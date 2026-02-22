A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Ilyen öngólt se láttunk még: nagyon benézte a kapus, le is cserélték miatta + videó
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta - írta a The Guardian.
Josh Oluwayemi, a Wellington Phoenix hálóőre a 24. percben követte el a végzetes hibát, amely vélhetően örökre bekerül a legemlékezetesebb kapusbakik közé. Jake Girdwood-Reich nagyjából 75 méterről ívelte előre a labdát, amit a kapujából messze kint álló Oluwayemi teljesen rosszul mért fel.
A komikus öngólt most videón is megmutatjuk; érdemes megnézni, ilyet tényleg nem látni minden nap.
@10newsau ♬ original sound - 10 News
Az öngól teljesen szétzilálta a hazaiakat. Bár az Auckland az első félidőben mindössze háromszor találta el a kaput, a szünetben mégis 4–0-ra vezetett. Guillermo May a 41. percben lőtt szép gólt, Jesse Randall pedig duplázni tudott. Utóbbi a második találatánál átemelte a labdát a rosszul helyezkedő Oluwayemi felett. A Phoenix vezetőedzője, Giancarlo Italiano a szünetben lecserélte a szerencsétlen napot kifogó kapust, és Alby Kelly-Healdot küldte a pályára.
A cserekapus érkezése némileg megnyugtatta a hazaiak hátsó alakzatát, az összképen azonban ez már nem változtatott. A 74. percben Lachlan Brook is betalált, beállítva ezzel az 5–0-s végeredményt. Ez volt a támadó nyolcadik gólja az idényben.
Az Auckland ezzel immáron sorozatban mind a hat új-zélandi rangadóját megnyerte. Steve Corica együttese a második helyen áll, és a magabiztos győzelemmel mindössze egy pontra csökkentette hátrányát az élen álló Newcastle-lel szemben. A Wellington a vereséggel a 10. helyre csúszott vissza; Italiano irányítása alatt az utóbbi hat meccsből mindössze egyet sikerült megnyerniük.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
-
