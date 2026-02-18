Aggasztó, ami Balaton vizével történik: már nem a vízszint a legnagyobb probléma

A Balaton vízszintje tovább nő, de a szakemberek szerint a valódi veszélyt nem a kevés vagy sok víz jelenti, hanem a tó vízminőségének és ökológiai egyensúlyának változása. Az elmúlt két hétben a tó átlagos vízállása 81 centiméterről 85 centiméterre emelkedett, de ez még mindig elmarad a két évvel ezelőtti, 120 centiméteres rekordtól.

Prof. dr. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója szerint a jelenlegi vízállás nem indokol sürgős beavatkozást. Hangsúlyozta, hogy a vízpótlás – például a Rába vagy a Dráva vizének átvezetése – összetett folyamat, és a tó partvonala sem teszi lehetővé a jelentős betározást. A külső források aszályos időszakban ráadásul nem biztos, hogy elegendő vizet tudnak biztosítani - írta az Infostart.

A szakértők szerint a tó vizének melegedése és az ásványianyag-tartalom drámai emelkedése sokkal aggasztóbb: az elmúlt száz évben bizonyos ionok koncentrációja négyszer-ötszörösére nőtt, és a Balaton sótartalma már átlépte az 500 mg/literes határt, így a klasszikus értelemben vett édesvízhez képest „sós vízzé” vált.

Ez az állapot kedvez a nem őshonos, invazív fajok elterjedésének, amelyek gyorsan kiszoríthatják a tó eredeti élővilágát. A BLKI szakértői szerint ezért a vízmérleg és a településekről érkező terhelések csökkentése sokkal fontosabb feladat, mint a vízszint mesterséges emelése.

A kutatók figyelmeztetnek, hogy a Balaton ökológiai egyensúlyának megőrzése hosszú távon a legfontosabb, és a vízminőség romlása komoly kihívást jelent a térség természetes környezetének és a turizmusnak egyaránt.