Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába

Az őszi utazás ma már nem egyszerűen a nyári szezon lecsengése: sokan tudatosan időzítik erre az időszakra a mediterrán pihenést, a városlátogatást, a belföldi wellness- vagy gasztrohétvégét, sőt, már a téli egzotikus utak foglalása is erősen pörög. Utazásszervezőket, szállásadókat, biztosítási és turisztikai szereplőket kérdeztünk arról, hova mennek most a magyarok, mire figyelnek foglaláskor, és milyen költségekkel, buktatókkal érdemes számolni.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá. Ezúttal azt vizsgáltuk meg, hogyan alakult át az őszi utazási szezon: hova indulnak most a magyarok, mennyire erősek még a mediterrán úti célok, miért pörögnek a városlátogatások, a belföldi gasztro- és aktív hétvégék, valamint milyen téli egzotikus utak iránt nő az érdeklődés. Arra is kíváncsiak voltunk, mire figyelnek ma az utazók foglaláskor, mennyire számít az ár, a biztonság, a közvetlen eljutás vagy éppen az utasbiztosítás. Kérdéseinkre a Kiwi.com, az IBUSZ, a TUI, az ITAKA, a Tengerjáró – RCCL IR for Hungary, a 46° Balaton, a Salgó Hotel, a Global Payments és az Insura.hu válaszolt.

Az ősz egyre kevésbé számít holtszezonnak az utazási piacon. Bár a nyári szabadságolási hullám véget ért, sok magyar éppen ilyenkor indul útnak: van, aki a kedvezőbb árakat keresi, más a tömeget kerüli, sokan pedig egyszerűen nem szeretnének a mediterrán országok nyári hőségében várost nézni vagy kirándulni. Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban vagy Törökországban a júliusi-augusztusi kánikula sokaknak már inkább teher, mint élmény; szeptemberben és októberben viszont még lehet strandolni, miközben városnézésre, kirándulásra, gasztronómiai programokra is alkalmasabb az idő.

A utazási vállalkozások Pénzcentrumnak küldött válaszaiból az látszik, hogy az őszi utazási piac több részre szakadt. A mediterrán tengerpartok továbbra is erősek, a rövid városlátogatások népszerűek, a belföldi piacon a természetközeli, boros-gasztro és aktív hétvégék mennek, közben pedig sokan már a téli egzotikus utakat keresik. Az árérzékenység megmaradt, de egyre több utasnál nem csak az számít, mi a legolcsóbb: fontos lett a biztonság, a kiszámíthatóság, a közvetlen eljutás és az, hogy az út valamilyen plusz élményt is adjon.

Egyre többen foglalnak őszi és téli repülőutat

A Kiwi.com adatai szerint a magyarok idén látványosan aktívabbak az őszi és téli repülőutak foglalásában, mint egy évvel korábban. Daniela Chovancová, a vállalat sajtókapcsolati menedzsere azt közölte a Pénzcentrummal, hogy a szeptember és november közötti indulásokra szeptember elejéig visszaigazolt

magyar utasok száma éves összevetésben 34 százalékkal nőtt.

A december és február közötti téli időszakra szóló korai foglalásoknál pedig 26 százalékos növekedést látnak. Az őszi utaknál Spanyolország és Olaszország a két legnépszerűbb célország, ezeket Görögország, az Egyesült Királyság és Törökország követi. A tavalyi őszhöz képest Olaszország megelőzte Görögországot, Törökország, Málta és Németország pedig erősödött.

A téli korai foglalásoknál már más kép rajzolódik ki: a Kiwi.com szerint a távolabbi, napfényes célpontok dominálnak. Thaiföld jelenleg a legnagyobb favorit, Spanyolországot is megelőzte, Egyiptom pedig jelentősen előrelépve már a három legnépszerűbb ország között szerepel. A Fülöp-szigetek, Vietnam és Finnország iránt is nő az érdeklődés.

A magyar utazók közben továbbra is árérzékenyek. A adatok szerint az őszi utaknál az egy utas által átlagosan fizetett összeg gyakorlatilag nem változott egy év alatt: jelenleg 177 euró körül alakul. Vagyis a kereslet úgy nő, hogy közben az átlagos jegyár nem emelkedett érdemben. Ősszel több mint 3 százalékponttal nőtt azok aránya is, akik átszállásos, úgynevezett self-transfer útvonalat választanak, vagyis különböző légitársaságok külön jegyen értékesített járatait kombinálják. Ezek az útvonalak gyakran olcsóbbak, de több odafigyelést is igényelnek.

A last minute aránya ugyanakkor enyhén csökkent: az őszi utaknál a 13 napon belüli foglalások aránya 9,1 százalékról 8,4 százalékra mérséklődött. A magyarok valamivel korábban is foglalnak, mint tavaly: az őszi utaknál átlagosan 69 nap telik el a foglalás és az indulás között, a téli utaknál pedig a korai foglalók átlagosan 168 nappal indulás előtt veszik meg az utazást.

- mondta el Daniela Chovancová.

Mediterrán ősz, egzotikus tél: ezek most a slágerek

Az utazásszervezők válaszaiból is az látszik, hogy az ősz már nem egyszerűen a nyári szezon utóélete. Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója szerint sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik a tengerparti utazásukat.

Mint írta, ilyenkor nincs akkora tömeg, kellemesebb az idő, és az árak is kedvezőbbek lehetnek. Nagyon keresettek a rövidebb városlátogatások is, főleg az őszi hétvégéken és az iskolai szünetekben. Az IBUSZ-nál Párizs, London, Róma, Barcelona és Isztambul továbbra is a legnépszerűbb városok között vannak.

A 3–5 napos utak kereslete azt mutatja, hogy sokan már nem egyetlen nagy éves nyaralásban gondolkodnak, hanem több rövidebb utazást terveznek. Közben nő az érdeklődés a közvetlen charterrel elérhető távolabbi úti célok iránt is. Omán, azon belül Salalah több éve meghatározó desztináció a kínálatukban, télen pedig Kenya, Mombasa iránt is erős az érdeklődés. Utóbbinál különösen vonzó, hogy egy úton belül össze lehet kötni a szafarit az Indiai-óceán partján töltött pihenéssel.

A TUI kínálatában továbbra is a tengerparti pihenések a legnépszerűbbek. Taskar Tamás, a TUI Hungary country managere szerint a Budapestről közvetlen járattal elérhető úti célok közül a Török Riviéra az egyik legnagyobb kedvenc, amely még október végén is kellemes, meleg idővel várja a pihenni vágyókat. A téli szezonban náluk a Maldív-szigetek és Mauritius számítanak slágernek; ezek Bécsből, az Austrian Airlines közvetlen járataival érhetők el. Bár a járatok csak októberben indulnak, a magyar utazók körében már nyár eleje óta erős az érdeklődés.

Az ITAKA ugyanakkor azt látja, hogy az elnyúló nyári szezon miatt az őszi utak iránti kereslet jelenleg valamivel alacsonyabb a megszokottnál. Csabai Ferenc operatív igazgató szerint a városlátogatások és körutazások továbbra is folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak, az egzotikus úti célokra, például a Maldív-szigetekre és Thaiföldre pedig elsősorban a téli időszakra keresnek ajánlatokat az utasok.

Kínálatukban Zanzibár a téli szezon egyik legnagyobb nyertese, a kedvezőbb árú célpontok közül pedig Egyiptom iránt mutatkozik jelentős érdeklődés. Csabai Ferenc szerint a Kanári-szigetek várhatóan akkor kerülnek igazán előtérbe, amikor az időjárás itthon hűvösebbre fordul. A döntésekben továbbra is fontos a biztonság és a kiszámíthatóság: az utasok olyan úti célokat, utazási formákat és útvonalakat keresnek, amelyeket stabilnak ítélnek.

Nem csak repülő és hotel: a hajóutak is erősödnek

Az őszi-téli időszakban a hajóutak iránt is élénkül az érdeklődés. Szabados Zita, a Tengerjáró – RCCL IR for Hungary értékesítési vezetője szerint a kereslet jellemzően akkor kezd látványosan nőni, amikor véget ér a nyár és megérkeznek a hűvösebb napok. Ilyenkor sokan keresnek olyan utazást, amellyel a magyar télből melegebb, napfényes úti célokra lehet eljutni.

A magyarok körében továbbra is népszerűek a karibi hajóutak, de egyre nagyobb az érdeklődés Ázsia iránt is. Szingapúr, Thaiföld, Vietnám, Bali és Malajzia mellett Kína, Dél-Korea és Japán is egyre keresettebb.

A hajós piac foglalási szempontból kettős képet mutat: egyszerre van jelen a last minute és a jóval előre történő tervezés. A Tengerjárónál már jelentős számban érkeznek foglalások a jövő nyári időszakra, miközben az idei őszi-téli utaknál inkább a last minute döntések jellemzőek. Szabados Zita szerint a hajóút egyik legnagyobb előnye, hogy az utas több országot és várost fedezhet fel úgy, hogy közben nem kell folyamatosan csomagolnia és szállodát váltania. A döntést jellemzően az útvonal, az ár és maga a hajó határozza meg. Első hajóútnál ugyanakkor szerinte érdemes szakértő segítségét kérni, mert nem mindegy, milyen hajót, útvonalat vagy kabintípust választ az utas.

Itthon a Balaton ősszel már nem a strandról szól

A belföldi piacon közben egyre erősebben látszik, hogy az utószezon nem feltétlenül a nyári kínálat gyengébb változata, hanem önálló karakterű időszak. A Balatonnál például ősszel előtérbe kerülnek a boros, gasztronómiai, termelői és lassabb tempójú programok. Szabó Virág, a 46° Balaton alapítója szerint az ősz a Balatonon bizonyos szempontból izgalmasabb is, mint a nyári főszezon. Az idő még napos és kellemesen meleg, de már nincs rekkenő hőség, így alkalmasabb kirándulásra, borozásra és a táj felfedezésére. Ráadásul ilyenkor zajlik a szüret, amihez a vendégek helyenként akár kapcsolódhatnak is, majd jönnek a murci fesztiválok, szüreti mulatságok és felvonulások. A Borbusz tapasztalatai szerint

a strandszezon végével sokan még nem akarják elengedni a nyarat és a szabadság érzését. A szombati járataink rendszeresen teltházasak, és a vasárnapi gasztro-kirándulós programokra is sokan jelentkeznek. A hétköznapi forgalom ugyanakkor visszaesett, vagyis az utószezoni kereslet inkább a hétvégékre koncentrálódik.

Szabó Virág szerint ősszel kifejezetten a boros és gasztronómiai programok viszik a prímet a Balatonnál. A látogatók olyan élményeket kapnak, amelyeket más évszakban nem feltétlenül: szüretet, murcit, friss termelői kínálatot, őszi piacokat, nyitott pincéket és személyesebb találkozásokat a borászokkal. Szerinte egyre többen kezdik a Balatonfüred–Csopak borvidéket és általában a balatoni borvidékeket önálló úti célként nézni, nem csak a tó mellékprogramjaként.

Az aktív belföldi hétvégék is mennek

Nem csak a Balaton tud erős lenni ősszel. A természetközeli, túrázós, aktív hétvégék iránt is van kereslet, különösen ott, ahol a szálláshely közvetlenül kapcsolódik kirándulóhelyekhez.

Németh Brigitta, a Salgó Hotel képviseletében azt írta, hogy ősszel kifejezetten keresettek náluk a természetközeli, aktív hétvégék. Eresztvény és a Medves-fennsík környéke ilyenkor különösen szép, a kellemesebb idő pedig ideális a túrázáshoz. A vendégek között párok, családok, baráti társaságok és kifejezetten túrázás miatt érkezők is vannak.

Azt tapasztalják, hogy sokan szeretnének néhány napra kiszakadni a városi környezetből, kirándulni, feltöltődni és élvezni az őszi erdő nyugalmát.

A környéken Salgó vára, a Boszorkány-kő és a Medves-fennsík felfedezését ajánljuk, de népszerű lehet a Somoskő felé vezető Petőfi-sétány is, amely összeköti a környék két várát.

A külföldiek nyári költése is mutatja, mennyire eltérően teljesítenek a desztinációk

Bár az őszi utazási szezon már más logika szerint működik, a nyári kártyás költési adatok is jól mutatják, hogy a turisztikai forgalom egyáltalán nem egyenletesen oszlik meg Magyarországon. A Global Payments adatai szerint Budapest továbbra is toronymagasan vezet: júliusban és augusztusban 26,8 milliárd forint értékű kártyás költést és több mint 2,1 millió tranzakciót regisztráltak a fővárosban. Ez átlagosan mintegy 12 700 forintos költést jelentett tranzakciónként.

