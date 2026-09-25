Hónapokig várhatnak segítségre, megszakadhatnak a betegutak, és az sem mindegy, hogy valaki az ország melyik részén él.
Azt hittük, már túl vagyunk rajta, de újra berobbant a rettegett vírus: erre a két furcsa tünetre nagyon figyelj
Szakértők szerint az Egyesült Államokban ismét emelkedik a COVID-19-es megbetegedések száma, a késő nyári és kora őszi hullám több régióban is érezteti a hatását. Bár a fertőzésszámok növekednek, a helyzet lényegesen kevésbé súlyos, mint a korábbi években volt.
Neil Maniar, a Northeastern Egyetem közegészségügyi professzora szerint a mostani emelkedés jól illeszkedik az elmúlt évek szezonális mintázatába, hiszen a megbetegedések jellemzően augusztusban és szeptemberben, majd az ünnepi időszakot követően, télen tetőznek. Peter Csinhong, a Kaliforniai Egyetem orvosprofesszora hozzátette, hogy idén a nyári hullám valamivel később érkezett a korábbi évekhez képest - jelentette a Huffpost.
A szennyvízelemzési adatok először a nyugati államokban mutattak emelkedést, majd a déli területeken következett be növekedés; Texasban például egy iskolát is be kellett zárni a járvány miatt. Jelenleg a déli államokban, az atlanti partvidéken és a nyugati régiókban a legmagasabb a fertőzöttségi arány, de a szakértők várakozásai szerint a vírus az ország többi részét sem kerüli el. Csinhong szerint a Covid nem marad földrajzilag behatárolható, mivel az emberek mozgásával a kórokozó is folyamatosan terjed.
A jó hír az, hogy a megbetegedések most nem annyira súlyosak, mint az előző években. Ennek egyik fő oka, hogy jelenleg nem terjed új, robbanásszerű variáns, mivel a domináns XFG-változat már hosszabb ideje jelen van, így sokan találkoztak már vele, ami enyhébb lefolyású újrafertőződést eredményez. Ennek köszönhetően a kórházi ápolásra szoruló betegek száma viszonylag alacsony maradt.
Ez a kedvező kép azonban elsősorban a fiatalabb felnőttekre érvényes. Az idősebbek immunvédelme gyorsabban gyengül, így ők továbbra is fogékonyabbak a fertőzésre. A szakemberek a 65 év felettieknek éppen ezért az évi egy helyett továbbra is évi két Covid-oltás felvételét javasolják.
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A tünetek köre nem változott érdemben, továbbra is a köhögés, a torokfájás, az orrfolyás, az orrdugulás, a láz, a fáradtság, a fejfájás és az izomfájdalom a leggyakoribb. Az XFG-variánsnál ugyanakkor sűrűbben fordulnak elő emésztőrendszeri panaszok, mint a hányinger és a hasmenés. Mivel a kórokozó okozta panaszok átfedést mutatnak az influenza és más légúti fertőzések tüneteivel, a panaszok megjelenésekor ajánlott Covid-tesztet végezni.
Pozitív teszteredmény esetén a szakértők azt javasolják, hogy a beteg maradjon otthon, vagy ha mindenképpen közösségbe kell mennie, viseljen jól illeszkedő maszkot. Szükség esetén érdemes orvoshoz fordulni, hiszen már elérhetők a gyógyulást felgyorsító terápiák, és az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) egy új, a fertőzésnek való kitettség után alkalmazható megelőző gyógyszert is engedélyezett. A fokozottan veszélyeztetett csoportoknak – például az időseknek, a várandósoknak, az immunhiányos betegeknek és a két év alatti gyermekeknek – különösen fontos a naprakész oltási védelem fenntartása.
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