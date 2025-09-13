Kóstoltad már az angyalbögyörőt? Így készítsd a filléres házi nudlit, mindenki repetázni fog belőle

A magyarok kedvenc édes főételei közé tartozik a nudli, más néven angyalbögyörő nevű igazi retro klasszikus. Bár ma már sajnos egyre kevesebben készítik ezt a „Nagyi-féle” finomságot, kár lenne hagyni a receptet feledésbe merülni, hiszen egy pofonegyszerű, mégis izgalmas ételről van szó, amelyet ráadásul a legegyszerűbb, bármelyik konyhában fellelhető, filléres alapanyagokból összedobhatunk.

Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, milyen étel az angyalbögyörő és hogyan készíthetjük el: most megtudhatod, miből áll a nudli tésztája, milyen burgonyát érdemes használni az ételhez és milyen praktikákat alkalmazzunk a lehető legjobb eredményért. Nézzük, hogyan kell lepirítani az édes morzsát, meddig kell főzni a nudlit és milyen lekvárral vagy más feltéttel érdemes tálalni!

Egyszerű, de nagyszerű édes főételek

Bár a legtöbb nemzeti konyhában határozottan elkülönülnek egymástól a sós főételek és az édes desszertek, ez a tulajdonság a magyar gasztronómiára kevésbé igaz, mi ugyanis rengeteg édes főételt fogyasztunk. Az édes főételek tipikusan akkor kerülnek elő, ha az első fogás laktató, húsos, gazdag leves (ilyen például a gulyásleves vagy Jókai-bableves), ami mellé nem szokás másodjára is húsételt tálalni.

Az édes főételek tipikusan főtt tésztaételek valamilyen édes feltéttel (pl. diós vagy mákos tészta, káposztás cvekedli, grízes tészta), burgonyaalapú főtt tésztaételek (ilyen a barátfülének is nevezett derelye, a szilvás gombóc és cikkünk főszereplője, a nudli is), vagy már-már desszert jellegű kelt tészták (ilyenek a különböző kalácsféleségek, például a retro lekváros bukta).

Milyen étel az angyalbögyörő és miért hívják így?

A nudli egy hagyományos paraszti étel: minden szempontból megfelel a takarékosság elve mentén készített spórolós, egyben laktató, kalóriadús népies irányzatnak. Fő alapanyagai az olcsó burgonya és a liszt, továbbá egy tojást is szokás belegyúrni a tésztájába. A nudli és az angyalbögyörő kifejezés alapvetően ugyanazt az ételt takarja, azonban maga az angyalbögyörő inkább már a kész, pirított zsemlemorzsába forgatott ételre vonatkozik.

Bár az elnevezés eredettörténete ismeretlen, azt tudjuk, hogy a „bögyörő” kifejezést régen a kisfiúk nemi szervére használták – az ételre valószínűleg a formája miatt ragadt rá ez a név, akár csak a zsemlemorzsa.

Maga a nudli, mint tésztaétel egyébként változatos módon fogyasztható: míg a hagyományos, édes zsemlemorzsás feltéttel angyalbögyörőt készítünk belőle, addig fűszeres, sós ízvilágú feltétekkel, szószokkal – vagy egyszerűen csak tejföllel és szalonnával – egytálételként vagy laktató köretként is tálalhatjuk.

Milyen alapanyagokból készül a tökéletes nudli?

A nudlikészítés kulcsa a megfelelő burgonyatípus kiválasztásában rejlik: az ehhez hasonló burgonyaételekhez – és egyébként a burgonyapüréhez is – „C” típusú, azaz sütni való burgonyát szokás használni. Miért? Nos, éppen azért, mert míg a főzni való burgonya a főzés során is megtartja a formáját, addig az alapvetően sütésre szánt burgonya hosszabb hőkezelés hatására teljesen puhává, törmelékessé, kásássá fő, ami miatt homogén, selymes püréket tudunk készíteni belőle.

A liszten nem kell sokat gondolkoznunk: egyszerű búzafinomliszttel kell a tésztát begyúrnunk úgy, hogy körülbelül kétharmad részt a krumpli domináljon. Hagyományosan 200 g lisztet szokás 500 g burgonyához adni, azonban mindez nagyban függ a burgonya egyedi tulajdonságaitól is. Ha a gyúrás során úgy érzékeljük, a massza nagyon ragacsos, túl nedves, nyugodtan növeljük a liszt mennyiségét.

Az angyalbögyörőt hagyományosan pirított zsemlemorzsába forgatva tálalják lekvárral (bármilyen lekvárt nyugodtan használhatunk hozzá), azonban jó, ha tudjuk, hogy a forgatást a főzést követően azonnal el kell tudnunk végezni. A frissen kifőzött nudli felülete ragacsos, remekül rá fog majd tapadni a morzsa, azonban, ha állni hagyjuk, gyorsan összetapadhatnak a tésztahengerecskéink (van, aki a tapadást megelőzendő olajat, zsírt, vajat kever ilyenkor házzá).

Angyalbögyörő baracklekvárral

Recept: angyalbögyörő, avagy nudli

Így, hogy tudjuk, hogyan készül a nudli, nincs más teendőnk, mint elővennünk a receptet. Az alábbi mennyiségek négy fő számára bőségesen elegendők, ám ha ennél nagyobb adagot szeretnénk készíteni, nyugodtan növeljük a hozzávalók mennyiségét arányosan (pl. 1 kg burgonyához 400 g lisztet használjunk). Lássunk neki!

Hozzávalók

500 g „C” típusú burgonya

200 g liszt + egy kevés liszt a nyújtáshoz

egy kevés olaj a főzővízbe

1 db tojás

1 csipet só

50 g vaj, margarin vagy sertészsír

1 bögre zsemlemorzsa

porcukor ízlés szerint

lekvár a tálaláshoz

A nudlik formázása

Az angyalbögyörő elkészítése

Mossuk meg alaposan, majd főzzük meg héjában a burgonyákat. Ha könnyen beléjük szalad a villa, öntsük le róluk a vizet, hámozzuk meg őket melegében, majd törjük őket finomra krumplinyomóval és hagyjuk teljesen kihűlni. Ha lehűlt a burgonya, keverjük hozzá a csipet sót, a lisztet és a tojást, majd gyúrjunk belőle homogén, jól formázható masszát. A tészta akkor lesz jó, ha nem ragad túlzottan sem az edényhez, sem a kezünkhöz, jól formázható, lágy gombócot kell belőle kapnunk.

A nudlik főzése

Helyezzük a tésztagombócot bőségesen lisztezett nyújtódeszkára, osszuk négy kisebb adagra, majd nyújtsunk belőlük minél vékonyabb kukacokat. Ezeket vágjuk fel vagy csípjük el kb. 4-5 centiméteres kis csíkokra és pár mozdulattal formázzunk belőlük hengert, ahogy a képen is látható. Olvasszunk egy kevés vajat vagy zsírt egy serpenyőben, majd folyamatos kevergetés mellett pirítsuk le benne a zsemlemorzsát – ezt célszerű már most megtenni, hogy a frissen főtt nudlit csak bele kelljen forgatni.

Forraljuk fel a főzővizet, benne egy kevés olajjal, majd, ha lobog, főzzük ki benne néhány perc alatt a nudlikat. A nudli főzési ideje körülbelül 2 perc, azt követően, hogy a tésztahengerek felúsztak a víz tetejére. Végül, de nem utolsó sorban szűrjük le a nudlit és forgassuk a pirított morzsába. A morzsához eleve hozzá keverhetjük a porcukrot vagy ráhinthetjük azt tálaláskor is. A lekvárról se feledkezzünk meg!

A nudlik morzsába forgatása

Ízteszt: hogy sikerült az angyalbögyörő?

Az angyalbögyörő minden tekintetben hozta gyermekkorunk házias ízeit: a puha „bögyörők” és a pirított morzsa kiváló összhangot alkotott a lekvárral, hamar elfogyott az egész adag. Mi házi baracklekvárt kínáltunk hozzá, azonban bármilyen más házias lekvárral jól párosítható – érdemes kipróbálni eperlekvárral, fahéjas almalekvárral vagy körtelekvárral is. Aki nem szereti a lekvárt, próbálja ki bátran mogyorókrémmel, csokoládéval, vagy amivel szeretné.

Tipp: a nudli készítése „mocskos” munka, éppen ezért azt ajánljuk, hogy ha valaki nekikezd, készítsen egyből nagyobb adagot és tegye el egy részét a fagyasztóba. A nudlit úgy tudjuk lefagyasztani, ha egy kisebb tálcára sorakoztatjuk a belisztezett kukacokat, majd tálcástól betesszük a fagyasztóba. Nagyjából 1-2 óra múlva megfagynak, ezután már tehetjük is őket a zacskóba vagy a dobozba. A fagyasztott nudlit ugyanúgy el tudjuk készíteni, ahogy a frisset, minimálisan kell csak tovább főzni.