A külföldi turisták közül az ír látogatók különösen sokat költöttek: a Global Payments szerint júliusban és augusztusban összesen több mint egymilliárd forint értékben fizettek kártyával Magyarországon.

A vidéki városok között Debrecen következett, ahol 1,95 milliárd forint értékű kártyás költést mértek 214 ezer tranzakció mellett. Szegeden 1,26 milliárd, Nyíregyházán 1,15 milliárd forint értékben fizettek kártyával, utóbbi városban több mint 8 százalékkal nőtt a költések értéke az előző évhez képest. Kecskeméten közel 12 százalékos, Pécsen közel 8 százalékos, Egerben pedig több mint 5 százalékos éves növekedést mértek.

A Balaton térsége kétarcú képet mutatott. Siófokon regisztrálták a legnagyobb forgalmat a vizsgált balatoni úti célok közül, 576,8 millió forint értékű kártyás költéssel. Közben Balatonalmádiban közel 32 százalékkal, Zamárdiban 31 százalékkal nőtt a kártyás költések értéke. Utóbbinál a tranzakciók száma is látványosan, közel 50 százalékkal emelkedett.

Ez azért fontos az őszi szezon szempontjából is, mert jól látszik: a turizmusban nem elég országos átlagokról beszélni. Egy-egy település, programtípus vagy célcsoport teljesítménye nagyon eltérő lehet, és az őszi kínálatnál is azok a desztinációk lehetnek erősebbek, amelyek nem kizárólag a strandolásra építenek.

Biztosítás: sokan még mindig rosszul mérik fel a kockázatokat

Az őszi külföldi utakhoz kapcsolódó biztosításkötések száma is emelkedik. Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint az idei őszre többségében előre megkötött utasbiztosítások száma 2–3 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor.

Az Insura.hu adatai szerint ősszel Olaszország a legkedveltebb célpont az utasbiztosítást kötők körében 15,2 százalékos aránnyal, Ausztria 10,2 százalékkal követi, a nyáron toronymagasan vezető Horvátország pedig ilyenkor 9,8 százalékkal a harmadik helyre kerül. Az utak közel fele 3–5 napos, jellemzően hosszú hétvége.

Az utazások 43 százaléka általános, sokszor városlátogatást is magában foglaló út, 22 százalék tengerparti nyaralás, további 25 százalék pedig ezek kombinációja. A fennmaradó 10 százalék főként valamilyen extrém sportot vagy aktív üdülést is tartalmaz. Dr. Kozma Gábor szerint az egyik leggyakoribb tévhit, hogy ha valakinek a bankkártyájához jár biztosítás, akkor automatikusan megfelelő védelem alatt áll. Ezek a biztosítások gyakran alacsony limitösszegűek, sokszor csak alapvető sürgősségi ellátást fedeznek, és előfordulhat, hogy csak akkor érvényesek, ha az utazás költségeit az adott kártyával fizették.

Szintén gyakori félreértés, hogy EU-n belül elég az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Ez csak állami ellátóhelyeken érvényes, és csak olyan feltételekkel, mint a helyi állampolgároknak. Nem fedezi például a magánkórházi ellátást, az önrészt, a betegszállítást, a hazaszállítást, és természetesen poggyászkárra sem nyújt védelmet.

Arra is figyelmeztetnek, hogy a sima utasbiztosítás nem feltétlenül érvényes veszélyesnek minősülő sportokra, például búvárkodásra, sziklamászásra, síelésre, off-road motorozásra vagy akár quadozásra. Probléma lehet az is, ha valaki túl alacsony limitösszegű biztosítást választ, különösen olyan országoknál, ahol az egészségügyi ellátás nagyon drága.

Fontos buktató az is, hogy a legtöbb utasbiztosítást még indulás előtt kell megkötni. Ha valaki már külföldön jut eszébe, hogy biztosítást kötne, könnyen előfordulhat, hogy a szerződés érvénytelen lesz, és káresemény esetén a biztosító nem fizet.

