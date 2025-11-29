Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor

Budapesten már november 14-én elindult, a legtöbb vidéki nagyvárosban pedig a november 29-es hétvégéig megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok. Az év egyik leginkább várva várt időszakát éljük meg adventkor - rohamosan közelítenek az ünnepek, ezért sokan már most karácsonyi lázban égünk. Az ünnepi hangulat elengedhetetlen kellékei a karácsonyi zene mellett a vásárokban hókapható forró italok és finom falatok, amelyeket sajnos idén is őrült áron kínálnak. Aggodalomra azonban semmi okunk: utánajártunk, hogyan készíthetjük el a kenyérlángost, a kürtőskalácsot és a forralt bort házilag, fillérekből.

Idén november 30-ra esik advent első vasárnapja, éppen ezért a legtöbb vidéki városban erre a hétvégére időzítik a helyi karácsonyi vásár megnyitását. Többek között Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen és Egerben is fokozódik az ünnepi hangulat, karácsonyhoz közeledve egyre többen kívánkozunk rá a vásárok ínycsiklandó ételeire, italaira. Nézzük, milyen autentikus finomságokat vásárolhatunk itt, mennyibe kerülnek ezek és hogyan készíthetjük el őket otthon ennél jóval olcsóbban!

Ünnepi ételek a karácsonyi vásárokban

Minden évben népszerű belföldi szórakozási lehetőségeknek bizonyulnak a karácsonyi vásárok, ahol különféle zenés- és gasztronómiai programok várják a szórakozni vágyókat. Azok, akik a kulináris élvezetekért keresik fel a vásárhelyszíneket, jól tudják, hogy szinte az összes ünnepi magyar ételt megtaláljuk a palettán a könnyed harapnivalóktól kezdve egészen a laktató főfogásokig.

Népszerű étel a karácsonyi vásárokban a cipóban tálalt gulyásleves, a halászlé, a töltött káposzta, a pörkölt, illetve a hurka és a kolbász is. A disznótoros sültekből sosincs hiány, a különböző pecsenyék számos variációban kaphatók, a halételek közül pedig leggyakrabban sült halfilékkel vagy rántott hallal találkozhatunk. Aki valamilyen gyors ételre éhezik, praktikus ebédre, vacsorára lelhet egy-egy adag lángosban, kenyérlángosban.

A forró italok közül a legtöbb helyszínen a klasszikus forralt bort és a meleg teát kínálják, azonban kávékülönlegességekkel, forró csokoládéval vagy krampampulival is találkozhatunk. A süteményekről, édes ételekről sem szabad megfeledkeznünk: a vásárok elmaradhatatlan kellékei a rétesek, a kürtőskalács, a bejgli, a flódni és a különféle kézműves bonbonok, cukorkák, karamellák, aprósütemények.

Idén is horroráron kaphatók ünnepi kedvenceink

Hiába vonzzák ínycsiklandó illatokkal magukhoz a vásározókat, a standokon feltüntetett árak gyakran ábrándítják ki a potenciális vevőket. Országos szinten a budapesti karácsonyi vásár árai a legmagasabbak, ahol egy főétel ára 5 000 és 7 000 Ft között mozog, a kürtőskalács 3 500-4 000 Ft-ba kerül, egy pohár forralt borért pedig 1 500-2 000 Ft-ot kérnek el. A legolcsóbb vásári harapnivalók közé tartoznak a lángosok és a kenyérlángosok, melyek ára feltéttől függően 2 000-3 000 Ft-tól indul. A vidéki karácsonyi vásárok árai – bár ezek is borsos tételt jelentenek a pénztárcánknak – ennél általánosságban 20-30%-kal alacsonyabbak.

Ha utánaszámolunk, könnyedén megállapíthatjuk, hogy egy négytagú család vagy baráti társaság számára – akkor is, ha mindannyian az olcsóbb ételeket és italokat választják – alsó hangon 14 000-20 000 Ft-ba kerül egyetlen kiruccanás a karácsonyi vásárban. Nem titok, hogy a vásárokban kínált ételek többsége egyszerűen elkészíthető házilag is: példának okáért egyetlen vásári kürtőskalács árából, ha a négytagú társaság magának készíti, fejenként legalább két egész kalácsot ehet meg.

A következőkben eláruljuk, hogyan vihetjük haza a vásári hangulatot és készíthetjük el a magyarok kedvenc csemegéit. Nézzük, hogyan készül a hagyományos kenyérlángos tejföllel, szalonnával és lila hagymával, továbbá hogyan készíthetünk kürtőskalácsot egyszerűen a sütőben. A laktató sós és édes ízeket egy pohár forralt borral fogjuk leöblíteni, jó sok gyümölccsel és karácsonyi fűszerekkel. Lássunk neki!

Recept: Hagyományos kenyérlángos

A kenyérlángos sütése a kenyérsütéssel egyidőben alakult ki. Kezdetben maradék kenyértésztából készítették a legegyszerűbb feltétekkel ízesítve, a kemence melegében, később azonban önálló ételként kelt életre a receptúra. A régi verziókat zsírral, tejföllel, aludttejjel kenték meg, a modern kenyérlángosok azonban már jóval gazdagabb, változatos feltétekkel készülnek. Mi most a klasszikus verziót fogjuk elkészíteni, azonban ízlés szerint nyugodtan tegyünk rá bármilyen más feltétet – akár pizzaszerűen is elkészíthetjük.

