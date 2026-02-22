2026. február 22. vasárnap Gerzson
4 °C Budapest
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Sorsdöntő hét következik Magyarország jövője szempontjából: ezen áll vagy bukik minden, érdemes figyelni

MTI
2026. február 22. 19:25

A jövő héten a februári kamatdöntő ülését tartja a jegybank, és adatokban gazdag hét következik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) heti publikációs naptára szerint: a turisztikai szálláshelyek és a munkaerőpiac januári adatait, a beruházások tavalyi negyedik negyedéves számait, valamint az ipari termelői árak januári statisztikáit közlik a héten.

Hétfőn adja ki a KSH a beruházások tavalyi negyedik negyedévi statisztikáit. A beruházások volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok szerint 3,8 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 4,1 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten - a szezonálisan kiigazított adatok alapján - a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,3 százalékkal mérséklődött. A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Kedden tartja februári kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A januári ülésen nem változtattak az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék maradt. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Csütörtökön a turisztikai szálláshelyek januári forgalmát ismerteti a KSH. Tavaly decemberben a turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január-decemberben az előző évihez képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3 százalékkal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal több (közel 9,7, illetve mintegy 9,9 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

Pénteken az ipari termelői árak és a foglalkoztatottság-munkanélküliség januári alakulását publikálják. Tavaly decemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A 2025. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 642 ezer volt, 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezren dolgoztak, ami 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer volt.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tavaly decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 4,1 százalékkal csökkentek az előző év decemberéhez képest. A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. 2025-ben a belföldi értékesítési árak 2,3, az exportértékesítési árak 5,0 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak együttesen 4,1 százalékkal meghaladták a 2024. évit.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #jegybank #turizmus #beruházás #ksh #foglalkoztatás #gazdaság #jegybanki alapkamat #ipar #kamatdöntés

