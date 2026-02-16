Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)

A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén. Ezentúl a bank első lett „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja” és „Az év ügyfélmegtartó programja” kategóriákban, valamint további 3 kategóriában került dobogóra.

A közel 300.000 ügyfélszámlát kezelő Gránit Bank 2025-ben átlagosan 2,5 hetente vezetett

be új innovációt mobilalkalmazásában. Élen jár a bank a mesterséges intelligencia

alkalmazásában is, amelynek előnyeit az agentic AI alapú Gránit Guru virtuális asszisztens

segítségével az ügyfelek a nap 24 órájában kihasználhatják. A Guru akár az olyan összetett

kérdésekben is segít, mint a hitelezés, emellett hitelkalkulációt is készít, a

dokumentumfeldolgozó-agent segítségével pedig gyorsítja a hitelezési folyamatot. A bank

az ügyféligényeket kiszolgáló folyamatos innováció mellett küldetésének tekinti a pénzügyi

tudatosság erősítését kiberbiztonsági és társadalmi felzárkóztatási programjában egyaránt.

„Az innováció nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a Gránit Bank minél magasabb értéket

teremtsen az ügyfelei számára” - hangsúlyozta az innovációs fődíj kapcsán Hegedüs Éva, a

Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: „az innováció nem pusztán egy kreatív

ötlet, hanem folyamatok végrehajtása, következetes, kitartó munka és folyamatos

alkalmazkodást is jelent. A Gránit Bank által követett út a bank alapítása óta az

innovációra, az ügyfélélményre és a hatékonyságra épül. A bank hagyományos és fintech

értékeket ötvöző üzleti modellje nemcsak kimagasló eredményeket hoz, hanem lehetővé

teszi a digitális térben történő, határokon átnyúló terjeszkedést is.”

Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese (középen)

A bank közelmúltban végzett kutatása megerősítette, hogy a bank dinamikusan növekvő

ügyfélköre jóval aktívabban használja a digitális banki szolgáltatásokat, mint a szektor

átlaga. A díjak átvétele kapcsán Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági üzletágért

felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a Gránit Bank az ügyfélmegtartást első

sorban ügyfélaktivizációként értelmezi. „Tapasztaljuk, hogy az új ügyfelekért a verseny

egyre erősödik, miközben ők ma már könnyebben válthatnak bankot és a fintech szereplők

belépésével több banki kapcsolatot is fenntarthatnak. Hosszú távon ezért az a bank lehet

csak sikeres, amely az egyedi ügyféligényekre fejleszti a szolgáltatásait, beleértve a

mesterséges intelligencia alkalmazását az egyedi hiperperszonalizált ügyfélajánlatok

megjelenítésekor.”

„A Gránit Bank számára a mesterséges intelligencia nem csupán technológiai irány, hanem

valódi ügyfélértéket teremtő eszköz” – mondta Jendrolovics Péter, aki szerint a következő

10–15 évben az a piaci szereplő lehet tartósan sikeres, amely úgy tudja alkalmazni a

mesterséges intelligenciát, hogy az a legnagyobb hozzáadott értéket adja az ügyfelek

igényeit alapul véve.

„Ehhez innovatív, bátor, előremutató gondolkodásra és az ügyféligényekre szabott,

intuitíven használható szolgáltatások fejlesztésre van szükség – olyan szemléletre, amely a

mi DNS-ünkben is jelen van” - mondta a vezérigazgató-helyettes.





A Gránit Bankról A Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 2010-es alapításától hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a Bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel. Lakossági ügyfeleit első sorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet. A Gránit Bank 2025-ben a magyarországi bankok legrangosabb seregszemléjének számító Mastercard - Év bankja 2025 versenyben az Innovation szegmens győztese lett. Emellett hat kategóriában szerzett dobogós helyet. A független zsűri a Gránit Banknak ítélte „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja”, valamint „Az ügyfélmegtartó programja” díjat. 2025-ben a Global Banking and Finance Review Magazine ismét a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat adományozta a Banknak. A Gránit Bank részvényeivel 2024. december 23.-óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.

