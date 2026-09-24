Így zárt ma a magyar tőzsde: ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 494,39 pontos, 0,33 százalékos csökkenéssel, 151 507,86 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 22,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy az OTP húzta le a BUX-ot. A vezető részvények közül a bankpapír a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt esett, míg a Mol árfolyamának erősödése az olaj árának emelkedésével magyarázható.

A Mol 55 forinttal, 1,06 százalékkal 5250 forintra erősödött, 3,6 milliárd forintos forgalomban.

55 forinttal, 1,06 százalékkal 5250 forintra erősödött, 3,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 530 forinttal, 1,16 százalékkal 45 300 forintra csökkent, forgalmuk 15,9 milliárd forintot tett ki.

ára 530 forinttal, 1,16 százalékkal 45 300 forintra csökkent, forgalmuk 15,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,08 százalékkal 2544 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

árfolyama 2 forinttal, 0,08 százalékkal 2544 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,16 százalékkal 12 650 forintra esett, a részvények forgalma 997,2 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9272,91 ponton zárt csütörtökön, ez 3,01 pontos, 0,03 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.