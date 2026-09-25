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Budapest, 2026. június 5.Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvéd Vezérkar új fõnöke, Sándor Zsolt vezérezredes zászlóátvételi ünnepségén az Országház Kupolacsarnokában 2026. június 5-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Újabb uniós eurómilliárdokra pályázhat Magyarország: fontos bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 08:44

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a kormány elutasítaná az Európai Unió SAFE védelmi hitelprogramját. A tárcavezető tisztázta, hogy a kabinet mérlegeli a több milliárd eurós forrás bevonását, ám a korábbi gyakorlattal szakítva a fejlesztések során nem a megszokott, NER-közeli cégeket hozzák majd helyzetbe.

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A miniszter csütörtök este a közösségi oldalán reagált azokra a sajtómegjelenésekre, amelyek szerint egy konferencián a hazai költségvetési helyzetre hivatkozva kizárta volna a hitelfelvételt. Ruszin-Szendi hangsúlyozta, hogy nem tett ilyen kijelentést.

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Mivel az uniós forrás visszatérítendő hitel, a kormánynak alaposan meg kell vizsgálnia, milyen, az államháztartást nem túlzottan megterhelő beruházásokra fordíthatja azt. A téves információkat közlő lapoktól a minisztérium helyreigazítást kér.

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A bejegyzésben a tárcavezető éles kritikával illette az Orbán-kormány alatti katonai vezetést és annak beszerzési gyakorlatát. Kiemelte, hogy nem jöhetnek szóba olyan projektek, amelyek korábban szinte kizárólag ugyanazoknál a vállalatoknál kötöttek ki. Megjegyezte, hogy ragaszkodni kell a tényekhez még akkor is, ha egyes cégek már előre számoltak a haszonnal, ám a megváltozott irányvonal miatt most elesnek a megbízásoktól.

A májusi választások óta hivatalban lévő vezetés az elmúlt hónapokban folyamatosan alakítja át a honvédség struktúráját és a korábbi időszak örökségét. Június végén a miniszter javaslatára Sulyok Tamás köztársasági elnök felmentette tisztségéből a védelmi beszerzésekért és innovációért felelős korábbi vezetőt, Deme László József dandártábornokot. A miniszter nyári értékelése szerint a tavaszi politikai változások óta egyértelmű fordulat érzékelhető a szövetségesek hozzáállásában, így Magyarországra ismét megbecsült partnerként tekintenek a nemzetközi fórumokon.

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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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