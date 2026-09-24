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Változás jött a magyar cégeknél: ezt mutatja a legfrissebb felmérés
Enyhén javult a magyar üzleti világ hangulata szeptemberben, miközben a lakosság kilátásai lényegében változatlanok maradtak. A GKI konjunktúra indexe egy ponttal emelkedett az augusztusi visszaesés után. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága és az üzleti környezet kiszámíthatóságának megítélése is kissé javult. A fogyasztói bizalmi index ugyanakkor stagnált, a részmutatók között azonban jelentős eltérések voltak.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával és módszertanával végzett – felmérése szerint szeptemberben az üzleti világ hangulata enyhén javult, míg a fogyasztók kilátásai gyakorlatilag nem változtak az előző megkérdezéshez képest. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága kicsit javult, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nagyon enyhén nőtt augusztushoz képest. Az üzleti környezet kiszámíthatósága valamivel kedvezőbbé vált.
A GKI konjunktúra indexe január és július között 11 ponttal emelkedett, s ezzel négy és fél éves csúcsra ért fel. Augusztusban viszont az index az előző hónaphoz képest 4 ponttal csökkent, majd szeptemberben 1 pontot emelkedett. Az ősz elején az ipar az egyetlen ágazat, ahol a bizalmi index emelkedett (3 ponttal), az építőipari index 1 ponttal, a kereskedelmi 2 ponttal, míg az üzleti szolgáltatói 3 ponttal mérséklődött.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor kissé emelkedett augusztushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 8%-a készül a létszám bővítésére, 12%-a pedig annak csökkentésére. A nyár végén ez a két arány 7% és 13% volt. Mind a négy vizsgált ágazatban a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben, ebben a tekintetben különösen pesszimistának bizonyultak az építőipari válaszadók.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése szeptemberben enyhén javult az előző felméréshez képest. Az ipari cégek kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, míg a kereskedő cégek e téren romlásról számoltak be.
Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, a május és július közötti mérséklődés, illetve az augusztusi stagnálás után, szeptemberben csak nagyon enyhén emelkedett az előző megkérdezéshez képest. A következő három hónapban a cégek 18%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-uk készül – szemben az augusztusi 16 és 7%-kal.
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A lakosság hangulata, kilátásai szeptemberben lényegében nem változtak augusztushoz képest: a GKI fogyasztói bizalmi Indexe stagnált. Mivel az index szeptemberben nem esett tovább, a megtorpanás inkább egy új szint kialakulására, semmint tartós romlásra utal. A szeptemberi stagnálás mögött részmutatók szintjén heterogén folyamatok állnak, amelyek nagyjából kioltották egymás hatását. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélésének mutatója 1 ponttal csökkent. Az elmúlt egy évi pénzügyi helyzet értékelését tükröző index 5 ponttal nőtt, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozás alig változott. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése viszont 4 ponttal apadt.
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