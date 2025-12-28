Szilveszter éjszakáján fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, amit a szél hatása miatt még hidegebbnek fogunk érezni.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
A Pénzcentrum heti rendszerességgel megjelenő gasztronómiai cikksorozatában, a Gasztromesékben 2025-ben is rengeteg izgalmas, hagyományos vagy éppen egészen rendhagyó recepttel találkozhattak olvasóink. Cikkünkben összegyűjtöttük, mi mindent főztünk és kóstoltunk meg 2025-ben, emellett eláruljuk azt is, melyek voltak az év legfinomabb, legemlékezetesebb ételei és melyek azok a fogások, amelyekkel nagy fába vágtuk fejszénket.
A Gasztromesék idei cikksorozatában közel 50 hagyományőrző magyar ételkülönlegességet próbáltunk ki – mindez nem csak izgalmas kihívásnak, hanem valódi gasztrotörténeti kalandtúrának bizonyult. Napjaink közkedvelt hungarikum ételein felül számos népies klasszikust kóstoltunk, és nem riadtunk vissza a régi magyar szakácskönyvekben porosodó reformkori, sőt, akár középkori receptektől sem. Nézzük, milyen izgalmas leveseket, főételeket, süteményeket és egyéb ételeket készítettünk 2025-ben!
Hungarikum ételek
Hungarikumoknak nevezzük azokat a kiemelkedő értékeket – legyen szó akár kulturális örökségről, turisztikai vagy természeti kincsről vagy magyaros ételről – melyekben a magyarságra jellemző tulajdonságok koncentrálódnak, mondhatni népük „csúcsteljesítménye” nyilvánul meg bennük. Idén három közkedvelt fogást főztünk meg hungarikumaink közül, amelyek a karcagi birkapörkölt, a bajai halászlé, illetve a pozsonyi kifli voltak. A mi kedvencünk ezek között a bajai halászlé volt, ami méltán kiérdemelte a hungarikum címet, a legbonyolultabbnak pedig a pozsonyi kifli bizonyult.
Időutazás a Magyar Királyságba
A magyar gasztronómia története hosszú-hosszú évszázadokra nyúlik vissza, lelkes receptgyűjtőinknek, híres szakácsainknak és szakácsnőinknek köszönhetően pedig rengeteg régi recept maradt fenn az utókor számára. Fellapoztuk Bornemissza Anna úrnő 1680-as szakácskönyvét és megnéztük, hogyan lakomáztak a középkori magyar urak, egy 1695-ös szakácskönyvben talált recept alapján elkészítettük a kenyértortát, illetve megfőztük a böjti fűlevest is, egy 1888-as recept szerint. Zilahy Ágnes 133 éves receptjei között akadtunk a tepertős vakarcsra, kedvencünket, a feledés homályába veszett kaszáslevet pedig – mint kiderült – évszázadokon keresztül főzték a magyarok.
Különleges levesek nyomában
A magyar konyha kötelező elemei a gazdag levesek, melyeknek rengeteg most is népszerű, illetve elfeledett receptje létezik. Bár idei leveseink közül a legtöbben a Jókai-bablevest és a palóclevest ismerik, érdemes megkóstolnunk a borsodi húslevest levestöltelékkel, a szabógallér levest, a maradék húsvéti sonkából készített kanecetest, a korhely halászlevet és a kukólevest is. A levesek rokonételei között tartjuk számon mindemellett a kocsonyákat is: idén a húsvéti kocsonyát, illetve a halkocsonyát készítettük el. Nekünk a magyar levesek kategóriájában az eredeti, Gundel-féle Jókai-bablevese vitte a prímet gazdag ízeivel, különleges receptúrájával, házi csipetkével – ez volt egyben a legbonyolultabb levesünk.
Egyszerű, de nagyszerű népies ételek
A régi és a modern magyar gasztronómia alappillérét egyaránt a bárki számára elérhető és olcsó hozzávalókból készített paraszti ételek jelentik, melyek többsége egyszerű burgonyából vagy tésztából készül. Burgonyás tésztán alapul idei receptgyűjteményünkből a barátfüle, a krumplilángos, a vasi dödölle és az angyalbögyörő, főtt tésztával készítjük a nyárlőrinci tutajost és - népies ételeink közül e kedvencünket -, a hebedunda nevű pásztorételt is. Elkészítettük mindemellett a rongyos lapótya nevű lángosféleséget, a töltött tyúkmonyt és a cicegét is. A legtöbb munka az angyalbögyörővel és a dödöllével volt.
Magyaros klasszikusok
Természetesen a magyaros klasszikusok sem maradhattak ki a repertoárunkból: elkészítettük Horváth Ilona eredeti töltött káposztáját és az erdélyi lucskos káposztát egy régi recept szerint, összegyűjtöttük kedvenc főzelékeinket, a szüreti időszakban pedig kipróbáltuk a pincepörköltet és a klasszikus vörösboros marhapörköltet. Márton-napra libamájat sütöttünk és eltettük a saját zsírjában, szilveszterre pedig utánajártunk, hogyan készül a lencsefőzelék füstölt hússal. Válogatásunk legfinomabb (és legbonyolultabb) étele ebben az esetben a Horváth Ilona-féle töltött káposzta volt.
Édes és sós sütemények
2025-ben is sós és édes sütemények bőséges kínálatával jelentkeztünk: sós finomságaink közül idén az őrségi hőkön sütött kerek perecet, a hajdinás pogácsát, a sütőtökös pogácsát, a kenyérlángost és a pityókás kenyeret ajánljuk. Édes finomságaink közül a szilvalekváros krepli nevű fánkot, a görhét, a lekváros buktát, a kalinkó nevű kalácsot és az aranygaluskát készítettük el. Kedvenc receptünk ezúttal a pihepuha hajdinás pogácsa volt, a válogatás legbonyolultabb fogásának pedig az aranygaluskát találtuk.
Befőzés, egyebek
Szezonális alapanyagainkhoz igazodva idén kétszer főztünk lekvárt: ezúttal a választásunk a jó öreg baracklekvárra és a szilvalekvárra esett. A lekvárokhoz hasonló módon készül a birsalmasajt, ami gasztroajándéknak sem utolsó, végül, de nem utolsó sorban pedig – ha már a gasztroajándékoknál tartunk – annak is utánajártunk, hogyan készíthetünk szaloncukrot házilag. Nekünk ebből a válogatásból a szilvalekvár receptje volt a legfinomabb, a legnehezebbnek pedig fej-fej mellett a szaloncukor és a birsalmasajt volt.
Melyek voltak 2025 legjobb és legrosszabb ételei?
Nehéz dolgunk van, ha meg szeretnénk nevezni a Gasztromesék idei legfinomabb ételét, hiszen rengeteg remek fogással volt dolgunk. Ha mindenképpen választani szeretnénk, a dobogó harmadik fokára a hajdinás pogácsát állítanánk, a második helyezést a hebedunda érdemelné ki, az első helyet pedig a Jókai-bableves nyerné meg. Ha az év legkevésbé hívogató, már-már bizarr magyaros ételei közül keressük a toplistás fogásokat, a negatív toplistát talán a középkori böjti fűleves vezetné, amelyet a halkocsonya követ – azonban azok számára, akik szeretnek különleges ízekkel és textúrákkal kísérletezni, ezeket a kissé rendhagyó fogásokat is bátran ajánljuk.
Fotók: Tóth Viktória
