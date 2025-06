Ne csak farsangkor edd a fánkot: így készíts szilvalekváros kreplit pünkösdre

Bár a pünkösdi időszaknak nincsenek olyan kőbe vésett gasztronómiai hagyományai, mint a húsvétnak és a karácsonynak, azért ennek az ünnepi időszaknak is megvannak a maga sajátosságai. A pünkösdi ünnepi lakoma zárófogásaként érdemes fánkot sütni, azonban nyugodtan rugaszkodjunk el a jól bevált „farsangi” szalagos fánktól – új receptek után kutatva rábukkantunk a szilvalekváros kreplire, amit pofonegyszerű elkészíteni és biztosan visszatérő vendége lesz az ünnepi asztalunknak.

Te tudod, mit ünneplünk pünkösdkor, milyen világi és egyházi hagyományok jellemzik ezt az időszakot? Azon felül, hogy pünkösdhétfő a 2025-ös munkaszüneti napok egyike, rengeteg olyan régi magyar szokás létezik, melyek bár már kikoptak a köztudatból, érdemes rájuk emlékezni. Nézzük, mit szokás főzni pünkösdkor, milyen ünnepi, vagy éppen hétköznapi ételek kerüljenek az asztalra!

Mit ünneplünk pünkösdkor?

Pünkösdöt a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn ünnepeljük, háromnapos hosszú hétvége formájában. Ilyenkor az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontját, a Szentlélek kiáradását ünneplik, ugyanis a Biblia szerint ezen a napon áradt ki a Szentlélek Jézus apostolaira és világosította meg őket, hogy saját nyelvükön hirdethessék tovább Jézus Krisztus igéjét – egyben ezt a napot tartják a kereszténység születésnapjának is. Az apostolok ideje óta ünneplik pünkösdöt, az első ókeresztény írásos emlékek pedig a 2. századig nyúlnak vissza.

Pünkösdhöz különféle népi hagyományok és zarándoktevékenységek kötődnek: ilyenkor rendezték meg régen az év legnagyobb népi ügyességi játékait, melyeknek célja a pünkösdi királyválasztás, amit rendszerint zenés, táncos rendezvények, búcsú és ünnepi eszem-iszom kísér. Az első pünkösdi tömegrendezvény 1567-ben a csíksomlyói búcsú volt, ami a rendszerváltás óta nem csak pünkösdnek, hanem a magyar összetartásnak is fontos rendezvénye, egyben a magyar katolikus közösségek találkozópontja.

A szerelem és az udvarlási szándék szimbólumaként adott májusfát pünkösdkor volt szokás lebontani, azonban egyes vidékeken pünkösdkor is állítottak májusfát. A pünkösdi udvarlási időszak szimbóluma a pünkösdi rózsa is, amit tavaszköszöntő jelképként is kitűztek a kapura vagy az ablakba tették. Ezeknek a virágoknak rontásűző erőt tulajdonítottak, úgy gondolták, megóvják a családot a bajtól és a gonosz szellemektől. A népi időjósok szerint, ha pünkösdkor szép az idő, akkor az évben jó bortermés várható.

Pünkösdi király- és királynéválasztás Pünkösd hagyományos, középkori játéka a pünkösdi királyválasztás , amikor a falu legényei összemérik erejüket olyan ügyességi próbákon, mint a kaszálás, a rönk- vagy bothúzás, a tuskócipelés, a lóverseny, a bikahajsza, a karikába dobás vagy a kakaslövés. A versengésnek komoly tétje volt, ugyanis a legjobb versenyzőt pünkösdi királlyá választották, aki a következő pünkösdig (vagy legalábbis aznap) ingyen ihatott a falu kontójára a kocsmában és más mulatságokon. A játékok a fiúk férfivá avatását is szolgálták, akik ekkortól kezdtek el kocsmába járni és udvarolni a lányoknak. A „pünkösdi királyság” kifejezés arra vonatkozik, hogy a király jutalmául kapott egy koronát és „uralkodhatott” a többi fiú felett, akik a pünkösdi királyság végéig engedelmességgel tartoztak neki. Mivel a pünkösdi királyság csak egy évig tartott, rövidsége, mulandósága miatt más hasonló szituációkat is illettek a közmondássá vált kifejezéssel („rövid, mint a pünkösdi királyság”). A királyné megválasztása teljesen más alapon működött: mindig a legkisebb, nagyjából 4-5 éves lányok egyikéből lett a pünkösdi királyné (úgy tartották, hogy a „legkisebb a legszebb”), akit négy nagyobb lány kísért a pünkösdi királynéjáráson.

Pünkösdi ételek és italok: mit fogyasztottak ilyenkor nagyszüleink, dédszüleink idejében?

Bár pünkösdnek nincsenek olyan kötött gasztronómiai hagyományai, mint más egyházi és világi ünnepeknek (pl. karácsonyi dió- és mákfogyasztás egy tökéletesen megsütött bejgli formájában vagy húsvéti sonkaevés más, a szentelőkosárból elővett finomságokkal), ezeken a napokon sem a takarékosság és a mértékletesség játszotta a főszerepet. Pünkösdkor a húsvéti dőzsölés visszafogottabb verziójaként még a legszegényebb magyar családok asztalán is valamilyen húsétel szerepelt, amit tipikusan kelttésztás édességgel egészítettek ki.

