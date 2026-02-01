Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?

Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt, hogyan alakult tavaly a bűnözés helyzete: mely megyékben követték el a legtöbb bűncselekményt, és mely járások számítanak a legbiztonságosabbnak.

Bár sokan Budapestet tartják a hazai bűnözés központjának, a friss statisztikák egészen másról árulkodnak: ahogy látni fogjuk Heves megye vezeti a hazai bűnözési statisztikákat, ám a járások szintjén még izgalmasabb a kép. A police.hu tematikus fertőzöttségi térképének adatai alapján Jászapáti járásban például (100 ezer lakosra vetítve) tavaly hatszor annyi bűncselekményt regisztráltak, mint a legbékésebbnek tekinthető Gyomaendrőd környékén. Lássuk hát, mit mutatnak még a számok hol találhatók Magyarország legveszélyesebb és legbiztonságosabb vidékei?!

Tegyük hozzá, a 2025-ös évre vonatkozóan teljes körű, hivatalos éves KSH által kiadott bűnügyi statisztika még nem állt rendelkezésre – ezt várhatóan idén is tavasszal hozzák nyilvánosságra. Így naprakész statisztikai adatokat a police.hu tematikus fertőzöttségi térképéről tudtunk nyerni, ahol megyei és járási bontásban is rákerestünk a bűncselekmények fajtáira. A HelloVidék által vizsgált időszak a tavalyi év: 2024.12.30 – 2025.12.30 közötti időszak.

Lássuk azért, mit mutattak az utolsó hivatalos bűnügyi adatok

Az elérhető legfrissebb, 2024-re vonatkozó KSH-adatok szerint a bűncselekmények száma hét éve nem volt olyan magas, mint ebben az évben: meghaladta a 233 000-at. A bűncselekmények száma 2021 óta több mint másfélszeresére nőtt, míg a 2010-es években inkább csökkenés volt jellemző.

A növekedést főként a vagyon elleni bűncselekmények – lopások, csalások – okozták. Érdemi emelkedést az erőszakos bűncselekmények terén nem regisztráltak. A vagyon elleni bűncselekmények számának növekedésében pedig az elemzések szerint a magas infláció és a gazdasági helyzet is szerepet játszhatott - erről korábban itt írt a HelloVidék.

Meglepő módon 2024-ben Békés megyében történt a legtöbb regisztrált bűncselekmény a KSH adatai szerint: 25 623 eset, ami több mint hatszorosa a 2023-ban regisztrált 4 112 esetnek. Második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén állt 12 746 esettel, míg Nógrád megyében 11 758 bűncselekményt regisztráltak ugyanebben az évben, ami szintén jelentős növekedést jelent az előző évhez képest.

Fertőzöttségi térkép 2024-ben

Még egy adat: a Rendészeti Államtitkárság tavaly tavaszi közlése szerint Magyarországon 186 olyan település található, ahol 2024-ben egyetlen bűncselekményt sem regisztráltak. A legtöbb ilyen település Baranya, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található - erről itt írt a Pénzcentrum.

2025-ben a bűntérképen Heves valóban a leghevesebb megye lett

Meglepő módon az összes bűncselekmény számát tekintve az elmúlt évben sem Budapest volt a legbűnösebb város, de nem is Békés vagy Nógrád megye, ahogy azt még tavaly a HelloVidék az akkori adatokból kiolvasta. Az eddig a dobogó második fokán álló Heves megye ugyanis beelőzött: 2025-ben itt 100 ezer lakosra vetítve összesen 1945 bűneset történt.

Hevesben naponta átlagosan 5–6 bűncselekményt követtek el.

A második helyen Nógrád megye végzett 1937 bűncselekménnyel. Budapest, bár alig számottevően, tavaly a harmadik helyre csúszott 1925 bűnesettel, de a negyedik helyezett Jász-Nagykun-Szolnok megye (1879) is jön felfelé.

A police.hu bűntérképén Heves megyében a bűncselekmények nagy része 674 tulajdon elleni szabálysértés volt, ezt követték a közterületen elkövetett bűncselekmények (256).

Az első 5 legfertőzöttebb megye 2025-ben:

Heves megye – 1945 Nógrád megye – 1937 Budapest – 1925 Csongrád megye – 1919 Jász-Nagykun-Szolnok megye – 1879

Békés mennyire békés? 2025-ben ezek voltak az ország legnyugisabb megyéi

Ami viszont még érdekesebb, hogy az összes bűncselekmények számát tekintve, a legnyugisabb megyének Hadú -Bihar számított 2025-ben, a legalacsonyabb bűnözési aránnyal. Így alakult a sorrend:

Hajdú-Bihar megye – 944 Zala megye – 948 Békés megye – 984 Komárom-Esztergom megye – 1011 Fejér megye – 1029

Ezekben a megyékben Heveshez képest a rendőröknek (százezer lakosra vetítve is) körülbelül feleannyi dolguk akadhatott, mint mondjuk a húzósabb megyékben.

