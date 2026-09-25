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Súlyos krízis kapujában Budapest: rendkívüli egyezségre készül a kormány és a főváros
A kormány és a főváros heteken belül megállapodhat Budapest kritikus pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentése alapján a tárgyalások előrehaladottak, a megegyezést pedig a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén véglegesíthetik. A városvezetés alkupozícióját erősíti az Alkotmánybíróság friss döntése is, amely a szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítására kötelezi a kormányt - írta meg a Portfolio.
A Fővárosi Közgyűlés szeptember 25-i ülésén elhangzottak alapján a megegyezés sürgető, mivel Budapest pénzügyi mozgástere teljesen elfogyott. Bár a szeptemberben befolyt iparűzésiadó-előlegből a főváros rendezte a folyószámlahitelét, a kassza a hónap végére kiürül. Az október eleji bérek kifizetése még biztosított, de az október 15-én esedékes, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulásra már nem lesz fedezet. A válságkezelés részeként a városvezetés kötelezettségvállalási-, létszám- és beruházási stoppot rendelt el.
A politikai egyeztetéseket követő szakértői tárgyalások Karácsony Gergely szerint rendkívül közel állnak a megoldáshoz. A megállapodás nemcsak az idei évet rendezné, hanem garanciát jelenthetne arra is, hogy a jövőben ne termelődjenek újra a pénzügyi problémák. A főváros pozícióját jelentősen erősítik a már megnyert bírósági perek és az Alkotmánybíróság határozata, amely kimondta a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének alaptörvény-ellenességét, és január 1-jei határidővel új, alkotmányos mechanizmus megalkotására kötelezte a jogalkotót. A szabályozás átalakításáról hamarosan a vidékfejlesztési tárca és az önkormányzati szövetségek is egyeztetnek, amelynek célja a hozzájárulás mértékének csökkentése is lehet.
A végleges pénzügyi paktum szorosan összefonódik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) újraindulásával. A testület működését az Országgyűlés szeptember 22-én emelte törvényi szintre. A miniszterelnök és a főpolgármester társelnökségével, konszenzusos alapon működő grémium első ülése ideális fórumot teremthet a finanszírozási viták lezárására és az új működési modell elfogadására.
A kormányzat is tisztában van a helyzet súlyosságával, hiszen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közelmúltban elismerte, hogy Budapest likviditási nehézségei megkérdőjelezhetetlenek, noha a hiányzó összeg pontos mértékéről korábban vitáztak a felek. A városvezetés abban bízik, hogy a rövid távú problémák elhárítása és az európai uniós források célba érése után Budapest újra dinamikus fejlődési pályára állhat.
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