Ez lehet az ország legújabb kilátója: de nem a panoráma lesz benne a legdurvább + Fotók

Új kilátó épülhet Ózdon, a Drótos-tetőn, és nemcsak a panoráma miatt lehet majd különleges. A tervek szerint ugyanis a bátrabbak egy zárt csúszdán keresztül juthatnak le a több mint húszméteres magasságból.

Ózd különleges fejlesztésről Janiczak Dávid polgármester írt közösségi oldalán. A hivatalos tájékoztatás szerint a kilátó szemmagassága mintegy 22,5 méteren lesz, ahonnan jó időben nemcsak Ózd látképe és a környező dombvidék tárul majd fel, hanem akár a Tátra vonulatai is feltűnhetnek a horizonton.

A tervezett építmény acélszerkezetű, hétszögletű formát kap. A koncepció az ipari múltjára büszke városhoz illeszkedik: Ózdot gyakran emlegetik az acél és a hétvölgy városaként. A kilátót Báger András tervezte, aki korábban többek között a Prónay-kilátó megalkotásában is részt vett.

A legfelső szint azonban nemcsak a kilátás miatt lesz attrakció. Innen indul majd egy zárt, bevilágító ablakokkal ellátott csúszda, amely alternatívát kínál a lépcsőzés helyett. A több mint 22 méteres magasságot így néhány másodperc alatt, élményszerű módon lehet majd „leküzdeni”. A tervek szerint üveg háromszögeket is beépítenek a felső szinten, amelyeken keresztül a látogatók közvetlenül a mélybe tekinthetnek. Az átlátszó felületek a térérzetet és az élményt is fokozzák majd.

Az új kilátót az önkormányzat tájékoztatása szerint ősszel adnák át. Az elmúlt években országszerte több új kilátó épült, miközben néhány régebbi, rossz állapotú építményt – például a Mecsekben – el is bontottak. Az ózdi beruházás a tervek alapján nemcsak panorámát, hanem kifejezetten élményelemeket is kínál majd a látogatóknak.