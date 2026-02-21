2026. február 21. szombat Elenonóra
Budapest: Lottozo üzlet Budapesten. A Lotto a magyar nemzeti szerencsejáték monopólium, a Szerencsejatek Zrt. által működtetett lottójáték.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten

Pénzcentrum
2026. február 21. 19:20

Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 9. héten már 5 milliárd 151 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 8. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

9; 12; 26; 47; 49.

A héten nem volt telitalálat, így a 9. játékhéten már 5 milliárd 151 millió forintért izgulhatnak a játékosok az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 8. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 146 655 Ft
  • 3 találat: egyenként 15 165 Ft
  • 2 találat: egyenként 2415 Ft

Jokerszám: 652921

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 34 milliót nyert! Így a 9. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Getty Images
Érdekel