a saját napirendjükhöz igazíthatják a bevásárlást, akár aznapi rendelés esetében is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A folyamatos földrajzi bővítést a robotizált biatorbágyi logisztikai központ támogatja, amely jelentősen megnövelte a kiszállítási kapacitást. Az online szupermarket célja, hogy a következő években is folytassa az országos terjeszkedést, miközben tovább bővíti a hazai termelők és beszállítók kínálatát.

Szerdától ezeken a Vas vármegyei településeken lesz elérhető:

  • Szombathely,
  • Sárvár,
  • Balogunyom,
  • Bozzai,
  • Bucsu,
  • Bögöt,
  • Bő,
  • Csénye,
  • Dozmat,
  • Gencsapáti,
  • Gyöngyösfalu,
  • Ikervár,
  • Ják,
  • Kenéz,
  • Kisunyom,
  • Megyehíd,
  • Nemesbőd,
  • Nárai,
  • Pecöl,
  • Perenye,
  • Porpác,
  • Salköveskút,
  • Sorkikápolna,
  • Sorokpolány,
  • Sé,
  • Söpte,
  • Tanakajd,
  • Torony,
  • Táplánszentkereszt,
  • Vasasszonyfa,
  • Vassurány,
  • Vasszilvágy,
  • Vasszécseny,
  • Vát és
  • Vép.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #szupermarket #webáruház #bevásárlás #online vásárlás #szolgáltatás #kifli #logisztika #szombathely #vas

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:07
18:45
18:34
18:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 16.
Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
2026. szeptember 16.
Ebben az országban fillérekből degeszre eheted magad egy olcsó étteremben: mutatjuk, mennyit kérnek ugyanezért itthon
2026. szeptember 16.
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 16. szerda
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
2
1 hete
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
3
1 hónapja
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
4
2 hete
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
5
4 hete
Kitálalt az Aldi-vezér: így verik át a vásárlókat a népszerű hűségkártyákkal a szupermarketek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 19:07
Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 18:02
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 16. 18:32
Figyelmeztetik a vadászokat: új szabály lépett hatályba augusztus végén