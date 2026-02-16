Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)

Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén. Ezentúl a bank első lett „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja” és „Az év ügyfélmegtartó programja” kategóriákban, valamint további 3 kategóriában került dobogóra.
A közel 300.000 ügyfélszámlát kezelő Gránit Bank 2025-ben átlagosan 2,5 hetente vezetett
be új innovációt mobilalkalmazásában. Élen jár a bank a mesterséges intelligencia
alkalmazásában is, amelynek előnyeit az agentic AI alapú Gránit Guru virtuális asszisztens
segítségével az ügyfelek a nap 24 órájában kihasználhatják. A Guru akár az olyan összetett
kérdésekben is segít, mint a hitelezés, emellett hitelkalkulációt is készít, a
dokumentumfeldolgozó-agent segítségével pedig gyorsítja a hitelezési folyamatot. A bank
az ügyféligényeket kiszolgáló folyamatos innováció mellett küldetésének tekinti a pénzügyi
tudatosság erősítését kiberbiztonsági és társadalmi felzárkóztatási programjában egyaránt.
„Az innováció nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a Gránit Bank minél magasabb értéket
teremtsen az ügyfelei számára” - hangsúlyozta az innovációs fődíj kapcsán Hegedüs Éva, a
Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: „az innováció nem pusztán egy kreatív
ötlet, hanem folyamatok végrehajtása, következetes, kitartó munka és folyamatos
alkalmazkodást is jelent. A Gránit Bank által követett út a bank alapítása óta az
innovációra, az ügyfélélményre és a hatékonyságra épül. A bank hagyományos és fintech
értékeket ötvöző üzleti modellje nemcsak kimagasló eredményeket hoz, hanem lehetővé
teszi a digitális térben történő, határokon átnyúló terjeszkedést is.”
A bank közelmúltban végzett kutatása megerősítette, hogy a bank dinamikusan növekvő
ügyfélköre jóval aktívabban használja a digitális banki szolgáltatásokat, mint a szektor
átlaga. A díjak átvétele kapcsán Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági üzletágért
felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a Gránit Bank az ügyfélmegtartást első
sorban ügyfélaktivizációként értelmezi. „Tapasztaljuk, hogy az új ügyfelekért a verseny
egyre erősödik, miközben ők ma már könnyebben válthatnak bankot és a fintech szereplők
belépésével több banki kapcsolatot is fenntarthatnak. Hosszú távon ezért az a bank lehet
csak sikeres, amely az egyedi ügyféligényekre fejleszti a szolgáltatásait, beleértve a
mesterséges intelligencia alkalmazását az egyedi hiperperszonalizált ügyfélajánlatok
megjelenítésekor.”
„A Gránit Bank számára a mesterséges intelligencia nem csupán technológiai irány, hanem
valódi ügyfélértéket teremtő eszköz” – mondta Jendrolovics Péter, aki szerint a következő
10–15 évben az a piaci szereplő lehet tartósan sikeres, amely úgy tudja alkalmazni a
mesterséges intelligenciát, hogy az a legnagyobb hozzáadott értéket adja az ügyfelek
igényeit alapul véve.
„Ehhez innovatív, bátor, előremutató gondolkodásra és az ügyféligényekre szabott,
intuitíven használható szolgáltatások fejlesztésre van szükség – olyan szemléletre, amely a
mi DNS-ünkben is jelen van” - mondta a vezérigazgató-helyettes.
