2026. február 22. vasárnap Gerzson
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bukarest, Románia - 2020. március 03: Egy Lidl bevásárlószatyrot visz egy járókelő Bukarest belvárosában.
Vásárlás

Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?

Pénzcentrum
2026. február 22. 13:03

A 2026-os választások közeledtével ismét a kiskereskedelem került a gazdasági és politikai viták fókuszába Magyarországon. A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre is. A szakmai megszólalók szerint a jelenlegi szabályozási környezet már most a teherbíró képesség határára sodorta a kereskedelmi láncokat. Riportunkban azt vizsgáltuk meg, mit jelent mindez a gyakorlatban: mennyit fizet ma a vásárló, és mit kap a pénzéért a különböző bolttípusokban. A CashTag eheti részében összehasonlítottuk a Lidl és az orosz MERE üzletlánc kínálatát és árait. A téma központi eleme lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencia programjának is. Gyere el te is és találkozz a magyar kiskereskedelem legfontosabb arcaival személyesen is. Részletek, jelentkezés ITT!

Az élelmiszer-kereskedelem ismét a politikai és gazdasági viták középpontjába került Magyarországon a 2026-os választások előtti hónapokban. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében hangsúlyozta: 2010 és 2025 között a kormány közel 15 ezer milliárd forintot vont el a bankoktól, az energiacégektől és a nagy kereskedelmi láncoktól különadók és extraprofit-adók formájában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy egy újabb választási győzelem esetén ezt a politikát folytatnák. A kiskereskedelmi szakma azonban egyre hangosabban figyelmeztet: az ágazat már most is a teherbíró képessége határán működik.

Számos olyan szabályozás van, amely érzékenyen érinti a kiskereskedelmi szektort. Talán a legismertebb ezek közül az extraprofit-adó

– fogalmazott Nagy Bálint, a Pénzcentrum vezető szerkesztője a CashTag eheti adásában. Szerinte már maga az elnevezés is félrevezető:

Gazdaságtudományi értelemben olyan, hogy extraprofit, nem létezik. Minden vállalkozás profitot akar maximalizálni, és ha valakinek ez jobban sikerül, az azt jelenti, hogy hatékonyabban működik.

A különadók mellett az árstop és az árrésstop is komoly terhet jelent a kereskedőknek. Nagy Bálint arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy, ismert multinacionális élelmiszerláncok többsége évek óta veszteséges Magyarországon. „Van, aki még éppen a vonal felett tud maradni, de a többség sajnos hosszú ideje mínuszban működik. Ez hosszú távon nem tartható fenn” – mondta. Hozzátette ugyanakkor: azonnali kivonulási hullámtól nem kell tartani, mivel ezek a cégek jellemzően 10–20 éves időtávban gondolkodnak.

A veszteséges működés azonban már most is érezteti hatását a fogyasztók számára. „Az, hogy nem vonulnak ki a láncok, nem jelenti azt, hogy a vásárlók ne találkoznának nehézségekkel” – fogalmazott a Pénzcentrum vezető szerkesztője. Szerinte tartós szabályozási nyomás mellett „szűkülő kínálattal, rosszabb minőségű és drágább termékekkel” kell számolni.

A magyar vásárlók számára különösen érzékeny kérdés, hogy az élelmiszerek sok esetben drágábbak, mint a környező országokban. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője szerint ennek okait gyakran leegyszerűsítik. „Nagyon gyakran azt halljuk, hogy a kapzsi kereskedők emelik az árakat, miközben a termelők keveset kapnak. Ez ennél jóval összetettebb kérdés” – mondta. Hangsúlyozta: nem a termelőknél keletkezik elsősorban a drágulás, hanem a feldolgozásnál és a kereskedelem költségoldalán.

Kapcsolódó cikkeink:

A feldolgozóipar hatékonysága kulcskérdés. „A magyar élelmiszer minőségével abszolút semmi gond nincsen” – szögezte le Braunmüller Lajos.

A probléma az, hogy sok esetben nem elég költséghatékonyan állítják elő ezeket a termékeket. Ez egységköltségben jelentkező hátrányt okoz, amit a feldolgozók kénytelenek továbbadni a kereskedőknek.

- fogalmazott. Erre rakódnak rá a boltok költségei, miközben az árrésstop miatt egyes termékeken legfeljebb 10 százalékos árrés marad.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az árrés nem azonos a profittal” – tette hozzá. „Ebből kell fedezni a szállítást, az energiát, a béreket, a marketinget, mindent. Tíz százalék mellett gyakorlatilag nem marad profit.” Szerinte ezért nem lehet azt mondani, hogy a kereskedelmi láncok miatt drága az élelmiszer Magyarországon, miközben a kiskereskedelmi különadó „lényegében olyan, mintha egy kisebb áfa is rákerülne a rendszerre”.

A beruházások tervezését a kiszámíthatatlanság nehezíti leginkább. „Évről évre, sőt hónapról hónapra változnak az intézkedések. Új elemek jönnek be, régiek szigorodnak. Így nagyon nehéz fenntartható üzletmenetet tervezni” – mondta Nagy Bálint. Szerinte a politikai kommunikáció gyakran elfelejti, hogy ezek a multinacionális cégek jelentős beruházásokat hajtottak végre Magyarországon, infrastruktúrát építettek, és több tízezer embernek adnak munkát, ráadásul jellemzően versenyképes bérek mellett.

A boltok polcain ráadásul döntő arányban magyar termékek találhatók. „Az ismert nagy élelmiszerláncokban a termékek 60–70 százaléka magyar forrásból érkezik” – emelte ki Nagy. „Ez a magyar agráriumnak és élelmiszeriparnak is piacot jelent. A kérdés inkább az, hogy hosszú távon mennyire marad ez így.”

Braunmüller Lajos szerint a hazai termékek polcfelülete az elmúlt években ismét csökkenni kezdett. „A Covid, az energiaválság, a háború és a gazdasági stagnálás miatt a vásárlók még árérzékenyebbek lettek. A kereskedők pedig érthető módon a legolcsóbb beszerzési források felé fordultak, ami sok esetben külföldet jelent.” Így az a tízéves munka, amely a 2010-es években a magyar élelmiszerek térnyerését hozta, részben visszafordult.

A külföldi termékek alacsonyabb ára mögött egyrészt óriási, rendkívül hatékony nyugat-európai kapacitások állnak. „Németországban egy-egy húsipari vagy tejfeldolgozó kapacitás régiónként nagyobb lehet, mint az egész magyar kapacitás” – mondta Braunmüller. Másrészt időről időre megjelennek beragadt készletek is, amelyeket dömpingáron vezetnek le az árérzékeny piacokon. „Ilyenkor ezek a termékek természetes módon jelennek meg a magyar boltokban.”

Felmerül a kérdés: mi történik, ha a nyugati multinacionális láncok helyét más szereplők veszik át? Az utóbbi időben megjelent Magyarországon az orosz hátterű, hard diszkont modellben működő MERE, amely látványosan alacsony árakkal csábítja a vásárlókat a Basket Plus nevű üzletében, amely Budapest egyik külkerületében található. Egy összehasonlító vásárlás során ugyanaz a termékkosár több mint 800 forinttal volt olcsóbb itt, mint a Lidl egyik üzletében.

Nagy Bálint kiemelte: azonban az árkülönbséget árnyalni kell. „A Lidlben például nyolctojásos száraztésztát vettem, míg a Merében négytojásosat, és mégis ugyanannyiba kerültek. Ráadásul a Merében kisebb a választék, és az egész bevásárlás – az utazással együtt – három órát vett igénybe.” Tapasztalata szerint a hard diszkont modell inkább bizonyos háztartási termékeknél lehet vonzó, az élelmiszervásárlást azonban sokan továbbra is az ismertebb láncoknál intéznék.

A nyugati diszkontok ereje az ellátási láncokban rejlik. „Ezek a cégek több tucat piacon működnek, összehangolt beszerzési rendszerekkel. Ez teszi lehetővé, hogy jó áron, megbízható minőségben szerezzenek be termékeket” – mondta Nagy. A MERE esetében ugyanakkor iparági információk szerint a termékek jelentős részét bizományban értékesítik. „Beszállítóként én nem biztos, hogy örülnék ennek a modellnek” – jegyezte meg.

A végső döntést azonban a fogyasztók hozzák meg. „Van egy régi mondás: a fogyasztó a lábával szavaz” – fogalmazott Nagy Bálint. „Ha valahol jó áron, jó minőségben, megfelelő választékot kap, akkor oda fog járni. A nagy láncok forgalma eddig azt mutatja, hogy ezt a vásárlók többsége továbbra is értékeli.”
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #különadó #kiskereskedelem #választások #bevásárlás #nagybevásárlás #orbán viktor #élelmiszerárak #agrárszektor #cashtag #árstop #árrésstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:31
12:04
11:26
11:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 21.
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
2026. február 21.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 22. vasárnap
Gerzson
8. hét
Február 22.
Imanap a világ éhezőiért
Február 22.
Farsangvasárnap és a "farsang farka"
Február 22.
A bűncselekmények áldozatainak napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
1 hónapja
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
5
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 10:02
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 06:07
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
Agrárszektor  |  2026. február 22. 12:03
Megmozdult a föld a szomszédban: több bejelentés is érkezett
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel