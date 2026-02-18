Újabb nemzetközi járat indul a Hévíz–Balaton Airportról: a nyári szezonban közvetlen charter köti össze a zalai repülőteret a török Riviérával. A fejlesztéstől a régió turizmusának...
Ez lehet az ország legújabb kilátója: de nem a panoráma lesz benne a legdurvább + Fotók
Új kilátó épülhet Ózdon, a Drótos-tetőn, és nemcsak a panoráma miatt lehet majd különleges. A tervek szerint ugyanis a bátrabbak egy zárt csúszdán keresztül juthatnak le a több mint húszméteres magasságból.
Ózd különleges fejlesztésről Janiczak Dávid polgármester írt közösségi oldalán. A hivatalos tájékoztatás szerint a kilátó szemmagassága mintegy 22,5 méteren lesz, ahonnan jó időben nemcsak Ózd látképe és a környező dombvidék tárul majd fel, hanem akár a Tátra vonulatai is feltűnhetnek a horizonton.
A tervezett építmény acélszerkezetű, hétszögletű formát kap. A koncepció az ipari múltjára büszke városhoz illeszkedik: Ózdot gyakran emlegetik az acél és a hétvölgy városaként. A kilátót Báger András tervezte, aki korábban többek között a Prónay-kilátó megalkotásában is részt vett.
A legfelső szint azonban nemcsak a kilátás miatt lesz attrakció. Innen indul majd egy zárt, bevilágító ablakokkal ellátott csúszda, amely alternatívát kínál a lépcsőzés helyett. A több mint 22 méteres magasságot így néhány másodperc alatt, élményszerű módon lehet majd „leküzdeni”. A tervek szerint üveg háromszögeket is beépítenek a felső szinten, amelyeken keresztül a látogatók közvetlenül a mélybe tekinthetnek. Az átlátszó felületek a térérzetet és az élményt is fokozzák majd.
Az új kilátót az önkormányzat tájékoztatása szerint ősszel adnák át. Az elmúlt években országszerte több új kilátó épült, miközben néhány régebbi, rossz állapotú építményt – például a Mecsekben – el is bontottak. Az ózdi beruházás a tervek alapján nemcsak panorámát, hanem kifejezetten élményelemeket is kínál majd a látogatóknak.
A ruzsai vásár 2026-ban is minden hónap negyedik vasárnapján kerül megrendezésre, ami alól feltehetően csak a decemberi vásár lesz kivétel.
Elő a naptárral! Március 6-án újra elstartol a Taste Balaton Fesztivál: éttermek, borászatok, cukrászdák és kilátók várják a vendégeket különleges menükkel és workshopokkal.
Éledezik már a nyugati végek meseszép botanikus kertje: ezer színben virágoznak a tavasz első hírnökei + Fotók
A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!
A bejelentés alapján a hatóságok figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Kertépítő Nívódíj Arany minősítést és zsűri különdíjat is kapott a balatonfüredi Écsy-villa kertje egy országos szakmai konferencián. Az elismerés a többéves, komplex tájépítészeti munka eredményét...
Kétmilliárd forintos pályázatra készül Gárdony a Velencei-tó vízszintjének stabilizálása érdekében. A tervek szerint a lehulló csapadékvizet helyben tartanák, majd szabályozott módon visszavezetnék a tóba.
Kilátó épülhet a Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás közelében.
Szomorú látvány fogadhatja a Balaton partján sétálókat: az elmúlt hetekben több part menti nádasban is elhullott hattyúkat találtak. A szakemberek vizsgálatai szerint az esetek hátterében...
A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.
A térség egyik leginkább látogatott hagyományőrző rendezvénye az ország távoli pontjairól is vonzza az érdeklődőket, több mint 150 éves múltra tekint vissza.
Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?
Magyarországon egyre népszerűbb az elhagyatott épületek felfedezése.
Az utasok a legendás MÁV 424-es „Bivaly” gőzmozdonyával élhetik át a vasút hőskorának hangulatát, közel százéves eredeti kocsik kíséretében.
Nem semmi álláshirdetés jelent meg: Maldív-szigeteki utat és a bértábla szerinti fizetésen felül plusz tíz százalékot kaphat Babót iskolájának új tanítója.
Aggodalom Szabadifürdőn: a helyiek a Galerius-tömb körüli munkálatok miatt tartanak a siófoki partszakasz átalakulásától.
A Balatonkeresztúr melletti csomópont most teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja az életveszélyes kereszteződést.
Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett.
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén