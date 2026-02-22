A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Szingapúr diákjai messze a világ előtt járnak természettudományból, miközben Magyarország eredménye alig haladja meg az OECD-átlagot - derült ki a legfrissebb PISA-felmérésből. A háromévente publikált rangsor nem csupán az iskolák teljesítményéről szól, hanem arról is, mely országok alapozzák meg tudással a jövőbeli innovációt és gazdasági növekedést. Ebben tehát Magyarországnak lenne hová fejlődnie.
Szingapúr toronymagasan vezeti a 15-16 éves diákok természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi PISA-felmérést. A városállam 561 pontos átlaggal végzett az első helyen, jóval megelőzve a mezőny többi szereplőjét. Az OECD-átlag egyébként 485 pont volt.
Fontos kiemelni, hogy a háromévente zajló, több százezer diákot vizsgáló PISA-teszt nem pusztán iskolai tudást mér, hanem a valós problémamegoldó képességet is.
A természettudományos kompetenciák pedig közvetlen kapcsolatban állnak az innovációval és a hosszú távú gazdasági növekedéssel.
Az adatok alapján kijelenthető, hogy a rangsor élmezőnyét Kelet-Ázsia dominálja. Japán 547, Makaó 543 ponttal követi Szingapúrt, megerősítve a térség hagyományosan erős matematikai és természettudományos teljesítményét.
Európában Észtország teljesít a legjobban, 526 ponttal a hatodik helyen végzett globálisan. Finnország továbbra is a top 10-ben maradt 511 ponttal, bár korábbi eredményeihez képest enyhe visszaesés tapasztalható. Az amerikai kontinensen Kanada a legerősebb szereplő 515 ponttal, ezzel a nyolcadik helyet szerezte meg.
Hol áll Magyarország?
Magyarország 486 pontot ért el, ami éppen meghaladja az OECD-átlagot, de jelentős lemaradást mutat az élmezőnyhöz képest. Nálurnk rosszabbul ebben az összevetésben csak a spanyolok, portugálok és litvánok szerepeltek.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ez pedig problémás, hiszen ahogy a bevezetőben is írtuk, ermészettudományos kompetenciák pedig közvetlen kapcsolódnak a hosszútávú gazdasági fejlődéssel. Éppen ezért, azok az országok, ahol magasabb a tudományos gondolkodás szintje, jellemzően erősebb kutatás-fejlesztési teljesítményt mutatnak, gyorsabban képesek új technológiákat adaptálni, és versenyképesebbek a magas hozzáadott értékű ágazatokban.
Ezért ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztése különösen fontos lenne egy olyan, nyitott gazdaság számára, mint Magyarország. Ugyanis ha a fiatalok természettudományos és problémamegoldó készségei erősödnek, az hosszabb távon növeli a hazai innovációs potenciált, javítja a munkaerőpiaci alkalmazkodóképességet. Sőt, csökkenti annak kockázatát, hogy az ország tartósan az alacsonyabb hozzáadott értékű termelésre szoruljon. Ezért nem lenne szabad elfelejteni, hogy a tudás minősége végső soron versenyképességi kérdés.
A 2025-ös PISA-eredmények vélhetően 2026 végén fognak megjelenni.
A duális partnerek bevonása, a digitális fejlesztések és a reális pályakép kialakítása ma fontosabb, mint valaha.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
Magyarország az OECD-átlag alatt teljesített a diákok kreatív gondolkodását vizsgáló PISA-felmérésben, ami fontos figyelmeztetés az oktatás és a gazdaság jövője szempontjából.
Különleges juttatási csomaggal próbál tanítót toborozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Babót önkormányzata.
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Egy ilyen háttérrel rendelkező mérnök komoly előnnyel indulhat az űriparban.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is – pszichológussal jártuk körbe a témát.
A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a PDSZ szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer is szankció.
A pályaválasztás előtt állók számára ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy mely szakmát váltja ki az AI, hanem, hogy hol marad nélkülözhetetlen az...
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Teljesen átírja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: elképesztő lakásvásárlási lehetőségek jönnek
Már az építés alatt álló új lakásokra is felvehető lesz az Otthon Start és a CSOK Plusz támogatott hitel a kormány által előkészített rendelet szerint.
A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag?
Komoly szigorítást hoztak Ausztriában: szedheti a sátorfáját rengeteg kivándorló magyar, ha ezt nem teljesítik
A statisztikai adatok szerint 2025-ben mintegy 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat.
2026. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre az E-felvételiben. Itt vannak a részletek.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban
A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után
Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.
A vitatott kérdésre végül minden tanuló automatikusan megkapta a maximális pontszámot.
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
A Pénzcentrum összegyűjtötte a 2026-ban aktuális legfontosabb tudnivalókat: cikkünkben megtalálhatók az elmúlt évek legfontosabb vizsgatárgyainak feladatlapjai és megoldásai is.
A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén