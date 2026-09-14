Belengette Magyar Péter, nagymértékű családi pótlék emelés jön: ekkortól kaphatnak több pénzt a szülők

Miniszterelnökként először adott interjút Magyar Péter a Kossuth Rádiónak hétfő reggel. A beszélgetés legfontosabb bejelentése az volt, hogy a megörökölt magas költségvetési hiány ellenére 2027-ben jelentősen megemelik a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot.

Aktuális bel- és gazdaságpolitikai kérdések kerültek szóba a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában, köztük a gázolajtámogatás, a gyermekvédelem helyzete és a legújabb parlamenti döntések, a hangsúly azonban a családtámogatási rendszer rendezésére helyeződött.

A kormányfő kiemelte, hogy a juttatás növelése fokozatosan, megfontolt lépésekben történik majd. Rámutatott, hogy mivel a korábbi Fidesz-kormány az idei évre 8,3 százalékos költségvetési hiányt hagyott hátra, jelenleg az államháztartási egyensúly fenntartása a legfőbb feladat.

Magyar Péter saját miniszterelnöki felelősségének nevezte egy olyan stabil pénzügyi háttér megteremtését, amely tartósan biztosítja a fedezetet a szociális intézkedésekhez. Ennek eredményeként a jövő év folyamán a családok már kifejezetten nagymértékű emelésre számíthatnak.

Változnak az örökbefogadás szabályai

"A szeretet és a szerelem szabad, nem kötődik szexuális irányultsághoz." - jelentette ki a kormányfő a műsorban.

Bár nem mondta ki egyértelműen, így a jövőben szakmai szempontok alapján döntenek majd a gyerekek elhelyezéséről, ebben szerinte sem egy miniszternek, sem a miniszterelnöknek nem lehet szava.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Azt is közölte, hogy jön az alkotmányozás, amelyben széles társadalmi véleménynyilvánításra számítanak, amelyben ateista, vallásos, bármilyen nemzetiségű, szexuális irányultságú embert meghallgatnak. Az új alaptörvény majd ez alapján alakul ki.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert