Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?

A 2026-os választások közeledtével ismét a kiskereskedelem került a gazdasági és politikai viták fókuszába Magyarországon. A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre is. A szakmai megszólalók szerint a jelenlegi szabályozási környezet már most a teherbíró képesség határára sodorta a kereskedelmi láncokat. Riportunkban azt vizsgáltuk meg, mit jelent mindez a gyakorlatban: mennyit fizet ma a vásárló, és mit kap a pénzéért a különböző bolttípusokban. A CashTag eheti részében összehasonlítottuk a Lidl és az orosz MERE üzletlánc kínálatát és árait. A téma központi eleme lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencia programjának is. Gyere el te is és találkozz a magyar kiskereskedelem legfontosabb arcaival személyesen is. Részletek, jelentkezés ITT!

Az élelmiszer-kereskedelem ismét a politikai és gazdasági viták középpontjába került Magyarországon a 2026-os választások előtti hónapokban. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében hangsúlyozta: 2010 és 2025 között a kormány közel 15 ezer milliárd forintot vont el a bankoktól, az energiacégektől és a nagy kereskedelmi láncoktól különadók és extraprofit-adók formájában.

A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy egy újabb választási győzelem esetén ezt a politikát folytatnák. A kiskereskedelmi szakma azonban egyre hangosabban figyelmeztet: az ágazat már most is a teherbíró képessége határán működik.

Számos olyan szabályozás van, amely érzékenyen érinti a kiskereskedelmi szektort. Talán a legismertebb ezek közül az extraprofit-adó

– fogalmazott Nagy Bálint, a Pénzcentrum vezető szerkesztője a CashTag eheti adásában. Szerinte már maga az elnevezés is félrevezető:

Gazdaságtudományi értelemben olyan, hogy extraprofit, nem létezik. Minden vállalkozás profitot akar maximalizálni, és ha valakinek ez jobban sikerül, az azt jelenti, hogy hatékonyabban működik.

A különadók mellett az árstop és az árrésstop is komoly terhet jelent a kereskedőknek. Nagy Bálint arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy, ismert multinacionális élelmiszerláncok többsége évek óta veszteséges Magyarországon. „Van, aki még éppen a vonal felett tud maradni, de a többség sajnos hosszú ideje mínuszban működik. Ez hosszú távon nem tartható fenn” – mondta. Hozzátette ugyanakkor: azonnali kivonulási hullámtól nem kell tartani, mivel ezek a cégek jellemzően 10–20 éves időtávban gondolkodnak.

A veszteséges működés azonban már most is érezteti hatását a fogyasztók számára. „Az, hogy nem vonulnak ki a láncok, nem jelenti azt, hogy a vásárlók ne találkoznának nehézségekkel” – fogalmazott a Pénzcentrum vezető szerkesztője. Szerinte tartós szabályozási nyomás mellett „szűkülő kínálattal, rosszabb minőségű és drágább termékekkel” kell számolni.

A magyar vásárlók számára különösen érzékeny kérdés, hogy az élelmiszerek sok esetben drágábbak, mint a környező országokban. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője szerint ennek okait gyakran leegyszerűsítik. „Nagyon gyakran azt halljuk, hogy a kapzsi kereskedők emelik az árakat, miközben a termelők keveset kapnak. Ez ennél jóval összetettebb kérdés” – mondta. Hangsúlyozta: nem a termelőknél keletkezik elsősorban a drágulás, hanem a feldolgozásnál és a kereskedelem költségoldalán.

A feldolgozóipar hatékonysága kulcskérdés. „A magyar élelmiszer minőségével abszolút semmi gond nincsen” – szögezte le Braunmüller Lajos.

A probléma az, hogy sok esetben nem elég költséghatékonyan állítják elő ezeket a termékeket. Ez egységköltségben jelentkező hátrányt okoz, amit a feldolgozók kénytelenek továbbadni a kereskedőknek.

- fogalmazott. Erre rakódnak rá a boltok költségei, miközben az árrésstop miatt egyes termékeken legfeljebb 10 százalékos árrés marad.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az árrés nem azonos a profittal” – tette hozzá. „Ebből kell fedezni a szállítást, az energiát, a béreket, a marketinget, mindent. Tíz százalék mellett gyakorlatilag nem marad profit.” Szerinte ezért nem lehet azt mondani, hogy a kereskedelmi láncok miatt drága az élelmiszer Magyarországon, miközben a kiskereskedelmi különadó „lényegében olyan, mintha egy kisebb áfa is rákerülne a rendszerre”.

A beruházások tervezését a kiszámíthatatlanság nehezíti leginkább. „Évről évre, sőt hónapról hónapra változnak az intézkedések. Új elemek jönnek be, régiek szigorodnak. Így nagyon nehéz fenntartható üzletmenetet tervezni” – mondta Nagy Bálint. Szerinte a politikai kommunikáció gyakran elfelejti, hogy ezek a multinacionális cégek jelentős beruházásokat hajtottak végre Magyarországon, infrastruktúrát építettek, és több tízezer embernek adnak munkát, ráadásul jellemzően versenyképes bérek mellett.

