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Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Belengette Magyar Péter, nagymértékű családi pótlék emelés jön: ekkortól kaphatnak több pénzt a szülők

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 07:55

Miniszterelnökként először adott interjút Magyar Péter a Kossuth Rádiónak hétfő reggel. A beszélgetés legfontosabb bejelentése az volt, hogy a megörökölt magas költségvetési hiány ellenére 2027-ben jelentősen megemelik a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot.

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Aktuális bel- és gazdaságpolitikai kérdések kerültek szóba a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában, köztük a gázolajtámogatás, a gyermekvédelem helyzete és a legújabb parlamenti döntések, a hangsúly azonban a családtámogatási rendszer rendezésére helyeződött.

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A kormányfő kiemelte, hogy a juttatás növelése fokozatosan, megfontolt lépésekben történik majd. Rámutatott, hogy mivel a korábbi Fidesz-kormány az idei évre 8,3 százalékos költségvetési hiányt hagyott hátra, jelenleg az államháztartási egyensúly fenntartása a legfőbb feladat.

Magyar Péter saját miniszterelnöki felelősségének nevezte egy olyan stabil pénzügyi háttér megteremtését, amely tartósan biztosítja a fedezetet a szociális intézkedésekhez. Ennek eredményeként a jövő év folyamán a családok már kifejezetten nagymértékű emelésre számíthatnak.

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"A szeretet és a szerelem szabad, nem kötődik szexuális irányultsághoz." - jelentette ki a kormányfő a műsorban.

Bár nem mondta ki egyértelműen, így a jövőben szakmai szempontok alapján döntenek majd a gyerekek elhelyezéséről, ebben szerinte sem egy miniszternek, sem a miniszterelnöknek nem lehet szava.

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Azt is közölte, hogy jön az alkotmányozás, amelyben széles társadalmi véleménynyilvánításra számítanak, amelyben ateista, vallásos, bármilyen nemzetiségű, szexuális irányultságú embert meghallgatnak. Az új alaptörvény majd ez alapján alakul ki.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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