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Belengette Magyar Péter, nagymértékű családi pótlék emelés jön: ekkortól kaphatnak több pénzt a szülők
Miniszterelnökként először adott interjút Magyar Péter a Kossuth Rádiónak hétfő reggel. A beszélgetés legfontosabb bejelentése az volt, hogy a megörökölt magas költségvetési hiány ellenére 2027-ben jelentősen megemelik a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot.
Aktuális bel- és gazdaságpolitikai kérdések kerültek szóba a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában, köztük a gázolajtámogatás, a gyermekvédelem helyzete és a legújabb parlamenti döntések, a hangsúly azonban a családtámogatási rendszer rendezésére helyeződött.
A kormányfő kiemelte, hogy a juttatás növelése fokozatosan, megfontolt lépésekben történik majd. Rámutatott, hogy mivel a korábbi Fidesz-kormány az idei évre 8,3 százalékos költségvetési hiányt hagyott hátra, jelenleg az államháztartási egyensúly fenntartása a legfőbb feladat.
Magyar Péter saját miniszterelnöki felelősségének nevezte egy olyan stabil pénzügyi háttér megteremtését, amely tartósan biztosítja a fedezetet a szociális intézkedésekhez. Ennek eredményeként a jövő év folyamán a családok már kifejezetten nagymértékű emelésre számíthatnak.
Változnak az örökbefogadás szabályai
"A szeretet és a szerelem szabad, nem kötődik szexuális irányultsághoz." - jelentette ki a kormányfő a műsorban.
Bár nem mondta ki egyértelműen, így a jövőben szakmai szempontok alapján döntenek majd a gyerekek elhelyezéséről, ebben szerinte sem egy miniszternek, sem a miniszterelnöknek nem lehet szava.
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Azt is közölte, hogy jön az alkotmányozás, amelyben széles társadalmi véleménynyilvánításra számítanak, amelyben ateista, vallásos, bármilyen nemzetiségű, szexuális irányultságú embert meghallgatnak. Az új alaptörvény majd ez alapján alakul ki.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
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