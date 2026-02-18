Tűz üthetett ki egy kínai akkumulátorfólia-gyárban Debrecenben: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Váratlanul működésbe lépett az oltórendszer, ezért szerda este kiürítették a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyárát. Az épület érintett részlegében, ahol a habbal oltó berendezés aktiválódott, 56 dolgozó tartózkodott, de valamennyien biztonságban elhagyták a létesítményt - írta a Telex.

Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy a Jedlik Ányos utcai üzemhez összesen hét járművel vonultak ki a tűzoltók. A szakemberek megkezdték a helyszíni szemlét, hogy kiderítsék, milyen körülmények vezettek a beépített oltóberendezés automatikus aktiválódásához.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a katasztrófavédelem munkatársainak tényleges beavatkozására nem volt szükség, mivel az épület kiürítése az előírásoknak megfelelően megtörtént, és közvetlen veszély nem állt fenn. A helyszínre a tűzoltók mellett a mentőszolgálat és a rendőrség munkatársai is kivonultak.

Az eset pontos körülményeinek tisztázása érdekében keresték a gyár vezetőségét, valamint tájékoztatást kértek a társszervektől is. A vizsgálat eredményéről egyelőre nem érkezett további információ.