Sorra keresik ezekre a munkákra a diákokat: nem semmi, mit fizetnek nekik óránként

Az iskolakezdéssel a diákmunkák piaca is átrendeződik: a nyári, elsősorban turizmushoz és szabadidős programokhoz kapcsolódó lehetőségek helyett ősszel ismét a kereskedelem, a vendéglátás, a raktározás és az irodai munkák kerülnek előtérbe. A következő hónapokban ráadásul a Black Friday és a karácsonyi szezon miatt újabb munkaerőigény jelenhet meg, főként a kereskedelemben és a logisztikában. De melyek a legnépszerűbb és a legjobban fizető diákmunkák 2026 őszén? Mennyit lehet most keresni, és milyen munkákkal szerezhetnek a fiatalok később is hasznosítható szakmai tapasztalatot? A Pénzcentrum ennek járt most utána.

Őszel ismét fontos kérdéssé válik, hogy milyen lehetőségek közül választhatnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik mellett is szeretnének dolgozni. A tanév során ugyanis más típusú munkák kerülnek előtérbe, mint a nyáron. Arról, hogy milyen változásokra lehet számítani az őszi hónapokban, mely területeken keresik leginkább a diákokat, és hogyan alakulhatnak a bérek, a Pénzcentrum Majzik Nándort, a MELÓ-DIÁK vezetőjét kérdezte.

A cégvezető elmondta, hogy az iskolakezdés és az ősz beköszöntével a diákmunkák piaca is némiképp átrendeződik: a nyári turizmushoz és szabadidős programokhoz kapcsolódó munkák visszaszorulásával az egész évben működő munkahelyek kerülnek előtérbe.

EZ IS ÉRDEKELHET Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre A diákok már nem csak a pénzt nézik: a rugalmasság és a szakmai tapasztalat is egyre fontosabb szempont.

A tanévkezdés egyúttal a diákok rendelkezésre állását is átalakítja: a többhetes, intenzív munkavállalást gyakran az órarendhez igazított, heti néhány napos munkavégzés váltja fel. Míg nyáron a diákok átlagosan 25–30 óra munkát vállalnak, a tanév közben ez jellemzően 15–20 óra, esetleg a rugalmasabb egyetemisták esetében 20–25 óra.

A korábbi őszi tapasztalatok alapján szeptember elején átmeneti alkalmazkodási időszakkal is számolni lehet, amíg kialakulnak az órarendek és rendeződik a kollégiumi vagy albérleti elhelyezkedés. Emiatt különösen fontos a kiszámítható, tanulmányokhoz illeszkedő beosztás

– tette hozzá a cégvezető.

Ezekre a területekre keresik elsősorban a diákokat

A legnagyobb kereslet ősszel elsősorban a kereskedelemben, a vendéglátásban és gyorséttermekben, a raktározásban és logisztikában, valamint az irodai-adminisztratív területeken várható.

Ennek megfelelően elsősorban üzletláncokhoz, gyorséttermekhez, raktárakba és logisztikai központokba érdemes figyelni a jelentkezési lehetőségeket. Ezeken a területeken többféle műszak és rendszeresen visszatérő feladat is elérhető. Az irodai munkák és gyakornoki programok pedig azoknak lehetnek különösen érdekesek, akik a tanév során hosszabb távon, rendszeresen szeretnének dolgozni.

Majzik Nándor megjegyezte, hogy az aktuális diákmunka-kínálatban is ezek a kategóriák hangsúlyosak: az árufeltöltés, a pénztárosi munka, a csomagolás és a rendelés-összekészítés mellett az ügyfélszolgálati, illetve különböző szakmai gyakornoki pozíciók.

Az ősz második felében a Black Friday és a karácsonyi kereskedelmi időszak előkészítése adhat jelentős többletfeladatot. Az online rendelések számának növekedése miatt ilyenkor nagyobb szükség lehet olyan munkatársakra, akik a webáruházi rendelések összekészítésében, a csomagolásban, a raktári árumozgatásban és a bolti árufeltöltésben tudnak segíteni. Majzik Nándor szerint a korábbi szezonális mintázatok alapján idén is ezeken a területeken várható erősebb év végi munkaerőigény.

Ezek a legvonzóbb diákmunkák

A kereslet azonban csak az egyik oldala a piacnak. Legalább ilyen fontos, hogy milyen munkát szeretnének maguk a diákok. Majzik Nándor elmondta, hogy a MELÓ-DIÁK több mint kétezer válaszadó bevonásával készült 2026-os felmérése alapján a válaszadók 61 százaléka jelölte vonzó lehetőségként az irodai és adminisztratív munkákat. A bolti munkák 46, a vendéglátás pedig 39 százalék számára volt vonzó.

A munkaválasztásban ugyanakkor a rugalmasság különösen erős szempont: ezt a válaszadók 79 százaléka emelte ki. A pénzkereset mellett a tapasztalatszerzés is meghatározó motiváció, amelyet 64 százalék jelölt meg.

Ez egyben azt is jelenti, hogy egy állás vonzerejét nem feltétlenül az órabér önmagában határozza meg. A megfelelő beosztás, az egyetemmel összeegyeztethető munkaidő és a megszerezhető tapasztalat legalább ilyen fontos lehet a diákoknak.

Melyik diákmunka fizet a legjobban?

Majzik Nándor kérdésünkre arról is beszélt, hogy mely területek és pozíciók fizetnek a legjobban. A cégvezető szerint a speciális informatikai feladatok, az üzleti szolgáltatóközpontokban végzett munkák, valamint egyes hostess- és promóciós megbízások tartoznak a legjobban fizetett diákmunkák közé.

Egyes pozícióknál a bruttó 3000 forint feletti órabér is elérhető, de a kiemelkedő ajánlatokat nem érdemes általános bérszintként kezelni

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy a MELÓ-DIÁK jelenlegi nyilvános tájékoztatása szerint a diákmunkák átlagos órabére 2500 forint feletti, az egyes munkák bérezése azonban a feladattól és a régiótól függően jelentősen eltérhet. (Majzik Nándor megjegyezte még, hogy ez a hálózat tájékoztató adata, nem a teljes magyar diákmunka-piac egységes országos átlaga.)

Majzik Nándor kitért arra is, hogy a kötelező bérminimumok szintjén is egyértelmű az emelkedés: 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum 7 százalékkal nőtt. Az órabéres minimum így bruttó 1856 forint, a legalább középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben alkalmazandó garantált bérminimum pedig bruttó 2145 forint.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden diák órabére ugyanilyen arányban emelkedett. A minimum feletti bérek változása munkáltatónként és munkakörönként eltérhet

– emelte ki a cégvezető.

A diákmunkából karrierépítés is lehet

A 2026-os adatokból összességében az látszik, hogy a diákmunkának már nem feltétlenül csak az a szerepe, hogy a fiatalok nyáron pénzt keressenek. A tanév alatt végzett rendszeres munka egyre inkább a munkaerőpiacra való belépés egyik első lépcsője lehet.

Ez különösen az irodai és szakmai gyakornoki pozícióknál fontos, ugyanis egy pénzügyi, informatikai, marketinges vagy más szakmai területen szerzett tapasztalat később már nem egyszerűen diákmunkaként, hanem a pályakezdés előtti szakmai előzményként jelenhet meg az önéletrajzban.