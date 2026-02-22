Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás

A Nyugat-Magyarországot sújtó heves havazás okozta károk után Szentgotthárd térségében már több helyen helyreállt az áramszolgáltatás. Az Őrségben azonban a hálózat jelentős része megsemmisült, így azt gyakorlatilag újjá kell építeni. A nehéz terepviszonyok miatt a szakemberek nagy teljesítményű áramfejlesztőkkel igyekeznek ideiglenesen biztosítani az ellátást; a cél a vasárnap esti visszakapcsolás - közölte a Telex.

Szentgotthárd belvárosában, valamint Rábatótfalu és Zsida jelentős részén már megoldódott az ellátás, Farkasfán és Zsidahegyen pedig folyamatosan zajlanak a munkálatok. A térséget érő intenzív havazás – Kőszegen például 36 centiméter hó hullott – az Őrségben végezte a legnagyobb pusztítást, ahol a villamos hálózat egy része teljesen tönkrement.

A helyreállítást a csúszós utak és az elzárt erdős szakaszok nehezítik, számos helyszín csak gyalogosan vagy speciális járművel közelíthető meg. A biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen a vezetékekre dőlt fák eltávolítása és a gallyazás, hogy a szerelők hozzáférjenek a hálózathoz.

Az E.ON szakemberei mellett a katasztrófavédelem, az erdészet és a nemzeti park munkatársai is részt vesznek a kárfelszámolásban, a hibahelyek pontos behatárolását pedig drónos felméréssel segítik. A végleges javításig Szakonyfalu, Felsőszölnök, Kétvölgy és a környező települések energiaellátását nagy teljesítményű áramfejlesztő berendezésekkel biztosítják.

Az MVM támogatásával érkező berendezések beüzemelésével és a középfeszültségű hibák elhárításával lépésről lépésre kapcsolják vissza a fogyasztókat. A tervek szerint vasárnap estére az érintett ügyfelek jelentős részénél helyreáll a szolgáltatás. Az energiavállalat mintegy 2 MW teljesítményt biztosít, amellyel Orfaluban, Apátistvánfalván és a térségben közel 1500 család számára válik ismét elérhetővé a fűtés és az áram. A szakemberek az ország több pontjáról – többek között Miskolcról, Szegedről, Egerből és Bajáról – szállítottak a helyszínre különböző kapacitású áramfejlesztőket a lakosság ellátása érdekében.

