Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 9. héten már 5 milliárd 151 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 8. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
9; 12; 26; 47; 49.
A héten nem volt telitalálat, így a 9. játékhéten már 5 milliárd 151 millió forintért izgulhatnak a játékosok az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 8. héten:
- 4 találat: egyenként 1 146 655 Ft
- 3 találat: egyenként 15 165 Ft
- 2 találat: egyenként 2415 Ft
Jokerszám: 652921
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 34 milliót nyert! Így a 9. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.
Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Úgyhogy jó sok milliárd forint a tét.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem volt.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol egy hatalmas halmozódás miatt már 2,36 milliárd a várható főnyeremény. Lássuk, lett-e új magyar lottómilliárdos?
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
