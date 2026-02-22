Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát.
Sorsdöntő hét következik Magyarország jövője szempontjából: ezen áll vagy bukik minden, érdemes figyelni
A jövő héten a februári kamatdöntő ülését tartja a jegybank, és adatokban gazdag hét következik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) heti publikációs naptára szerint: a turisztikai szálláshelyek és a munkaerőpiac januári adatait, a beruházások tavalyi negyedik negyedéves számait, valamint az ipari termelői árak januári statisztikáit közlik a héten.
Hétfőn adja ki a KSH a beruházások tavalyi negyedik negyedévi statisztikáit. A beruházások volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok szerint 3,8 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 4,1 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten - a szezonálisan kiigazított adatok alapján - a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,3 százalékkal mérséklődött. A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.
Kedden tartja februári kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A januári ülésen nem változtattak az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék maradt. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.
Csütörtökön a turisztikai szálláshelyek januári forgalmát ismerteti a KSH. Tavaly decemberben a turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január-decemberben az előző évihez képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3 százalékkal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal több (közel 9,7, illetve mintegy 9,9 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
Pénteken az ipari termelői árak és a foglalkoztatottság-munkanélküliség januári alakulását publikálják. Tavaly decemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A 2025. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 642 ezer volt, 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezren dolgoztak, ami 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer volt.
Tavaly decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 4,1 százalékkal csökkentek az előző év decemberéhez képest. A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. 2025-ben a belföldi értékesítési árak 2,3, az exportértékesítési árak 5,0 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak együttesen 4,1 százalékkal meghaladták a 2024. évit.
Aggasztó jelentést közöltek a magyar államadósságról: sürgősen lépni kell, ha nem akarunk bóvliba kerülni?
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
Luxuscikk lehet sokak kedvenc reggeli kávéja: elkeserítő hírek érkeztek, ez rengeteg magyarnak fog fájni
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
