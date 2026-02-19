Vége, befejeződött az ország egyik legnépszerűbb fürdőjének felújítása: megnyílt a történelmi Lovarda is

Befejeződött a Gyulai Várfürdő teljes, három ütemben megvalósított, mintegy 3 milliárd forintos felújítása. A fejlesztés zárásaként átadták a csaknem 200 éves Lovarda épületét is, így a fürdő teljes területe ismét a látogatók rendelkezésére áll.

A Gyulai Várfürdő felújítása több ütemben valósult meg, a fejlesztés célja a szolgáltatások színvonalának emelése és az infrastruktúra korszerűsítése volt. A három szakaszból álló, 3,2 milliárd forintos beruházás támogatói okiratát 2019-ben írták alá. A most lezárult ütemben a műemléki környezetben álló Lovarda épületet újították fel, amely a termálvizes komplexum egyik karakteres, történeti jelentőségű eleme.

Az ország egyik legismertebb és leglátogatottabb fürdője ez, amely a gyulai Almásy-kastély és a téglavár szomszédságában működik. A létesítmény gyógy- és élményfürdőként is üzemel, fedett és szabadtéri medencékkel, valamint wellness-szolgáltatásokkal várja a látogatókat.

A mostani fejlesztés révén a fürdő teljes területe megújult formában fogadja a vendégeket. A beruházás célja az volt, hogy a történelmi környezet megőrzése mellett korszerű, a mai igényeknek megfelelő szolgáltatásokat biztosítsanak.

Az átadással lezárult projekt a város turisztikai kínálatának egyik legnagyobb volumenű fejlesztése volt az elmúlt években - adta hírül a gyulai fürdő a közzösségi médiában.