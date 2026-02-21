Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 9. héten már 5 milliárd 151 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 8. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

9; 12; 26; 47; 49.

A héten nem volt telitalálat, így a 9. játékhéten már 5 milliárd 151 millió forintért izgulhatnak a játékosok az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 8. héten:

4 találat: egyenként 1 146 655 Ft

3 találat: egyenként 15 165 Ft

2 találat: egyenként 2415 Ft

Jokerszám: 652921

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 34 milliót nyert! Így a 9. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

