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Gazdaság

Így zárt ma a magyar tőzsde: ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét

MTI
2026. szeptember 24. 18:07

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 494,39 pontos, 0,33 százalékos csökkenéssel, 151 507,86 ponton zárt csütörtökön.

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A részvénypiac forgalma 22,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy az OTP húzta le a BUX-ot. A vezető részvények közül a bankpapír a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt esett, míg a Mol árfolyamának erősödése az olaj árának emelkedésével magyarázható.

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  • A Mol 55 forinttal, 1,06 százalékkal 5250 forintra erősödött, 3,6 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 530 forinttal, 1,16 százalékkal 45 300 forintra csökkent, forgalmuk 15,9 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,08 százalékkal 2544 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,16 százalékkal 12 650 forintra esett, a részvények forgalma 997,2 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9272,91 ponton zárt csütörtökön, ez 3,01 pontos, 0,03 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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