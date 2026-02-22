2026. február 22. vasárnap Gerzson
Lynx infantry fighting vehicle (IFV) with 30mm machine gun
Világ

Itt a bejelentés: újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern Hiúz páncélosok

Pénzcentrum/MTI
2026. február 22. 20:05

A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése. Az első eszközök február utolsó hetében érkeznek meg az egységhez.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének tájékoztatása szerint az új haditechnikai eszközöket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison állomásoztatják majd.

Lényeges különbség az elsőként felszerelt hódmezővásárhelyi egységhez képest, hogy míg az ottani flotta jelentős része még Németországból érkezett, a hajdúdandárhoz kerülő Lynxek mindegyike már magyar gyártmány.

A járműveket a Rheinmetall zalaegerszegi üzemében készítik. Ez a vezérkarfőnök szerint nemzetbiztonsági és gazdasági okokból is kiemelt jelentőségű, hiszen erősíti az ország technológiai szuverenitását.

A Lynx KF41 HU jelenleg a világ egyik legfejlettebb gyalogsági harcjárművének számít. A modern hadviselés követelményeinek megfelelően a típust korszerű nappali és éjszakai megfigyelőeszközökkel szerelték fel. Nagy sávszélességű kommunikációs rendszere jelentősen javítja a harctéri helyzettudatosságot, valamint az alakulatok közötti együttműködési képességet.
1
3 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
6 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
3
6 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
4
1 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
2 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
