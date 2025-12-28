2025. december 28. vasárnap Kamilla
2 °C Budapest
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
HelloVidék

Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben

Tóth Viktória
2025. december 28. 15:34

A Pénzcentrum heti rendszerességgel megjelenő gasztronómiai cikksorozatában, a Gasztromesékben 2025-ben is rengeteg izgalmas, hagyományos vagy éppen egészen rendhagyó recepttel találkozhattak olvasóink. Cikkünkben összegyűjtöttük, mi mindent főztünk és kóstoltunk meg 2025-ben, emellett eláruljuk azt is, melyek voltak az év legfinomabb, legemlékezetesebb ételei és melyek azok a fogások, amelyekkel nagy fába vágtuk fejszénket.

A Gasztromesék idei cikksorozatában közel 50 hagyományőrző magyar ételkülönlegességet próbáltunk ki – mindez nem csak izgalmas kihívásnak, hanem valódi gasztrotörténeti kalandtúrának bizonyult. Napjaink közkedvelt hungarikum ételein felül számos népies klasszikust kóstoltunk, és nem riadtunk vissza a régi magyar szakácskönyvekben porosodó reformkori, sőt, akár középkori receptektől sem. Nézzük, milyen izgalmas leveseket, főételeket, süteményeket és egyéb ételeket készítettünk 2025-ben!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hungarikum ételek

Hungarikumoknak nevezzük azokat a kiemelkedő értékeket – legyen szó akár kulturális örökségről, turisztikai vagy természeti kincsről vagy magyaros ételről – melyekben a magyarságra jellemző tulajdonságok koncentrálódnak, mondhatni népük „csúcsteljesítménye” nyilvánul meg bennük. Idén három közkedvelt fogást főztünk meg hungarikumaink közül, amelyek a karcagi birkapörkölt, a bajai halászlé, illetve a pozsonyi kifli voltak. A mi kedvencünk ezek között a bajai halászlé volt, ami méltán kiérdemelte a hungarikum címet, a legbonyolultabbnak pedig a pozsonyi kifli bizonyult.

Bajai halászléBajai halászlé

Időutazás a Magyar Királyságba

A magyar gasztronómia története hosszú-hosszú évszázadokra nyúlik vissza, lelkes receptgyűjtőinknek, híres szakácsainknak és szakácsnőinknek köszönhetően pedig rengeteg régi recept maradt fenn az utókor számára. Fellapoztuk Bornemissza Anna úrnő 1680-as szakácskönyvét és megnéztük, hogyan lakomáztak a középkori magyar urak, egy 1695-ös szakácskönyvben talált recept alapján elkészítettük a kenyértortát, illetve megfőztük a böjti fűlevest is, egy 1888-as recept szerint. Zilahy Ágnes 133 éves receptjei között akadtunk a tepertős vakarcsra, kedvencünket, a feledés homályába veszett kaszáslevet pedig – mint kiderült – évszázadokon keresztül főzték a magyarok.

KaszásléKaszáslé

Különleges levesek nyomában

A magyar konyha kötelező elemei a gazdag levesek, melyeknek rengeteg most is népszerű, illetve elfeledett receptje létezik. Bár idei leveseink közül a legtöbben a Jókai-bablevest és a palóclevest ismerik, érdemes megkóstolnunk a borsodi húslevest levestöltelékkel, a szabógallér levest, a maradék húsvéti sonkából készített kanecetest, a korhely halászlevet és a kukólevest is. A levesek rokonételei között tartjuk számon mindemellett a kocsonyákat is: idén a húsvéti kocsonyát, illetve a halkocsonyát készítettük el. Nekünk a magyar levesek kategóriájában az eredeti, Gundel-féle Jókai-bablevese vitte a prímet gazdag ízeivel, különleges receptúrájával, házi csipetkével – ez volt egyben a legbonyolultabb levesünk.

Jókai-bablevesJókai-bableves

Egyszerű, de nagyszerű népies ételek

A régi és a modern magyar gasztronómia alappillérét egyaránt a bárki számára elérhető és olcsó hozzávalókból készített paraszti ételek jelentik, melyek többsége egyszerű burgonyából vagy tésztából készül. Burgonyás tésztán alapul idei receptgyűjteményünkből a barátfüle, a krumplilángos, a vasi dödölle és az angyalbögyörő, főtt tésztával készítjük a nyárlőrinci tutajost és - népies ételeink közül e kedvencünket -, a hebedunda nevű pásztorételt is. Elkészítettük mindemellett a rongyos lapótya nevű lángosféleséget, a töltött tyúkmonyt és a cicegét is. A legtöbb munka az angyalbögyörővel és a dödöllével volt.

HebedundaHebedunda

Magyaros klasszikusok

Természetesen a magyaros klasszikusok sem maradhattak ki a repertoárunkból: elkészítettük Horváth Ilona eredeti töltött káposztáját és az erdélyi lucskos káposztát egy régi recept szerint, összegyűjtöttük kedvenc főzelékeinket, a szüreti időszakban pedig kipróbáltuk a pincepörköltet és a klasszikus vörösboros marhapörköltet. Márton-napra libamájat sütöttünk és eltettük a saját zsírjában, szilveszterre pedig utánajártunk, hogyan készül a lencsefőzelék füstölt hússal. Válogatásunk legfinomabb (és legbonyolultabb) étele ebben az esetben a Horváth Ilona-féle töltött káposzta volt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Horváth Ilona töltött káposztájaHorváth Ilona töltött káposztája

Édes és sós sütemények

2025-ben is sós és édes sütemények bőséges kínálatával jelentkeztünk: sós finomságaink közül idén az őrségi hőkön sütött kerek perecet, a hajdinás pogácsát, a sütőtökös pogácsát, a kenyérlángost és a pityókás kenyeret ajánljuk. Édes finomságaink közül a szilvalekváros krepli nevű fánkot, a görhét, a lekváros buktát, a kalinkó nevű kalácsot és az aranygaluskát készítettük el. Kedvenc receptünk ezúttal a pihepuha hajdinás pogácsa volt, a válogatás legbonyolultabb fogásának pedig az aranygaluskát találtuk.

Hajdinás pogácsaHajdinás pogácsa

Befőzés, egyebek

Szezonális alapanyagainkhoz igazodva idén kétszer főztünk lekvárt: ezúttal a választásunk a jó öreg baracklekvárra és a szilvalekvárra esett. A lekvárokhoz hasonló módon készül a birsalmasajt, ami gasztroajándéknak sem utolsó, végül, de nem utolsó sorban pedig – ha már a gasztroajándékoknál tartunk – annak is utánajártunk, hogyan készíthetünk szaloncukrot házilag. Nekünk ebből a válogatásból a szilvalekvár receptje volt a legfinomabb, a legnehezebbnek pedig fej-fej mellett a szaloncukor és a birsalmasajt volt.

SzilvalekvárSzilvalekvár

Melyek voltak 2025 legjobb és legrosszabb ételei?

Nehéz dolgunk van, ha meg szeretnénk nevezni a Gasztromesék idei legfinomabb ételét, hiszen rengeteg remek fogással volt dolgunk. Ha mindenképpen választani szeretnénk, a dobogó harmadik fokára a hajdinás pogácsát állítanánk, a második helyezést a hebedunda érdemelné ki, az első helyet pedig a Jókai-bableves nyerné meg. Ha az év legkevésbé hívogató, már-már bizarr magyaros ételei közül keressük a toplistás fogásokat, a negatív toplistát talán a középkori böjti fűleves vezetné, amelyet a halkocsonya követ – azonban azok számára, akik szeretnek különleges ízekkel és textúrákkal kísérletezni, ezeket a kissé rendhagyó fogásokat is bátran ajánljuk.

Fotók: Tóth Viktória
#hungarikum #recept #gasztronómia #gasztro #szórakozás #főzés #történelem #ételek #hellovidék #gasztromesék #receptek #magyaros ételek #2025 #hagyomány #szakácskönyv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:34
15:05
14:28
14:04
13:31
Pénzcentrum
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
2 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
4
1 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
4 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 13:04
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 12:07
Mi a f* volt ez az év?! Íme 2025 legdurvább autós esetei, karamboljai - eredeti dashcam felvételek!
Agrárszektor  |  2025. december 28. 14:02
Óriási a pánik: újabb régióban ütötte fel a fejét a rettegett járvány