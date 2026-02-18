Mikor lesz a ruzsai vásár 2026-ban? Ruzsa vásár helyszíne és minden fontos tudnivaló egy helyen

Ruzsa egy kétezer főt meghaladó lakosú település Csongrád-Csanád vármegyében, ahol rendszeresen rendeznek országos állat- és kirakodóvásárt, valamint hobbi- és kisállatvásárt. A ruzsai vásár 2026-ban is minden hónap negyedik vasárnapján kerül megrendezésre, ami alól feltehetően csak a decemberi vásár lesz kivétel.

Annak ellenére, hogy Ruzsa nem nagy település, vásártere kiterjedt nagyságú és térségi szinten is jelentős vásárokat tartanak itt minden hónapban. Zöldséget, gyümölcsöt és régiségeket is egyaránt találhat itt, aki kincsekre vadászik. A vásárban élőállat (baromfi, sertés, szarvasmarha); kézműves termékek, háztáji finomságok; ruházat, háztartási cikkek, játékok és sok más is kapható. A ruzsai vásár, ahogy a mórahalmi és a dorozsmai, sem esik messze Szegedtől, így a városból is jelentős számú látogató érkezik ide, de az ország más pontjairól és határon túlról is sokan eljönnek Ruzsa vásár rendezvényeire.

A ruzsai vásár 2026-os időpontjai

Az országos állat- és kirakodóvásár, valamint hobbi- és kisállatvásár minden hónap negyedik vasárnapján lesz, kivéve a decembert. Ha a korábbi években megszokott menetrend várható, akkor decemberben a második vasárnapon lesz a vásár, hogy ne ütközzön a karácsonnyal:

január 25.

február 22.

március 22.

április 26.

május 24.

június 28.

július 26.

augusztus 23.

szeptember 27.

október 25.

november 22.

december 13.

A legbiztosabb, ha követik a szervezők által közzétett információkat a község közösségi média oldalán: itt találhatók friaa posztok a vásárok időpontjairól, az esetleges változásokról. A vásár 7-től 13-ig tart nyitva, érdemes időben érkezni.

Ruzsa vásár helyszíne

A ruzsai vásár a település határában a Szegedi út mellett található. A vásártér autóval és helyi buszjáratokkal (5043, 5044, 5045, 5046) is könnyen megközelíthető:

Az országos állat- és kirakodóvásár, valamint hobbi- és kisállatvásár rendszeresen több ezer látogatót vonz. Bővebb információ a vásárról H-CS 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig lehet kérni a a 06 30 449 3728-as telefonszámon.

