Életveszélyessé vált a győri belváros egyik ikonikus műemléke, a Napóleon-ház. Az épület teteje beszakadt, a könnyező gomba pusztítja a faszerkezetet.
Kóstoltad már az angyalbögyörőt? Így készítsd a filléres házi nudlit, mindenki repetázni fog belőle
A magyarok kedvenc édes főételei közé tartozik a nudli, más néven angyalbögyörő nevű igazi retro klasszikus. Bár ma már sajnos egyre kevesebben készítik ezt a „Nagyi-féle” finomságot, kár lenne hagyni a receptet feledésbe merülni, hiszen egy pofonegyszerű, mégis izgalmas ételről van szó, amelyet ráadásul a legegyszerűbb, bármelyik konyhában fellelhető, filléres alapanyagokból összedobhatunk.
Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, milyen étel az angyalbögyörő és hogyan készíthetjük el: most megtudhatod, miből áll a nudli tésztája, milyen burgonyát érdemes használni az ételhez és milyen praktikákat alkalmazzunk a lehető legjobb eredményért. Nézzük, hogyan kell lepirítani az édes morzsát, meddig kell főzni a nudlit és milyen lekvárral vagy más feltéttel érdemes tálalni!
Egyszerű, de nagyszerű édes főételek
Bár a legtöbb nemzeti konyhában határozottan elkülönülnek egymástól a sós főételek és az édes desszertek, ez a tulajdonság a magyar gasztronómiára kevésbé igaz, mi ugyanis rengeteg édes főételt fogyasztunk. Az édes főételek tipikusan akkor kerülnek elő, ha az első fogás laktató, húsos, gazdag leves (ilyen például a gulyásleves vagy Jókai-bableves), ami mellé nem szokás másodjára is húsételt tálalni.
Az édes főételek tipikusan főtt tésztaételek valamilyen édes feltéttel (pl. diós vagy mákos tészta, káposztás cvekedli, grízes tészta), burgonyaalapú főtt tésztaételek (ilyen a barátfülének is nevezett derelye, a szilvás gombóc és cikkünk főszereplője, a nudli is), vagy már-már desszert jellegű kelt tészták (ilyenek a különböző kalácsféleségek, például a retro lekváros bukta).
Milyen étel az angyalbögyörő és miért hívják így?
A nudli egy hagyományos paraszti étel: minden szempontból megfelel a takarékosság elve mentén készített spórolós, egyben laktató, kalóriadús népies irányzatnak. Fő alapanyagai az olcsó burgonya és a liszt, továbbá egy tojást is szokás belegyúrni a tésztájába. A nudli és az angyalbögyörő kifejezés alapvetően ugyanazt az ételt takarja, azonban maga az angyalbögyörő inkább már a kész, pirított zsemlemorzsába forgatott ételre vonatkozik.
Bár az elnevezés eredettörténete ismeretlen, azt tudjuk, hogy a „bögyörő” kifejezést régen a kisfiúk nemi szervére használták – az ételre valószínűleg a formája miatt ragadt rá ez a név, akár csak a zsemlemorzsa.
Maga a nudli, mint tésztaétel egyébként változatos módon fogyasztható: míg a hagyományos, édes zsemlemorzsás feltéttel angyalbögyörőt készítünk belőle, addig fűszeres, sós ízvilágú feltétekkel, szószokkal – vagy egyszerűen csak tejföllel és szalonnával – egytálételként vagy laktató köretként is tálalhatjuk.
Milyen alapanyagokból készül a tökéletes nudli?
A nudlikészítés kulcsa a megfelelő burgonyatípus kiválasztásában rejlik: az ehhez hasonló burgonyaételekhez – és egyébként a burgonyapüréhez is – „C” típusú, azaz sütni való burgonyát szokás használni. Miért? Nos, éppen azért, mert míg a főzni való burgonya a főzés során is megtartja a formáját, addig az alapvetően sütésre szánt burgonya hosszabb hőkezelés hatására teljesen puhává, törmelékessé, kásássá fő, ami miatt homogén, selymes püréket tudunk készíteni belőle.
A liszten nem kell sokat gondolkoznunk: egyszerű búzafinomliszttel kell a tésztát begyúrnunk úgy, hogy körülbelül kétharmad részt a krumpli domináljon. Hagyományosan 200 g lisztet szokás 500 g burgonyához adni, azonban mindez nagyban függ a burgonya egyedi tulajdonságaitól is. Ha a gyúrás során úgy érzékeljük, a massza nagyon ragacsos, túl nedves, nyugodtan növeljük a liszt mennyiségét.
Az angyalbögyörőt hagyományosan pirított zsemlemorzsába forgatva tálalják lekvárral (bármilyen lekvárt nyugodtan használhatunk hozzá), azonban jó, ha tudjuk, hogy a forgatást a főzést követően azonnal el kell tudnunk végezni. A frissen kifőzött nudli felülete ragacsos, remekül rá fog majd tapadni a morzsa, azonban, ha állni hagyjuk, gyorsan összetapadhatnak a tésztahengerecskéink (van, aki a tapadást megelőzendő olajat, zsírt, vajat kever ilyenkor házzá).
