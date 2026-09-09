Az iskolakezdésnél komoly tétel lehet egy laptop, tablet vagy telefon beszerzése.
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
Szeptember 1-jétől új rendszerben fizeti a Mohu a visszaváltó automatákat működtető boltok kezelési díját. A palackonként járó összeg a kisebb üzleteknél 11,5, a közepeseknél 7,5 forintról egységesen 3,5 forintra csökkent. Cserébe a boltok havi átalánydíjat is kapnak, amelynek összege a visszaváltott palackok mennyiségétől függ. Az új konstrukció azonban különösen a kisebb üzletek számára lehet kedvezőtlenebb a korábbi rendszerhez képest, írja a HVG.
A Mohu szeptember elejétől módosította a visszaváltó automatákat üzemeltető üzleteknek fizetett kezelési díjakat. A palackonkénti összeg most egységesen 3,5 forintra csökkent, ehhez pedig havi átalány is társul: 50 ezer palack alatt 100 ezer, 50–75 ezer között 200 ezer, 75 ezer felett pedig 300 ezer forint jár. Így a nagyobb visszaváltási forgalmat bonyolító üzletek magasabb összeghez juthatnak.
A változás a kisebb boltoknak azért lehet kedvezőtlen, mert korábban jóval magasabb palackdíjat kaptak. A 200 négyzetméter alatti üzleteknél ez 11,5 forint volt palackonként, a 200–400 négyzetméteres boltoknál 7,5 forint, míg a nagyobb üzleteknél már korábban is 3,5 forint járt. Átalánydíjat ugyanakkor egyik kategóriában sem fizetett a Mohu.
A mostani módosítás előzménye, hogy a Mohu 2025 őszén már csökkentette a nagyobb boltoknak járó palackdíjat, amit az Országos Kereskedelmi Szövetség is bírált, mondván, a korábbi összeg sem fedezte a visszaváltással járó költségeket. Az új rendszerben ráadásul az átalánydíj üzletenként jár, nem automatánként: ha egy boltban négy visszaváltó automata működik, ugyanakkora összeg illeti meg, mintha csak egy gép lenne.
Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről
A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Határérték feletti illékony szervesanyagot találtak egy Kínában gyártott szilikon sütőformában.
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
Több olvasói jelzés is érkezett arról, hogy a Magyarországra már beérkezett csomagok kézbesítése a megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe.
Aki szeptember 9-én este visz vissza palackokat a REpont rendszerén keresztül, annak érdemes számolnia azzal, hogy a visszaváltás után lassabban érkezhet meg az utalás.
Júliushoz képest 0,2 százalékos áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal.
Fajsúlyos változás jön a Lidl, Aldi, Penny boltjaiban: Kapitány István megmondta, milyen termékeket akar látni a polcokon
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a szabályozási környezetet is felül kell vizsgálni, ahol az indokolatlan terheket jelent a vállalkozásoknak.
A magyar infláció a nyáron közel tízéves mélypontra süllyedt, ám a szakértők ősztől az áremelkedés fokozatos gyorsulására számítanak.
Döbbenetes árak a magyar piacokon: szinte féláron adják a slágergyümölcsöt, másért viszont keményen fizetni kell
Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva
A tárca szerint mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget a visszaváltási díj készpénzes felvételére.
Az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába került a magyar palackvisszaváltási rendszer.
A KSH adatai szerint a boltok forgalmának volumene 4,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben az előző hónaphoz képest 1 százalékos bővülést mértek.
Ezek 2026 legjobb mosógépei: nem biztos, hogy a legdrágábbal jársz a legjobban - 107 masinát teszteltek
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 16 márka 107, hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mosógépét vizsgálta laboratóriumban.
Az őszi leárazások és akciók messze a legerősebb ösztönzői a nyár utáni vásárlásnak, ez derül ki egy friss vásárlói kutatásból.
Egy év alatt több mint 40 százalékkal nőtt, két év alatt pedig közel megduplázódott a Kifli.hu iskolakezdéshez kapcsolódó papír-írószer kategóriájának forgalma.
Rendkívüli csapást mértek a Temura és a Sheinre: durva drágulás jön, Kína máris megtorlással fenyeget
Kína felszólította Franciaországot, hogy azonnal állítsa le az ultra-fast fashiont.
Nem mindennapi termék kerül a Lidl hűtőpultjaiba: szeptember 3-tól kilónként 59 990 forintért kínálnak magyar Wagyu marhahátszínt és marharostélyost.
Tényleg kivezetik a készpénzes palackvisszaváltást Budapesten? Előre látja a jövőt Újbuda polgármestere, tényleg lép a MOHU?
Újbuda polgármestere kész tényként közölte a készpénzes üvegvisszaváltás kivezetését, pedig még nincs végleges döntés.
Mindenki brutális drágulástól rettegett az aszály miatt: most jött a nem várt fordulat a magyar boltokban
A rendkívüli meleg és az aszály miatt ismét felerősödtek az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos félelmek.
Budapest egyre drágább randihelyszín: a Deutsche Bank szerint egy átlagos randikosár már 88 ezer forintba kerül, többe, mint Tokióban vagy Rómában.