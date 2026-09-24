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online vásárlás, webshop
Gazdaság

Óriási razziát indít a hatóság: telefonokat, tableteket és tévéket is vizsgálnak

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 20:29

Újabb fogyasztóvédelmi ellenőrzések indultak az elektronikai termékek energiahatékonysági címkézésével kapcsolatban. A vizsgálatok idén az okostelefonokra, táblagépekre, televíziókra és monitorokra is kiterjednek, ráadásul nemcsak a boltokban, hanem az online áruházakban és a reklámokban is ellenőrzik az előírásokat. A tavalyi eredmények alapján van okuk a hatóságoknak a fokozott figyelemre: a hűtőket, fagyasztókat és bortárolókat árusító webáruházak 63 százalékánál találtak jogsértést. A cél, hogy a vásárlók a termékek megvásárlása előtt megfelelő és összehasonlítható információkhoz jussanak.

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A vásárlók megfelelő tájékoztatása érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait vizsgálja. Az intézkedések a hagyományos boltokra és az online áruházakra, valamint a reklámokra és a műszaki promóciós anyagokra is kiterjednek. A fellépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják – 2025-ben a webáruházak 63%-ánál merültek fel problémák.

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Az ellenőrzéseket a kormányhivatalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával végzik. A hatósági fellépés célja annak megállapítása, hogy a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt, energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztatást az új, felülvizsgált címkék használatával.

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A klímaváltozás elleni globális küzdelem és a CO₂-kibocsátás csökkentésének igénye hívta életre az energiahatékonysági címkézés rendszerét. Ennek célja egyrészt annak biztosítása, hogy a fogyasztók pontos és összehasonlítható információkhoz jussanak a háztartási és elektronikai készülékek műszaki jellemzőiről, másrészt, hogy ösztönözze a gyártókat a készülékek energiahatékonyságának további javítására, és felgyorsítsa az energiahatékony technológiákra történő piaci átállást. Az átláthatóság érdekében az egységes uniós szabályozás 2021. március 1-jével tért vissza az A-tól G-ig terjedő energiaosztályok alkalmazásához a különböző háztartási és elektronikai cikkek esetében.

A kiemelt fellépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják: 2025-ben a kormányhivatalok a hűtők, fagyasztók és bortárolók energiahatékonysági címkéit vizsgálták, és a hagyományos üzletek 33%-ánál, míg a webáruházak 63%-ánál tártak fel jogsértéseket.

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Az idei évben az okostelefonok és a táblagépek, valamint az elektronikus kijelzők (televíziók, monitorok) kerülnek fókuszba. A hatósági kontroll kiterjed az energiacímke meglétére, a megjelenítés helyére, az energiacímke formai és tartalmi követelményeire, valamint a termékismertető adatlapra egyaránt. A termékek mellett a vizuális hirdetések – köztük az interneten közzétett reklámok –, valamint a műszaki promóciós anyagok megfelelőségét is vizsgálja a hatóság.

Az energiacímkézési és termékinformációs kötelezettségek tehát nemcsak a bolti forgalmazásra, hanem az online kereskedelemre, valamint minden reklámfelületre kiterjednek. A jogsértések megelőzése érdekében az NKFH folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci szereplők tevékenységét, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók megfelelő információkat kapjanak a termék megvásárlását megelőzően.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
Nyilván a mobiltöltés felelős a túlzott áramfogyasztásért, nem a légkondi és az e-autó ;)
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