Pünkösdkor a bőség jegyében érdemes háromfogásos menüt készíteni: előétel gyanánt egyszerű húslevest vagy szezonális gyümölcslevest (hamarosan kezdődik a meggy, cseresznye szezonja) érdemes főzni, amelyet valamilyen laktató, húsos főétellel szokás folytatni. Azt, hogy mit készítünk, csak rajunk múlik, ugyanis bármilyen magyaros fogás – például cigánypecsenye, pörkölt, töltött káposzta, sertés- és szárnyassültek – remekül illik az ünnephez.

A pünkösdi sütemények tekintetében is legyünk nyugodtan rugalmasak: nagyszerűen passzol az alkalomhoz az ízes bukta, a kakaós csiga vagy az olyan érdekesebb magyaros kelttészták, mint a „vízen kullogó”. Régen nagy hagyománya volt a pünkösdi fánksütésnek is, amelynek számos verzióját készítik Magyarországon – ilyen például a szalagos fánk mellett az ördögfánk, a csőregefánk és az apácafingocska is. A szezonalitás jegyében ilyenkor készül a bodzaital, bodzaszörp, bodzapezsgő is.

Szilvalekváros krepli

Recept: Szilvalekváros krepli

Hogy betartsuk a pünkösdi étkezési szokások íratlan szabályait, mi is egy fánkot választottunk erre az alkalomra, ami esetünkben nemcsak egy szimpla édesség, hanem a párkeresés, a szerencse és a bőség szimbóluma is. A szilvalekváros krepli egy egyszerű, kelttésztaalapú fánk, amit a sütés előtt töltünk meg lekvárral. Hagyományosan szilvalekvárral készül, azonban ízlés szerint nyugodtan tölthetjük bármilyen más lekvárral vagy csokoládéval is – a lényeg, hogy a töltelék masszívabb állagú (pl. keményre főzött házi lekvár) legyen. Lássunk is neki!

Hozzávalók

600 g finomliszt

100 g kristálycukor

80 g margarin

3,5 dl tej

30 g friss élesztő

4 tojássárgája

1 ek vaníliaaroma

2 ek rum vagy rumaroma

1 csipet só

házias (keményebb állagú) szilvalekvár vagy ízlés szerint más lekvár

napraforgóolaj a sütéshez

porcukor a tálaláshoz

A fánk tésztája

A kreplik elkészítése

Langyosítsuk meg a tejet egy tálban és morzsoljuk el benne a friss élesztőt. Adjunk hozzá még egy teáskanál kristálycukrot, keverjük össze jó alaposan, majd tegyük féle nagyjából 10-15 percre felfutni. Amíg felfut az élesztő, mérjük ki a hozzávalókat (a lisztet, a vaníliát, a rumaromát, a cukrot, a 4 db tojássárgáját és a 80 g szobahőmérsékletű, lágy margarint) egy edénybe, majd a végén adjuk hozzá az élesztős tejet is. Dagasszuk ki kézzel 10 perc alatt vagy robotgéppel 3 perc alatt a fánktésztát (akkor jó, ha szép simára összeállt, kissé ragacsos), majd borítsuk lisztezett deszkára, formázzunk belőle cipót és hagyjuk egy tiszta konyharuhával leterítve megkelni kb. 45 percen keresztül.

A kreplik formázása

Ha megkelt a krepli tésztája, nyújtsuk ki kb. 1 cm vastagságúra, majd egy pogácsaszaggatóval vagy egy pohárral szaggassunk belőle tenyérnyi korongokat. A maradékot nyugodtan gyúrjuk be és nyújtsuk újra, ezt ismételjük addig, amíg el nem fogy a tészta. A választott töltelékbő (szilvalekvár vagy bármilyen más lekvár, csokoládékockák stb.) egy-egy kanállal helyezzünk a korongok közepére, majd egy másik, tiszta korongot fektessünk a tetejére és csipkedjük össze a szélét alaposan úgy, ahogy a képen is látható.

A fánkok sütése

Hevítsünk napraforgóolajat egy nagyobb alapterületű serpenyőben vagy lábasban, majd a már forró olajban süssük ki a fánkokat oldalanként 1-2 perc alatt (kicsi/közepes lángot használjunk). A fánkok nagyon gyorsan megsülnek; amint aranybarnára színeződött az olajjal érintkező felük, máris megfordíthatjuk őket.

A kész fánkokat csepegtessük le konyhai papírtörlőn, majd tálaljuk őket porcukorral meghintve.

Lekváros krepli (málnás ízesítésű)

Ízteszt: nincs is finomabb a lekvárral töltött fánknál

A „krepli” fantázianévre hallgató lekvárral töltött fánk ugyanolyan finom volt, mint a hagyományos szalagos fánk (maga a tészta is hasonló volt), azonban kellemes csavar volt a kelt tészta közepén rejtőzködő lekvár. Mi három ízben készítettük el a süteményt: megtöltöttük szilvalekvárral, házi málnalekvárral, illetve készítettünk néhány csokoládés ízűt is. Mindegyik finom volt, azonban a hagyományos, szilvalekváros verzió volt a legnépszerűbb.

Tipp: a fánkok térfogata sütés közben jelentős növekedést produkált, ennek köszönhetően a kreplik igen kiadós adagokra sikerültek – ha nem szeretnénk ilyen nagy fánkokat sütni, próbáljunk meg kisebb korongokat szaggatni vagy vékonyabbra nyújtani a tésztát. Figyeljünk oda arra is, hogy alaposan nyomkodjuk össze a tésztakorongok szélét, nehogy kifolyjon a töltelék – nekünk mindössze egy darab nyílt ki, mert a csokoládé átszúrta a vékony tésztát – ezt leszámítva minden darab tökéletesen sikerült és nagyon finom volt.

Fotók: Tóth Viktória