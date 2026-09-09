2026. szeptember 9. szerda Ádám
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. november 28.A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. palackok visszaváltására szolgáló automatáinak sajtóbemutatója a vállalat budapesti bemutatótermében 2023. november 28-án. Az új visszaváltási rendszerrel a 40 százalék
Vásárlás

Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 11:04

Szeptember 1-jétől új rendszerben fizeti a Mohu a visszaváltó automatákat működtető boltok kezelési díját. A palackonként járó összeg a kisebb üzleteknél 11,5, a közepeseknél 7,5 forintról egységesen 3,5 forintra csökkent. Cserébe a boltok havi átalánydíjat is kapnak, amelynek összege a visszaváltott palackok mennyiségétől függ. Az új konstrukció azonban különösen a kisebb üzletek számára lehet kedvezőtlenebb a korábbi rendszerhez képest, írja a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Mohu szeptember elejétől módosította a visszaváltó automatákat üzemeltető üzleteknek fizetett kezelési díjakat. A palackonkénti összeg most egységesen 3,5 forintra csökkent, ehhez pedig havi átalány is társul: 50 ezer palack alatt 100 ezer, 50–75 ezer között 200 ezer, 75 ezer felett pedig 300 ezer forint jár. Így a nagyobb visszaváltási forgalmat bonyolító üzletek magasabb összeghez juthatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változás a kisebb boltoknak azért lehet kedvezőtlen, mert korábban jóval magasabb palackdíjat kaptak. A 200 négyzetméter alatti üzleteknél ez 11,5 forint volt palackonként, a 200–400 négyzetméteres boltoknál 7,5 forint, míg a nagyobb üzleteknél már korábban is 3,5 forint járt. Átalánydíjat ugyanakkor egyik kategóriában sem fizetett a Mohu.

Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
EZ IS ÉRDEKELHET
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
Aki szeptember 9-én este visz vissza palackokat a REpont rendszerén keresztül, annak érdemes számolnia azzal, hogy a visszaváltás után lassabban érkezhet meg az utalás.

A mostani módosítás előzménye, hogy a Mohu 2025 őszén már csökkentette a nagyobb boltoknak járó palackdíjat, amit az Országos Kereskedelmi Szövetség is bírált, mondván, a korábbi összeg sem fedezte a visszaváltással járó költségeket. Az új rendszerben ráadásul az átalánydíj üzletenként jár, nem automatánként: ha egy boltban négy visszaváltó automata működik, ugyanakkora összeg illeti meg, mintha csak egy gép lenne.

Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#vásárlás #kereskedelem #kisbolt #visszaváltás #boltok #palack #üvegvisszaváltás #üvegvisszaváltó #Országos Kereskedelmi Szövetség #mohu #hulladékgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:02
14:45
14:40
14:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 9.
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
2026. szeptember 9.
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 9. szerda
Ádám
37. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
2
3 hete
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
3
1 hete
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
4
3 hete
Kitálalt az Aldi-vezér: így verik át a vásárlókat a népszerű hűségkártyákkal a szupermarketek
5
1 hónapja
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 14:30
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - Te költöznél?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 13:01
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
Agrárszektor  |  2026. szeptember 9. 14:36
Fogy az idő a magyar tejágazatban? Már csak ebben bízhatnak a termelők?