Taste Balaton 2026: ízek, imák, borok és szerelmek 10 napon át a tavaszi Balaton körül

Elő a naptárral! Március 6. és 15. között újra vár a Taste Balaton Fesztivál: éttermek, borászatok, cukrászdák és kilátók várják a vendégeket különleges menükkel és workshopokkal. Tíz nap alatt mindenki talál kedvére valót – legyen szó gasztronómiáról, élő zenéről vagy balatoni panorámáról.

Idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Taste Balaton Fesztivált, ami 2026-ban március 6. és 15. között, több mint 50 helyszínen közel 100 programmal vár. Az eseményen nemcsak éttermek, hanem borászatok, kilátók, cukrászdák és más kiegészítő helyszínek is részt vesznek, így a látogatók az ínycsiklandó ételek mellett gasztrotanácsokat, workshopokat és élő zenét is élvezhetnek.

A fesztivál fő helyszínei között szerepel a balatonfüredi Bistro Sparhelt, ahol a Michelin-ajánlott étterem séfjei különleges Taste Balaton menüvel és workshopokkal várják a vendégeket. A szepezdi Villa Chez Les Amis családias hangulatú vendégvárással és kézműves programokkal csatlakozik, míg a badacsonyi Folly Arborétumban a látogatók a helyi borok mellett élvezhetik a kert és a balatoni panoráma szépségét.

A több mint 100 színes eseményen olyan sztárfellépőkre is számíthatunk, mint Lovasi András és Kollár-Klemencz László a Kalóz Strandbisztróban vagy Scherer Péter a Dobosi Borbirtokon. Zoltán Erika A Konyhám Stúdió 365-be látogat el, Lakatos László pedig a Hableányban nevetteti majd meg a vendégeket. Folytatódik a tudományos vacsora-sorozat a veszprémi Oliva Étterem vendége ezúttal Szathmáry Eörs evolúcióbiológus lesz. Több étterembe is érkeznek vendég séfek, a Lelkembe Huszár Matyi, a Casa Christába Barna Ádám és Kaszás Kornél, a Pörc bisztróban pedig ezúttal a fiatal balatoni séf tehetségeké a terep! Hagyomány, hogy a Taste Balaton fesztivál első hétvégéje a nőnapot is ünnepli: a Casa Christa reggeli jógával és brunch-csal, a Reed Bistro exkluzív divatbemutatóval, stílustippekkel és finom falatokkal vár, a Kalóz Strandbisztróban pedig izgalmas női témák kerülnek megvitatásra egy pohár pezsgő kíséretében.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fesztivál további állomásain a balatoni borok és különleges ételek mellett kerekasztal-beszélgetések, divatbemutatók, irodalmi estek és kézműves workshopok is várják a résztvevőket. A programok teljes listája elérhető a Taste Balaton honlapján, a jegyek pedig a Tixa rendszerében vásárolhatók meg.

Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már most látszik, hogy a Taste Balaton fesztiválján túl is sűrű és izgalmas év vár ránk: több nagyszabású programsorozat időpontját és első fellépőit már bejelentették. Külön cikkben össze is gyűjtöttük, a listát itt találjátok!