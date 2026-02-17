A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!
Taste Balaton 2026: ízek, imák, borok és szerelmek 10 napon át a tavaszi Balaton körül
Elő a naptárral! Március 6. és 15. között újra vár a Taste Balaton Fesztivál: éttermek, borászatok, cukrászdák és kilátók várják a vendégeket különleges menükkel és workshopokkal. Tíz nap alatt mindenki talál kedvére valót – legyen szó gasztronómiáról, élő zenéről vagy balatoni panorámáról.
Idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Taste Balaton Fesztivált, ami 2026-ban március 6. és 15. között, több mint 50 helyszínen közel 100 programmal vár. Az eseményen nemcsak éttermek, hanem borászatok, kilátók, cukrászdák és más kiegészítő helyszínek is részt vesznek, így a látogatók az ínycsiklandó ételek mellett gasztrotanácsokat, workshopokat és élő zenét is élvezhetnek.
A fesztivál fő helyszínei között szerepel a balatonfüredi Bistro Sparhelt, ahol a Michelin-ajánlott étterem séfjei különleges Taste Balaton menüvel és workshopokkal várják a vendégeket. A szepezdi Villa Chez Les Amis családias hangulatú vendégvárással és kézműves programokkal csatlakozik, míg a badacsonyi Folly Arborétumban a látogatók a helyi borok mellett élvezhetik a kert és a balatoni panoráma szépségét.
@stohlrebeka ♬ Little Life - Cordelia
A több mint 100 színes eseményen olyan sztárfellépőkre is számíthatunk, mint Lovasi András és Kollár-Klemencz László a Kalóz Strandbisztróban vagy Scherer Péter a Dobosi Borbirtokon. Zoltán Erika A Konyhám Stúdió 365-be látogat el, Lakatos László pedig a Hableányban nevetteti majd meg a vendégeket. Folytatódik a tudományos vacsora-sorozat a veszprémi Oliva Étterem vendége ezúttal Szathmáry Eörs evolúcióbiológus lesz. Több étterembe is érkeznek vendég séfek, a Lelkembe Huszár Matyi, a Casa Christába Barna Ádám és Kaszás Kornél, a Pörc bisztróban pedig ezúttal a fiatal balatoni séf tehetségeké a terep! Hagyomány, hogy a Taste Balaton fesztivál első hétvégéje a nőnapot is ünnepli: a Casa Christa reggeli jógával és brunch-csal, a Reed Bistro exkluzív divatbemutatóval, stílustippekkel és finom falatokkal vár, a Kalóz Strandbisztróban pedig izgalmas női témák kerülnek megvitatásra egy pohár pezsgő kíséretében.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A fesztivál további állomásain a balatoni borok és különleges ételek mellett kerekasztal-beszélgetések, divatbemutatók, irodalmi estek és kézműves workshopok is várják a résztvevőket. A programok teljes listája elérhető a Taste Balaton honlapján, a jegyek pedig a Tixa rendszerében vásárolhatók meg.
Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már most látszik, hogy a Taste Balaton fesztiválján túl is sűrű és izgalmas év vár ránk: több nagyszabású programsorozat időpontját és első fellépőit már bejelentették. Külön cikkben össze is gyűjtöttük, a listát itt találjátok!
Szomorú látvány fogadhatja a Balaton partján sétálókat: az elmúlt hetekben több part menti nádasban is elhullott hattyúkat találtak. A szakemberek vizsgálatai szerint az esetek hátterében...
A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.
A térség egyik leginkább látogatott hagyományőrző rendezvénye az ország távoli pontjairól is vonzza az érdeklődőket, több mint 150 éves múltra tekint vissza.
Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?
Magyarországon egyre népszerűbb az elhagyatott épületek felfedezése.
Az utasok a legendás MÁV 424-es „Bivaly” gőzmozdonyával élhetik át a vasút hőskorának hangulatát, közel százéves eredeti kocsik kíséretében.
Nem semmi álláshirdetés jelent meg: Maldív-szigeteki utat és a bértábla szerinti fizetésen felül plusz tíz százalékot kaphat Babót iskolájának új tanítója.
Aggodalom Szabadifürdőn: a helyiek a Galerius-tömb körüli munkálatok miatt tartanak a siófoki partszakasz átalakulásától.
A Balatonkeresztúr melletti csomópont most teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja az életveszélyes kereszteződést.
Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett.
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.
Ha unjuk a szalagos fánkot, itt az idő, hogy kipróbáljuk a herőcét! Ti kóstoltátok? Más néven forgács- vagy csörögefánk – így biztosan ismerősebb. Most nagyanyám...
Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén