2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Biotermékek az élelmiszerbolt polcán, Zöldség eladó a piacon.
Vásárlás

Kiderült a magyar árrésstop sötét titka: kegyetlen csapás érte a hazai élelmiszereket

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 16:27

A 2025 tavaszán bevezetett kötelező kiskereskedelmi árrésstop eredeti célját tévesztve mára súlyos károkat okoz a hazai élelmiszeriparnak. Bár az élelmiszer-infláció hónapok óta csökken, a továbbra is érvényben lévő intézkedés kiszolgáltatottá teszi a magyar beszállítókat, rontja piaci pozícióikat, és drasztikusan növeli az olcsó import arányát az üzletek polcain - írta az Agrárszektor véleményrovatában, a Metszetben megjelent közös cikkében a FÉSZ elnöke és ügyvezetője.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének (FÉSZ) vezetői rámutatnak, hogy a legfeljebb 10 százalékos árréskorlát egyik legsúlyosabb következménye a beszerzési árak átláthatóvá válása. Mivel a fogyasztói árakból a kereskedők könnyen visszaszámolhatják az átadási árakat, a gyártók féltve őrzött árképzési stratégiája lelepleződött. Az üzletláncok így mindenkitől a piacon látható legalacsonyabb árat követelik, függetlenül a megrendelt mennyiségtől vagy a termékkínálattól, ami jelentősen meggyengítette a hazai beszállítók alkupozícióját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árak átláthatósága arra is rávilágított, hogy a kereskedők a gyártói márkákra jóval magasabb árrést alkalmaznak, mint a sajátmárkás termékekre, ami eleve hátrányos helyzetbe hozza a magyar márkatulajdonosokat. Ráadásul a 10 százalékos korlát sok esetben nem fedezi az üzletláncok valós logisztikai és működési költségeit.

Kapcsolódó cikkeink:

A szabályozott termékeken elszenvedett veszteségeiket a kereskedők úgy próbálják ellensúlyozni, hogy a szabadáras élelmiszereknél egyre lejjebb nyomják a beszerzési árakat. Ezzel a keresztfinanszírozással kizárólag a beszállítók terhére tudják növelni a hasznukat, miközben a veszteségek minimalizálása érdekében az olcsó külföldi árukat helyezik előtérbe. Az elmúlt másfél év statisztikái egyértelműen mutatják a hazai termékek arányának visszaesését.

Mára egyértelművé vált, hogy az árakat nem az adminisztratív beavatkozások, hanem a globális piaci folyamatok rendeződése szorította le. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kiskereskedelmi élelmiszerárak 2025 novembere óta folyamatosan csökkenő trendet mutatnak, 2026 júliusára pedig a tisztított élelmiszer-árszint már közel 5 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Mindezek tükrében az árrésstop fenntartására ma már nincs racionális gazdasági érv, így az intézkedés kivezetése elengedhetetlen a piac egészséges működésének és a hazai élelmiszeripar stabilitásának helyreállításához.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ksh #kiskereskedelem #infláció #gazdaság #import #boltok #élelmiszeripar #élelmiszerárak #árrésstop #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:11
18:01
17:50
17:40
17:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
2026. szeptember 25.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
2026. szeptember 25.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
2
2 hete
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
3
1 hónapja
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
4
1 hete
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
5
4 hete
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 18:01
Kvíz: Szeretsz kirándulni? Teszteld, jól ismered-e az erdők, hegyek írott és íratlan szabályait!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 16:01
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 17:32
Itt a klímaváltozás hatása: nem semmi, milyen élőlényre bukkantak itthon