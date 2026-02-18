Új arcát mutatja a Helikon park! Hamarosan kész a játszótérhez vezető sétány, fahíd, napozóteraszok és madárösvény várja a látogatókat Keszthelyen.
Tűz üthetett ki egy kínai akkumulátorfólia-gyárban Debrecenben: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók
Váratlanul működésbe lépett az oltórendszer, ezért szerda este kiürítették a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyárát. Az épület érintett részlegében, ahol a habbal oltó berendezés aktiválódott, 56 dolgozó tartózkodott, de valamennyien biztonságban elhagyták a létesítményt - írta a Telex.
Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy a Jedlik Ányos utcai üzemhez összesen hét járművel vonultak ki a tűzoltók. A szakemberek megkezdték a helyszíni szemlét, hogy kiderítsék, milyen körülmények vezettek a beépített oltóberendezés automatikus aktiválódásához.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy a katasztrófavédelem munkatársainak tényleges beavatkozására nem volt szükség, mivel az épület kiürítése az előírásoknak megfelelően megtörtént, és közvetlen veszély nem állt fenn. A helyszínre a tűzoltók mellett a mentőszolgálat és a rendőrség munkatársai is kivonultak.
Az eset pontos körülményeinek tisztázása érdekében keresték a gyár vezetőségét, valamint tájékoztatást kértek a társszervektől is. A vizsgálat eredményéről egyelőre nem érkezett további információ.
A Balaton vízszintje tovább nő, de a szakemberek szerint a valódi veszélyt nem a kevés vagy sok víz jelenti, hanem a tó vízminőségének és ökológiai...
Sűrű füst gomolygott a várfalak között, különös fények villantak fel a történelmi kövek mögött – sokan attól tartottak, hogy tűz ütött ki a sümegi várban.
A ruzsai vásár 2026-ban is minden hónap negyedik vasárnapján kerül megrendezésre, ami alól feltehetően csak a decemberi vásár lesz kivétel.
Elő a naptárral! Március 6-án újra elstartol a Taste Balaton Fesztivál: éttermek, borászatok, cukrászdák és kilátók várják a vendégeket különleges menükkel és workshopokkal.
Éledezik már a nyugati végek meseszép botanikus kertje: ezer színben virágoznak a tavasz első hírnökei + Fotók
A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!
A bejelentés alapján a hatóságok figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Kertépítő Nívódíj Arany minősítést és zsűri különdíjat is kapott a balatonfüredi Écsy-villa kertje egy országos szakmai konferencián. Az elismerés a többéves, komplex tájépítészeti munka eredményét...
Kétmilliárd forintos pályázatra készül Gárdony a Velencei-tó vízszintjének stabilizálása érdekében. A tervek szerint a lehulló csapadékvizet helyben tartanák, majd szabályozott módon visszavezetnék a tóba.
Kilátó épülhet a Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás közelében.
Szomorú látvány fogadhatja a Balaton partján sétálókat: az elmúlt hetekben több part menti nádasban is elhullott hattyúkat találtak. A szakemberek vizsgálatai szerint az esetek hátterében...
A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.
A térség egyik leginkább látogatott hagyományőrző rendezvénye az ország távoli pontjairól is vonzza az érdeklődőket, több mint 150 éves múltra tekint vissza.
Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?
Magyarországon egyre népszerűbb az elhagyatott épületek felfedezése.
Az utasok a legendás MÁV 424-es „Bivaly” gőzmozdonyával élhetik át a vasút hőskorának hangulatát, közel százéves eredeti kocsik kíséretében.
Nem semmi álláshirdetés jelent meg: Maldív-szigeteki utat és a bértábla szerinti fizetésen felül plusz tíz százalékot kaphat Babót iskolájának új tanítója.
Aggodalom Szabadifürdőn: a helyiek a Galerius-tömb körüli munkálatok miatt tartanak a siófoki partszakasz átalakulásától.
A Balatonkeresztúr melletti csomópont most teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja az életveszélyes kereszteződést.
Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett.
