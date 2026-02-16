2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja" versenyén (x)
Tech

Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja" versenyén (x)

2026. február 16. 11:00

A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén. Ezentúl a bank első lett „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja” és „Az év ügyfélmegtartó programja” kategóriákban, valamint további 3 kategóriában került dobogóra.

Kilenc kategóriából hatban végzett dobogós helyen a Gránit Bank a 20. Mastercard Az év
Bankja versenyen. A szakmai zsűri döntése alapján az Innovation szegmensben a Gránit
Bank nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, továbbá első lett „Az év mesterséges
intelligencia alapú innovációja” és „Az év ügyfélmegtartó programja” kategóriákban,
emellett további két második helyet ért el „Az év kiberbiztonsági programja” és „Az év
CSR programja” kategóriákban, míg „Az év lakossági ajánlata” kategóriában bronzérmes
lett.

A közel 300.000 ügyfélszámlát kezelő Gránit Bank 2025-ben átlagosan 2,5 hetente vezetett
be új innovációt mobilalkalmazásában. Élen jár a bank a mesterséges intelligencia
alkalmazásában is, amelynek előnyeit az agentic AI alapú Gránit Guru virtuális asszisztens
segítségével az ügyfelek a nap 24 órájában kihasználhatják. A Guru akár az olyan összetett
kérdésekben is segít, mint a hitelezés, emellett hitelkalkulációt is készít, a
dokumentumfeldolgozó-agent segítségével pedig gyorsítja a hitelezési folyamatot. A bank
az ügyféligényeket kiszolgáló folyamatos innováció mellett küldetésének tekinti a pénzügyi
tudatosság erősítését kiberbiztonsági és társadalmi felzárkóztatási programjában egyaránt.

Az innováció nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a Gránit Bank minél magasabb értéket
teremtsen az ügyfelei számára” - hangsúlyozta az innovációs fődíj kapcsán Hegedüs Éva, a
Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: „az innováció nem pusztán egy kreatív
ötlet, hanem folyamatok végrehajtása, következetes, kitartó munka és folyamatos
alkalmazkodást is jelent. A Gránit Bank által követett út a bank alapítása óta az
innovációra, az ügyfélélményre és a hatékonyságra épül. A bank hagyományos és fintech
értékeket ötvöző üzleti modellje nemcsak kimagasló eredményeket hoz, hanem lehetővé
teszi a digitális térben történő, határokon átnyúló terjeszkedést is.

Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese (középen)Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese (középen)

A bank közelmúltban végzett kutatása megerősítette, hogy a bank dinamikusan növekvő
ügyfélköre jóval aktívabban használja a digitális banki szolgáltatásokat, mint a szektor
átlaga. A díjak átvétele kapcsán Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági üzletágért
felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a Gránit Bank az ügyfélmegtartást első
sorban ügyfélaktivizációként értelmezi. „Tapasztaljuk, hogy az új ügyfelekért a verseny
egyre erősödik, miközben ők ma már könnyebben válthatnak bankot és a fintech szereplők
belépésével több banki kapcsolatot is fenntarthatnak. Hosszú távon ezért az a bank lehet
csak sikeres, amely az egyedi ügyféligényekre fejleszti a szolgáltatásait, beleértve a
mesterséges intelligencia alkalmazását az egyedi hiperperszonalizált ügyfélajánlatok
megjelenítésekor.

A Gránit Bank számára a mesterséges intelligencia nem csupán technológiai irány, hanem
valódi ügyfélértéket teremtő eszköz” – mondta Jendrolovics Péter, aki szerint a következő
10–15 évben az a piaci szereplő lehet tartósan sikeres, amely úgy tudja alkalmazni a
mesterséges intelligenciát, hogy az a legnagyobb hozzáadott értéket adja az ügyfelek
igényeit alapul véve.
Ehhez innovatív, bátor, előremutató gondolkodásra és az ügyféligényekre szabott,
intuitíven használható szolgáltatások fejlesztésre van szükség – olyan szemléletre, amely a
mi DNS-ünkben is jelen van” - mondta a vezérigazgató-helyettes.