A boltok polcain ráadásul döntő arányban magyar termékek találhatók. „Az ismert nagy élelmiszerláncokban a termékek 60–70 százaléka magyar forrásból érkezik” – emelte ki Nagy. „Ez a magyar agráriumnak és élelmiszeriparnak is piacot jelent. A kérdés inkább az, hogy hosszú távon mennyire marad ez így.”

Braunmüller Lajos szerint a hazai termékek polcfelülete az elmúlt években ismét csökkenni kezdett. „A Covid, az energiaválság, a háború és a gazdasági stagnálás miatt a vásárlók még árérzékenyebbek lettek. A kereskedők pedig érthető módon a legolcsóbb beszerzési források felé fordultak, ami sok esetben külföldet jelent.” Így az a tízéves munka, amely a 2010-es években a magyar élelmiszerek térnyerését hozta, részben visszafordult.

A külföldi termékek alacsonyabb ára mögött egyrészt óriási, rendkívül hatékony nyugat-európai kapacitások állnak. „Németországban egy-egy húsipari vagy tejfeldolgozó kapacitás régiónként nagyobb lehet, mint az egész magyar kapacitás” – mondta Braunmüller. Másrészt időről időre megjelennek beragadt készletek is, amelyeket dömpingáron vezetnek le az árérzékeny piacokon. „Ilyenkor ezek a termékek természetes módon jelennek meg a magyar boltokban.”

Felmerül a kérdés: mi történik, ha a nyugati multinacionális láncok helyét más szereplők veszik át? Az utóbbi időben megjelent Magyarországon az orosz hátterű, hard diszkont modellben működő MERE, amely látványosan alacsony árakkal csábítja a vásárlókat a Basket Plus nevű üzletében, amely Budapest egyik külkerületében található. Egy összehasonlító vásárlás során ugyanaz a termékkosár több mint 800 forinttal volt olcsóbb itt, mint a Lidl egyik üzletében.

Az ár nem minden! A konkrét árösszehasonlítás ugyanakkor jól mutatja, mit jelent a gyakorlatban a hard diszkont és a klasszikus nyugati diszkont közötti különbség. Az összeállított, alapvető élelmiszereket tartalmazó kosár a MERE egyik budapesti üzletében összesen 2128 forintba került, míg ugyanennek a – a kínálat szűkössége miatt a MERE-hez igazított – termékcsomagnak az ára a Lidlben 2944 forint volt. Papíron tehát egyértelmű volt az orosz hátterű diszkont előnye, ám az egyes tételek összevetése már árnyaltabb képet adott: több terméknél alacsonyabb minőségű, kevesebb összetevőt tartalmazó vagy egyszerűbb változat szerepelt a MERE polcain, miközben az árkülönbség minimális, esetenként elhanyagolható volt.



A vásárlási élményben is markáns eltérések mutatkoztak. A MERE egy raktárjellegű, sallangmentes hard diszkont, ahol a választék szűk, az egyes termékkategóriákon belül gyakran csak egyetlen opció érhető el. Emiatt a bevásárlás inkább kényszerű alkalmazkodás volt a kínálathoz, nem pedig tudatos választás a különböző alternatívák között. Ráadásul az üzlet elérhetősége is korlátozott: az utazással, a vásárlással és a hazatéréssel együtt közel három órát vett igénybe a beszerzés.



Ezzel szemben a Lidlbe útközben, szinte „beugrós” jelleggel lehetett vásárolni, szélesebb választék, egységesebb minőség és gyorsabb kiszolgálás mellett. A tapasztalatok összességében azt mutatták, hogy bár az ár döntő tényező, a magyar vásárlók számára továbbra is komoly súlya van a kényelemnek, a minőségnek és az időráfordításnak is.

Nagy Bálint kiemelte: azonban az árkülönbséget árnyalni kell. „A Lidlben például nyolctojásos száraztésztát vettem, míg a Merében négytojásosat, és mégis ugyanannyiba kerültek. Ráadásul a Merében kisebb a választék, és az egész bevásárlás – az utazással együtt – három órát vett igénybe.” Tapasztalata szerint a hard diszkont modell inkább bizonyos háztartási termékeknél lehet vonzó, az élelmiszervásárlást azonban sokan továbbra is az ismertebb láncoknál intéznék.

A nyugati diszkontok ereje az ellátási láncokban rejlik. „Ezek a cégek több tucat piacon működnek, összehangolt beszerzési rendszerekkel. Ez teszi lehetővé, hogy jó áron, megbízható minőségben szerezzenek be termékeket” – mondta Nagy. A MERE esetében ugyanakkor iparági információk szerint a termékek jelentős részét bizományban értékesítik. „Beszállítóként én nem biztos, hogy örülnék ennek a modellnek” – jegyezte meg.

A végső döntést azonban a fogyasztók hozzák meg. „Van egy régi mondás: a fogyasztó a lábával szavaz” – fogalmazott Nagy Bálint. „Ha valahol jó áron, jó minőségben, megfelelő választékot kap, akkor oda fog járni. A nagy láncok forgalma eddig azt mutatja, hogy ezt a vásárlók többsége továbbra is értékeli.”