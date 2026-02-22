Ilyen öngólt se láttunk még: nagyon benézte a kapus, le is cserélték miatta + videó

Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta - írta a The Guardian.

Josh Oluwayemi, a Wellington Phoenix hálóőre a 24. percben követte el a végzetes hibát, amely vélhetően örökre bekerül a legemlékezetesebb kapusbakik közé. Jake Girdwood-Reich nagyjából 75 méterről ívelte előre a labdát, amit a kapujából messze kint álló Oluwayemi teljesen rosszul mért fel.

A komikus öngólt most videón is megmutatjuk; érdemes megnézni, ilyet tényleg nem látni minden nap.

Az öngól teljesen szétzilálta a hazaiakat. Bár az Auckland az első félidőben mindössze háromszor találta el a kaput, a szünetben mégis 4–0-ra vezetett. Guillermo May a 41. percben lőtt szép gólt, Jesse Randall pedig duplázni tudott. Utóbbi a második találatánál átemelte a labdát a rosszul helyezkedő Oluwayemi felett. A Phoenix vezetőedzője, Giancarlo Italiano a szünetben lecserélte a szerencsétlen napot kifogó kapust, és Alby Kelly-Healdot küldte a pályára.

A cserekapus érkezése némileg megnyugtatta a hazaiak hátsó alakzatát, az összképen azonban ez már nem változtatott. A 74. percben Lachlan Brook is betalált, beállítva ezzel az 5–0-s végeredményt. Ez volt a támadó nyolcadik gólja az idényben.

A-League 18. forduló Wellington Phoenix 0 5 Auckland FC Félidő: 0-4 2026. február 21. szombat 05:00 Hazai gólszerzők 24' Joshua Oluwayemi (öngöl) Vendég gólszerzők 30' Jesse Randall, 41' Guillermo May, 50' Jesse Randall, 74' Lachlan Brook 49 Labdabirtoklási arány 51 65 Támadások 110 44 Veszélyes támadások 27 1 Kaput eltaláló lövések 5 5 Kaput elkerülő lövések 4 6 Szögletek 1 4 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 2 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.02.21.

Az Auckland ezzel immáron sorozatban mind a hat új-zélandi rangadóját megnyerte. Steve Corica együttese a második helyen áll, és a magabiztos győzelemmel mindössze egy pontra csökkentette hátrányát az élen álló Newcastle-lel szemben. A Wellington a vereséggel a 10. helyre csúszott vissza; Italiano irányítása alatt az utóbbi hat meccsből mindössze egyet sikerült megnyerniük.