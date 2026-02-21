Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken

Bár a héten még bekeményít a tél, azért lassan, de biztosan csak közeleg a tavasz. És ha tavasz, akkor virágok – és ha pedig virágok, akkor tulipán és szedd magad tulipánszüret! Idén is több vidéki helyszínen szedhetünk magunknak a bájos tavaszi virágokból. Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, friss árakkal, hogy senki se maradjon le a szezon egyik legszebb programjáról!

Te is várod már a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Nemcsak a friss és üde csokok miatt, ezek a „szedd magad” tulipános helyszínek az elmúlt években igazi tavaszi szezonnyitó programokká váltak: nemcsak színpompás virágcsokorral, hanem balatoni panorámával, dunakanyari sétával és fotózható virágmezőkkel is csalogatnak. Mutatjuk is a 2026-os, már meghirdetett vagy várható szedd magad időpontokat, hogy ti is tudjatok előre tervezni!

1. Tulipánözön a Balatonnál – Kőröshegyi Tulipán és Levendulapark

Hazánk egyik legkedveltebb tulipános helyszíne a Balaton déli partján a a 2012-ben megnyílt kőröshegyi park. A levendulásként indult birtok mára a tavaszi tulipánszüret egyik legismertebb hazai helyszíne lett. Itt a Kőröshegyi Levendulásban idén is minden a tulipánról szól majd: külön kijelölt szedőterület, fotózásra kialakított részek, több mint száz fajta tulipán, és ha elfáradnánk, a háttérben ott a balatoni panoráma vár.

Várható időpont 2026-ban:

A korábbi évek menetrendje alapján: nyitás március végén – április közepén/végén várható.

Nyitvatartás (a korábbi gyakorlat szerint)

Hétfő–péntek: 9:00–17:00

Szombat–vasárnap: 9:00–18:00

Tízezer forint alatt már fotózkodhat a család a tulipánmezőkön

Azért jó tudni, hogy a Kőröshegyi Park is, ahogy a szedd magad tulipános helyek, csak belépőjeggyel látogatható. A park üzemeltetőinek tájékoztatása szerint a jegyár a teljes, mintegy 10 hektáros terület bejárását biztosítja, beleértve az újonnan kialakított látványelemeket és fotópontokat, valamint a kézműves boltot, a virágboltot és a kávézót is. A látogatók számára a mosdók, a baba–mama szoba és a parkolók használata díjmentes. Fontos ugyanakkor, hogy a belépőjegy nem tartalmazza a szedett virágok árát: a tulipánokat és egyéb virágokat külön, az erre kijelölt pénztáraknál lehet kifizetni. Lássuk is, mennyibe kerül egy ilyen tavaszi virágos program:

Belépőjegy

12 éves kor felett: 2800 Ft

12 éves kor alatt ingyenes!

A belépőjegyek a helyszínen vagy online is megvásárolhatóak.

Parkban szedett virágok:

Tulipán: 300 Ft/szál

Nárcisz: 250 Ft/szál

2. Egymillió tulipán nyílik a Balatonnál (TulipGarden Balaton)

A Balaton déli partján, Szőlősgyörökön működő TulipGarden az elmúlt években az egyik leglátványosabb hazai tulipánmezővé nőtte ki magát. A szervezők egymillió virággal készülnek, a szervezők azt ígérik, a sorok között valódi holland hangulat vár majd.

Várható időpont 2026-ban:

Április eleje–közepe (az időjárástól függően).

Nyitvatartás

Jellemzően 9:00–17:00 között, hétvégi hosszabbítással – a pontos időpontokat a virágzás alakulása határozza meg.

3. Virágmező a Dunakanyarban (TulipGarden Dunakanyar)

A Dunakanyar térségében, Vác mellett több mint félmillió szál tulipán várja a látogatókat. A Mihály-tanya környezetében kialakított virágmező családi programnak, romantikus sétának és tavaszi fotózásnak is ideális helyszín. A virágszedés mellett kézműves vásár is színesíti a programot.

Meghirdetett időpontok (2026 tavasz)

Április 3–5.

Április 10–12.

Április 17–19.

Április 24–26.

Nyitvatartás: Péntek–szombat–vasárnap: 9:00–17:00

4. Tulipánmező a Vértes lankái között (TulipGarden Csákvár)

A Vértes festői környezetében, a Zöldhegy közelében várja a tavaszi virágzás szerelmeseit a TulipGarden Csákvár. A családi kezdeményezésként indult kert 2021-ben nyitotta meg kapuit, azóta évről évre egyre több látogatót vonz a „szedd magad” tulipánszüretekkel. A csaknem 10 ezer négyzetméteres területen összesen 86 tulipánfajt ültettek, amelyek közül 47 fajta szedhető is. A szezon elején – jellemzően március második felében – a nárciszok és a jácintok nyílnak, április elejétől pedig a tulipánok veszik át a főszerepet.

Nyitás 2026-ban: A kert várhatóan áprilisban nyit, a pontos időpontot minden évben az időjárás és a virágzás alakulása határozza meg. Az aktuális információkat a szervezők közösségi oldalukon teszik közzé.

A kertet a Zöldhegy és a Haraszt-hegy lankái ölelik körül, a legmagasabb pontról tiszta időben akár 60–80 kilométeres kilátás is nyílik a környező tájra, ami önmagában is különleges kirándulóhellyé teszi a területet.

5. Félmillió tulipán nyílik majd Abádszalókon is (TulipGarden Tisza-tó)

A 2026-os szezonban ismét megnyitja kapuit a TulipGarden Tisza-tó, amely Abádszalók külterületén, a településtől mintegy négy kilométerre, Kunhegyes irányába várja a látogatókat. A csendes, természetközeli környezetben kialakított kert az elmúlt években a Tisza-tó térségének egyik legszínesebb tavaszi programjává vált.

A szervezők tájékoztatása szerint idén több mint 500 ezer tulipán és közel 30 ezer nárcisz borítja majd virágba a területet, a 60–80 méteres, egybefüggő virágsorok pedig látványos hátteret adnak a sétához és a fotózáshoz. A kertben természetesen idén is lesz „szedd magad” lehetőség, így mindenki saját csokorral térhet haza. A helyszín családbarát kialakítású: játszótér várja a gyerekeket, a kert kutyabarát, a látogatók rendelkezésére állnak mosdók, fedett pihenőteraszok és büfé is. A megnövekedett érdeklődés miatt a parkolókapacitást is bővítették.

Várható időpont 2026-ban:

A 2026-os szezon első nagy eseménye április elején indul, a tervek szerint április 3-án nyit a kert. A programkínálatban szerepel a VI. Húsvéti Nyitó Hétvége, valamint több alkalommal megrendezett tavaszi tulipánszüret és piknik is, amelyek az elmúlt években sok látogatót vonzottak a Tisza-tó partjára.

5+1. Mátraalja színes virágai is várnak (TulipGarden Mátraalja)

2026 április elejétől ismét megnyitja kapuit a TulipGarden Mátraalja, ahol több mint 50 ezer tulipán várja a látogatókat. A kert négy-öt hétvégén keresztül kínálja a „szedd magad” élményt, így a családok, baráti társaságok és a fotózás szerelmesei egyaránt megtalálhatják a számításukat.

Nyitvatartás:

A kert a hétköznapokon zárva tart, hétvégente viszont péntektől vasárnapig, 9:00 és 17:00 között fogadja a látogatókat, a húsvéti és tavaszi szüneti időszakban pedig hosszabb hétvégékkel is készülnek.

A Mátraalja kertje nemcsak a tulipánokról szól: a környéket csodás szőlőültetvények, tufába vájt borospincék, három festői tó és a lezárt szénbánya teszik igazán különlegessé. A kert kutyabarát, a terület kerítéssel körbevett, így a gazdik nyugodtan elhozhatják házi kedvenceiket, a kisgyermekes családoknak pedig babakocsival is könnyen bejárható. Játszótér, mosdók és pihenőhelyek, valamint a szabadtéri büfé biztosítják a kényelmet. A virágzás természetesen az időjárás függvénye, ezért érdemes a kert közösségi oldalán követni a friss információkat, hogy senki se maradjon le a tavasz legszínesebb élményéről.

Elvileg bő egy hónap, és szüretelhetjük a tavasz virágát, de...

A tulipánvirágzás – az időjárástól függően – mindössze néhány hétig tart, ezért érdemes időben elővenni a naptárat, és megtervezni a tavaszi kiruccanást. A pontos nyitvatartásról és az aktuális programokról a szervezők közösségi oldalaikon adnak folyamatos tájékoztatást.

A szervezők azonban kiemelik, a szabadtéri tulipánkertekben tényleg kulcskérdés az időjárás: egy melegebb március előrébb hozhatja a virágzást, míg egy hűvösebb tavasz késleltetheti a nyitást. Az viszont biztos, hogy hamarosan milliónyi tulipán borítja majd be a balatoni dombokat, a Tisza-tó környékét és a dunakanyari lankákat is – és ha szeretnénk egy csokor tavaszt hazavinni, nem árt már most beírni a kiszemelt dátumot a naptárba.