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Recept: angyalbögyörő, avagy nudli
Így, hogy tudjuk, hogyan készül a nudli, nincs más teendőnk, mint elővennünk a receptet. Az alábbi mennyiségek négy fő számára bőségesen elegendők, ám ha ennél nagyobb adagot szeretnénk készíteni, nyugodtan növeljük a hozzávalók mennyiségét arányosan (pl. 1 kg burgonyához 400 g lisztet használjunk). Lássunk neki!
Hozzávalók
- 500 g „C” típusú burgonya
- 200 g liszt + egy kevés liszt a nyújtáshoz
- egy kevés olaj a főzővízbe
- 1 db tojás
- 1 csipet só
- 50 g vaj, margarin vagy sertészsír
- 1 bögre zsemlemorzsa
- porcukor ízlés szerint
- lekvár a tálaláshoz
Az angyalbögyörő elkészítése
Mossuk meg alaposan, majd főzzük meg héjában a burgonyákat. Ha könnyen beléjük szalad a villa, öntsük le róluk a vizet, hámozzuk meg őket melegében, majd törjük őket finomra krumplinyomóval és hagyjuk teljesen kihűlni. Ha lehűlt a burgonya, keverjük hozzá a csipet sót, a lisztet és a tojást, majd gyúrjunk belőle homogén, jól formázható masszát. A tészta akkor lesz jó, ha nem ragad túlzottan sem az edényhez, sem a kezünkhöz, jól formázható, lágy gombócot kell belőle kapnunk.
Helyezzük a tésztagombócot bőségesen lisztezett nyújtódeszkára, osszuk négy kisebb adagra, majd nyújtsunk belőlük minél vékonyabb kukacokat. Ezeket vágjuk fel vagy csípjük el kb. 4-5 centiméteres kis csíkokra és pár mozdulattal formázzunk belőlük hengert, ahogy a képen is látható. Olvasszunk egy kevés vajat vagy zsírt egy serpenyőben, majd folyamatos kevergetés mellett pirítsuk le benne a zsemlemorzsát – ezt célszerű már most megtenni, hogy a frissen főtt nudlit csak bele kelljen forgatni.
Forraljuk fel a főzővizet, benne egy kevés olajjal, majd, ha lobog, főzzük ki benne néhány perc alatt a nudlikat. A nudli főzési ideje körülbelül 2 perc, azt követően, hogy a tésztahengerek felúsztak a víz tetejére. Végül, de nem utolsó sorban szűrjük le a nudlit és forgassuk a pirított morzsába. A morzsához eleve hozzá keverhetjük a porcukrot vagy ráhinthetjük azt tálaláskor is. A lekvárról se feledkezzünk meg!
Ízteszt: hogy sikerült az angyalbögyörő?
Az angyalbögyörő minden tekintetben hozta gyermekkorunk házias ízeit: a puha „bögyörők” és a pirított morzsa kiváló összhangot alkotott a lekvárral, hamar elfogyott az egész adag. Mi házi baracklekvárt kínáltunk hozzá, azonban bármilyen más házias lekvárral jól párosítható – érdemes kipróbálni eperlekvárral, fahéjas almalekvárral vagy körtelekvárral is. Aki nem szereti a lekvárt, próbálja ki bátran mogyorókrémmel, csokoládéval, vagy amivel szeretné.
Tipp: a nudli készítése „mocskos” munka, éppen ezért azt ajánljuk, hogy ha valaki nekikezd, készítsen egyből nagyobb adagot és tegye el egy részét a fagyasztóba. A nudlit úgy tudjuk lefagyasztani, ha egy kisebb tálcára sorakoztatjuk a belisztezett kukacokat, majd tálcástól betesszük a fagyasztóba. Nagyjából 1-2 óra múlva megfagynak, ezután már tehetjük is őket a zacskóba vagy a dobozba. A fagyasztott nudlit ugyanúgy el tudjuk készíteni, ahogy a frisset, minimálisan kell csak tovább főzni.
Fotók: Tóth Viktória
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik szakaszán.
Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal,...
Vége a nyárnak… de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz egyik legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol a disznóságok mellett igazi zenei csemegék...
Megújul a fonyódi kikötő: a 600 milliós beruházással új korszak kezdődik a Balaton egyik legforgalmasabb kikötőjének életében.
Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.
Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.
A csopaki lakosok és civilek tiltakoznak a Balaton egyik legértékesebb nádasának áttelepítése ellen, amelyet a kikötőhelyek bővítése miatt terveznek.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
„Mozi a strandon? Most a keszthelyiek is beleszólhatnak abba, hogyan újuljon meg a Városi Strand. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Ezek az ősöreg fák nemcsak a természet, hanem a történelem csendes szemtanúi is. Íme az 5 legnagyobb hazai famatuzsálem, amelyhez ősszel is érdemes elzarándokolni!
Vasárnap este mi is megcsodálhatjuk a vérholdat. Ez a különleges égi jelenség már régóta foglalkoztatja az emberi képzeletet, de különleges jelentőséggel bír a magyar néphitben...
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre.
Milyen szomorú látvány egy üresen álló katedra! Egy urbexes most bemerészkedett az elhagyatott iskolába – elkeserítő, amit látott. Öt év telt el azóta, hogy utoljára...
A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.