Ősszel sem automatikusan olcsó minden

A válaszok alapján az egyik legfontosabb tanulság, hogy az ősz nem jelent automatikusan olcsó utazást. Aki rugalmas időpontban tud indulni, hétköznap utazik, nem ragaszkodik az iskolai szünethez vagy a hosszú hétvégéhez, sokszor valóban kedvezőbb árakat találhat, mint nyáron. De a népszerű időpontokban, jó szállodákban és keresett útvonalakon gyorsan elfogynak a legjobb ajánlatok.

Az IBUSZ szerint a korai foglalás erősödik: az őszi szünetre, karácsonyra vagy szilveszterre sokan már hónapokkal korábban lefoglalják az utat. Ennek nem csak az ár az oka, hanem az is, hogy a népszerű időpontokban a jól értékelt szállodák és a jobb szobatípusok hamar betelnek.

Közben a last minute piac sem tűnt el. Vannak utasok, akik tudatosan kivárnak, főleg akkor, ha rugalmasak az úti célban és az indulási időpontban. A hajóutaknál, repülős utaknál és csomagajánlatoknál is jelen van ez a kettősség: aki biztosra akar menni, előre foglal, aki kockáztat, az utolsó pillanatban keres akciót.

A döntésnél azonban ma már sokaknál nem csak a legolcsóbb ár számít. Az utazásszervezők szerint az utasok egyre inkább azt nézik, mit kapnak a pénzükért: milyen a szálloda, mennyire kényelmes az eljutás, van-e közvetlen járat, milyen programok érhetők el, és mennyire biztonságos, kiszámítható az egész utazás.

Mire figyeljen, aki most foglal őszi vagy téli utat?

Az őszi utazás akkor lehet igazán jó döntés, ha nem csak az alapárat nézzük. A végösszegbe beleszámíthat a poggyász, a transzfer, az étkezés, a parkolás, az idegenforgalmi adó, az utasbiztosítás, az árfolyamveszteség vagy akár az is, hogy mennyire rugalmasak a lemondási feltételek.

Foglalás előtt érdemes különösen ezekre figyelni:

pontosan mit tartalmaz a részvételi díj vagy szállásár;

jár-e poggyász a repülőjegyhez, vagy külön kell fizetni érte;

van-e transzfer, vagy azt külön kell megszervezni;

milyen lemondási és módosítási feltételek vannak;

kell-e külön biztosítás aktív programhoz, sporthoz, hajóúthoz vagy egzotikus úthoz;

elég magasak-e az egészségügyi és poggyászbiztosítási limitek;

bankkártyás biztosítás esetén valóban érvényes-e a fedezet az adott útra;

EU-n belül sem szabad csak az EU-kártyára hagyatkozni;

self-transfer repülőútnál különösen fontos elegendő átszállási időt hagyni;

egzotikus útnál ellenőrizni kell az útlevél érvényességét, a beutazási szabályokat és az egészségügyi előírásokat.

A lényeg: az ősz már önálló utazási szezon

Az idei válaszok alapján egyértelmű, hogy az ősz már nem másodlagos utazási időszak. Sokan tudatosan ekkor mennek mediterrán országokba, mert enyhébb az idő és kisebb a tömeg. Mások rövid városlátogatást, belföldi gasztro- vagy túrahétvégét, esetleg téli egzotikus utat terveznek. A magyar utazók egyszerre árérzékenyek és tudatosabbak: keresik a jó ajánlatokat, de egyre fontosabb nekik a biztonság, a kényelem, a közvetlen eljutás és az élmény is.

A jó őszi utazás kulcsa ezért nem feltétlenül az, hogy a lehető legolcsóbb ajánlatot találjuk meg. Sokkal inkább az, hogy időben átgondoljuk, mit tartalmaz az ár, milyen pluszköltségek jöhetnek még rá, milyen biztosításra van szükség, és valóban azt az utazási formát választjuk-e, amely az adott élethelyzethez a legjobban illik.

Aki rugalmas, időben foglal, és nem csak a látványos alapárat nézi, az ősszel akár jobb ár-érték arányú utazást is találhat, mint a nyári főszezonban. De aki az utolsó pillanatban, biztosítás nélkül, rejtett költségekkel nem számolva indul, annak az őszi pihenés is könnyen drágább lehet, mint amire eredetileg számított.