Retro ízek nyomában: így készül a békebeli lekváros bukta, ettől érzed magad újra gyereknek
A magyar konyha klasszikus desszertjei közé tartoznak a különböző kelt tésztás sütemények, melyeknek számtalan verzióját ismerjük – közéjük tartozik a békebeli lekváros bukta is, ami legtöbbünket nosztalgikus érzésekkel tölt el. Nézzük, mi mindent érdemes tudni erről a lekvárral töltött ízbombáról, hogyan készül, milyen lekvárt célszerű hozzá használni és mire figyeljünk a tészta töltése és sütése során! Ha eddig nem készítetted házilag, itt az ideje – a frissen sült bukta íze és illata semmi máshoz nem fogható!
Cikkünkben annak járunk utána, hogyan készül a békebeli lekváros bukta, a magyarok egyik klasszikus lekváros süteménye: most megtudhatod, milyen lisztet és lekvárt érdemes hozzá használni a tökéletes állag elérése céljából és hogyan kell kisütni őket, hogy a tetejük fényes barna, az oldaluk pedig pihepuha, foszlós legyen!
Mitől „békebeli” a lekváros bukta?
Békebeli jelzővel illetjük azokat a hagyományos magyar ételeket, tipikusan retro süteményeket és más fogásokat, amelyek nagyszüleink, dédszüleink jól bejáratott specialitásai voltak. Bár hajlamosak vagyunk az összes, rendszerváltás előtti, a szocializmus idejében népszerű harapnivalót a retro ételek közé sorolni, jó, ha tudjuk, a békebeli nem feltétlenül ezt jelenti: ebbe a népes kategóriába tartoznak az első világháború előtti és a két világháború közötti békeidők klasszikus fogásait is.
Melyek a tipikus békebeli ételek?
A békebeli sütemények és más ételek listája igen hosszú, lehetetlen lenne az összes finomságot felsorolni, azonban vannak olyan klasszikusok, amelyeket vétek nem megemlíteni. Tipikus békebeli sütemény a lekváros bukta mellett a vizes és a tejes kifli, a fonott kalács, az almás pite és a különböző hagyományos pogácsák, az édes és a sós aprósütemények, a kakaós csiga, a linzer, a zserbó vagy a hókifli.
Ha el szeretnénk rugaszkodni a süteményektől, olyan ételeket kell magunk elé képzelnünk, mint például a mákos és a grízes tészta, a töltött paprika, a paradicsomos káposzta és más retro főzelékek, a tejbegríz, a túrógombóc, a klasszikus tyúkhúsleves és a kocsonya, vagy például a lángos, sőt mi több, sokan a rántott húst és a rántott halat is a békebeli ételek közé sorolják. Na de térjünk vissza cikkünk főszereplőjére, a lekváros buktára!
Milyen sütemény a bukta?
A bukta egy kelt tésztából készült, kalács jellegű sütemény, amelyet leggyakrabban tégla alakúra formáznak. Tésztája könnyed, foszlós, a sütemények jellegzetes formájukat annak köszönhetik, hogy egy magas falú tepsiben szorosan egymás mellé helyezik őket, a kelesztés során „összenőnek”, majd ebben a formában sütik ki őket. A buktákat porcukorral meghintve szokás tálalni, rövid pihentetést követően.
A bukta tölteléke hagyományosan lekvár, azonban ritkábban mákkal, dióval, túróval is készítik. A lekvárok közül tipikusan házias jellegű, keményre főzött szilva- vagy barack levárt szokás használni, de készítik még piros gyümölcslekvárral is – a lényeg, hogy lehetőleg valamilyen kemény, kevésbé szétfolyó lekvárt, és ne dzsemet használjunk hozzá. A liszten sem érdemes sokáig gondolkoznunk: a sima búzafinomliszt tökéletes a feladatra.
Recept: Békebeli baracklekváros bukta
Most pedig nézzük, hogyan készül a klasszikus lekváros bukta sárgabaracklekvárral. A recept elkészítése során egy igazán könnyed, lakácsszerű tésztát fogunk kapni, amit a legtöbb kelt tésztás süteményhez hasonlóan kétszer kelesztünk: egyszer hosszabban a tészta dagasztását követően, majd rövidebb ideig a formázás után, sütés előtt. Lássunk neki!
Hozzávalók
- 600 g búzafinomliszt
- 3 dl langyos tej
- 3 ek kristálycukor
- 25 g friss élesztő
- 1 tojás + 2 tojássárgája
- 60 g puha vaj
- 1 csipet só
- 1 üveg kemény baracklekvár
- egy kevés vaj vagy margarin a tepsi kikenéséhez
- 1 tojás a tetejére
- porcukor a tetejére
A bukták elkészítése
Langyosítsuk meg a tejet, majd mérjünk ki belőle egy decit, adjunk hozzá egy teáskanál cukrot és futtassuk fel benne az élesztőt. Amíg felfut, mérjük ki a lisztet, adjuk hozzá a többi cukrot és sót, formázzunk mélyedést a közepébe, majd üssük bele a tojást és adjunk hozzá még 2 db tojássárgáját, végül öntsük hozzá a sima és az élesztős tejet.
Kezdjük el dagasztani kézzel vagy robotgéppel, közben fokozatosan adagoljuk hozzá a puha vajat – akkor leszünk készen, ha a tészta nem ragad sem a kezünkhöz, sem az edény oldalához. Terítsük le a tálat egy tiszta konyharuhával, majd kelesszük meleg helyen 45 percen keresztül.
A megkelt tésztát borítsuk finoman belisztezett deszkára, majd nyújtsuk ki kb. 30x60-as vékony téglalappá. Ezt a téglalapot felezzük el hosszában, majd mindkét oldalt vágjuk 6-6 egyforma részre. Minden kis téglalap közepére tegyünk egy-egy kanál lekvárt, hajtsuk be a végeket, majd tekerjük fel szorosan úgy, hogy ne folyjon ki a lekvár. Sorakoztassuk őket egymás mellé a kivajazott tepsibe (kisebb tepsit használjunk, kb. 20x40-eset).
A tepsibe helyezett buktákat terítsük le újból a tiszta ruhával, majd kelesszük őket további 30 percig – ezalatt melegítsük elő a sütőt 180°C-ra (hőlégkeveréses mód). A megkelt buktákat kenjük le az 1 db felvert tojással, majd helyezzük őket a sütőbe 20-25 percre. Sütés után pihentessük őket 30-60 percig, majd porcukorral meghintve tálaljuk.
Tippek és tanácsok
A buktánk gyönyörű szépen megkelt és megsült: a tészta valóban könnyed, puha és foszlós volt és abszolút azt az ízvilágot hozta, amit gyermekkorunkból, nagymamáink konyhájában megismerhettünk. Egy dologra érdemes mindenképp figyelni: minél keményebb lekvárt választunk, annál jobban magában tartja a tölteléket a sütemény. A mi baracklekvárunk sajnos nem volt elég kemény, így egy-két helyen kirepedt a bukták oldala – ezt leszámítva a végeredmény hibátlannak mondható.
A buktákat a sütés és pihentetés után óvatosan szabadítsuk ki a tepsiből – ahogy a képen láthatjuk, az egész csapat összesült. A süteményeket érdemes késsel szétválasztani, ellenkező esetben véletlenül kiszakíthatjuk a szomszédos bukta oldalát, amitől kifolyik a töltelék. Mindent egybevetve egyszerű, praktikus és szórakoztató süteményről van szó, amit akár gyerekek segítségével is elkészíthetünk – csak ajánlani tudjuk.
Fotók: Tóth Viktória