Kenyérlángos

A tészta hozzávalói

500 g BL80 kenyérliszt

1 krumpli

3 dl a krumpli főzővizéből

20 g friss élesztő

0,5 dl olaj

1 tk só

Feltétek

kb. 6 ek tejföl

150 g húsos füstölt szalonna (pl. kolozsvári vagy bacon)

1 nagy fej lila hagyma

sajt ízlés szerint

A kenyérlángos elkészítése

Pucoljuk meg, kockázzuk fel, majd főzzük puhára a krumplit – ezután hagyjuk langyosra hűlni. A léből mérjünk ki 3 dl-t, a krumplit pedig törjük pépesre villával. Egy nagy dagasztótálba mérjük ki a lisztet, keverjük el benne a sót, majd morzsoljuk bele az élesztőt és adjuk hozzá a krumplit, a főzőlevet és az olajat is. Dagasszuk ki alaposan kézzel vagy robotgéppel, majd egy tiszta konyharuhával leterítve kelesszük 1 órán keresztül.

Ha megkelt a kenyérlángos, enyhén lisztezzük meg a tésztát, nyújtsuk kb. 1 cm vastagra, majd helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe. Kenjük meg tejföllel, szórjuk meg szalonnakockákkal, lila hagymaszeletekkel és ízlés szerint egy kevés sajttal. Süssük 200°C-ra előmelegített sütőben 25 percen keresztül, és már tálalhatjuk is frissen, melegen.

Recept: Kürtőskalács sütőben

A vásárok egyik legjellegzetesebb étele nem más, mint a kürtőskalács. A különös elnevezés a sütemény alakjára utal: ahogy a frissen kisült kalácsot lehúzzák a sütődorongról, egyféle gőzölgő, kéményre emlékeztető kalácskürtőt képez, amit szalagszerűen leszakítva fogyasztunk. A környező országokban gyakran „magyar kalácsnak” is nevezik, ezzel utalva a kürtőskalács eredetére, azonban nem csak nálunk, hanem egész Európában népszerű ünnepi csemegéről van szó. A kürtőskalács történetéről, változatairól és a süteményhez fűződő érdekességekről korábbi cikkünkben írtunk részletesen. A tévhitekkel ellentétben sütődorong nélkül, otthon is el lehet készíteni, elég hozzá 2 üres sörös doboz. Lássuk, hogyan készül!

Kürtőskalács

Hozzávalók

500 g búzafinomliszt

2 db tojás

1 dl langyos tej

1 dl langyos tejszín

2 ek kristálycukor

20 g friss élesztő

kb. 100 g vaj (fele a tésztába, fele a kenéshez)

vaníliás vagy fahéjas kristálycukor a forgatáshoz

A kürtőskalács elkészítése

A kürtőskalács tésztája egy egyszerű kelt tészta, amelyhez elsősorban össze kell kevernünk a friss élesztőt a langyos tejjel és a kiskanál kristálycukorral. Tegyük félre kb. 10 percre felfutni, majd egyszerűen gyúrjuk össze a liszttel, a tejszínnel, a vajjal és a tojásokkal. Helyezzük a tésztás edényt tiszta konyharuhával letakarva langyos szobahőmérsékletre, és hagyjuk megkelni kb. 1 óra alatt.

A megkelt kürtőskalács tésztát lisztezett deszkán nyújtsuk ki vékonyra, vágjuk ujjnyi széles csíkokra késsel vagy derelyevágóval (ugyanilyen jó megoldás az, ha kézzel sodrunk belőle tésztaszalagokat), majd tekerjük fel szorosan az üres, tiszta, alufóliába csomagolt sörös dobozokra és rögzítsük a végeken.

Kenjük meg a kalácsot a maradék olvasztott vajjal, öntsük ki a sima, fahéjas vagy vaníliás cukorral ízesített kristálycukrot egy tálcára, majd hempergessük bele a nyers kürtőskalácsokat. Helyezzük a kalácsokat a 220°C-ra előmelegített sütőbe egy tepsire állítva, és hőlégkeveréses módban süssük őket pirosra, kb. 10-15 perc alatt.

Recept: Forralt bor, ahogy mi készítjük

Nincs még egy olyan ital, ami jobban átmelegítené a didergő vásározókat egy bögre forralt bornál. A forralt bor készítésére is számos receptúra létezik: főzhetjük több vagy kevesebb cukorral és gyümölccsel, forralhatjuk hosszabb, illetve rövidebb ideig is (előbbi esetben kevesebb, utóbbiban több alkohol marad benne). Mi forralt bor fűszerkeverék nélkül készítjük, fahéjrúddal és szegfűszeggel, azonban opcionálisan nyugodtan használhatunk hozzá ezek helyett fűszerkeveréket is.

Hozzávalók

2 üveg száraz vörösbor

kb. 150-200 g kristálycukor (ízlés szerint édesítsük)

1 db bio narancs

1 db alma

3-4 fahéjrúd

1 ek szegfűszeg

A forralt bor elkészítése

Öntsük a két üveg vörösbort egy lábasba, majd egyszerűen adjuk hozzá a fűszereket, az alaposan megmosott és vékony karikákra vágott gyümölcsöket, illetve annyi cukrot, amennyivel szeretjük (készíthetjük épp, hogy csak egy kicsit megédesítve és akár egészen sziruposan is). Főzzük gyöngyözve nagyjából 5 percig a fazék tartalmát, majd kínáljuk forrón, bögrékbe szedve.

A kenyérlángos, a kürtőskalács és a forralt bor együttese kiváló választás lehet bármelyik adventi hétvégére. A laktató, szalonnás kenyérlángos karakteres ízeit tökéletesen kiegészíti a forralt bor fűszeres édessége, a desszert gyanánt következő kürtőskalács pedig könnyed, kellemesen édes, vaníliás lezárást biztosít – ráadásul kész vagyont spórolhatunk meg azzal, ha házilag készítjük őket!