A rétegek szerinti vizsgálat is izgalmas eredményeket mutat

Ha elmerülünk a bűntérképbe, a rétegek szerinti vizsgálat során még alaposabb képet kaphatunk arról mely megyékben hogyan alakult a bűnelkövetések száma. A vidéki megyék között jelentős különbségek mutatkoznak: míg Hevesben, Nógrádban és Jász-Nagykun-Szolnokban folyamatos a rendőri munka, addig Hajdú-Biharban, Zalában és Békésben a bűnözési arány közel fele az előző kategóriához képest. Közterületi bűncselekmények és garázdaság a legnagyobb arányban a nagyvárosokban és a „fertőzött” megyékben fordultak elő, miközben rablás és lopás statisztikája azt mutatja, hogy a vagyon elleni bűncselekmények a kisebb megyékben ritkábbak, a súlyosabb, erőszakkal járó esetek pedig főként a nagyobb és közepes bűnözésű megyékre koncentrálódtak. De lássuk akkor, részletesen is!

Forrás: Police.hu

Közterületi bűncselekmények Magyarországon

A legtöbb közterületi bűncselekményt (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt egy évben) Budapesten követték el (873), ezt követte Nógrád megye (577), de Heves is az élmezőnyben volt (564), ahogy a bűntérképen is látható.

A legkevesebb regisztrált közterületi bűncselekmény Zalában fordult elő (316), majd Fejérben (323) és Békésben (341). Ezekben a megyékben a számok alapján közel feleannyi eset történt, mint a „legbűnösebb” térségekben.

Személy elleni erőszak és testi sértés

Messze a legtöbb személy elleni bűncselekményt Nógrádban követték el (301), Szabolcs-Szatmárban 281, Tolnában 267, és csak ezután következett Budapest 222 esetével.

A legkevesebb személy elleni erőszakot 100 ezer lakosra vetítve Csongrád megyében regisztrálták (135), ezt követte Zala (138), Pest (145) és Békés megye (146).

Lopás

2025-ben a legfrissebb adatok szerint (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt fél évben) nem meglepő módon Jász-Nagykun-Szolnok állt az élen 505 lopással. Ezt követte Heves 426 és Nógrád 316 esetével, amelyek a dobogós helyeket foglalták el.

A legkevesebb lopást Veszprémben (87), Tolnában (89) és Zalában (97) regisztrálták.

Rablás

A rablás a magyar büntetőjog szerint olyan bűncselekmény, amikor valaki erőszakkal vagy fenyegetéssel vesz el más tulajdonából valamit. Tehát a rablás mindig a vagyont érintette, de mindig erőszak vagy fenyegetés kísérte – nem egyszerű lopásról volt szó.

2025-ben rablás tekintetében viszonylag kicsi volt az eltérés a megyék között. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy míg Zala megyében összesen 100 ezer lakosra vetítve mindössze 3 ilyen eset történt, a legfertőzöttebb térségekben, például Heves megyében (25), Borsodban (19) és Nógrádban (18) hat-hetvenszer gyakrabban fordultak elő ezek a súlyos vagyon elleni bűncselekmények.

Garázdaság

A magyar büntetőjog szerint olyan bűncselekmény számít garázdaságnak, amely a köznyugalom vagy a közrend megsértésére, valamint mások testi épségére vagy tulajdonára irányuló szándékos rongáló, zavaró vagy erőszakos cselekedetet jelent.

A fertőzöttségi térkép szerint a legtöbb garázdaság 2025-ben Budapesten történt (153), ezt követte Vas megye (152) majd Nógrád (148) érkezett a harmadik helyre. Érdekes módon a kevésbé „fertőzött” megyékben ezek az esetek jóval ritkábban történt ilyen bűncselekmény: a legkevésbé fertőzött megye Komárom-Esztergom (31), ezt követi Győr-Moson-Sopron (58) és Fejér (56).

Mit mutatnak a számok? Miben változott a helyzet 2024-es évhez képest?

Mindent egybevetve, a 2025-ös adatok a 2024-es bűntérkép alapján készült elemzésünkkel összehasonlítva is megerősítik: a vidéki Magyarországon a bűnözés növekedése főként a vagyon elleni cselekményekre koncentrálódik, míg az erőszakos bűncselekmények száma viszonylag stabil maradt. Egyes megyék folyamatosan problémásnak számítanak (Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok), míg mások viszonylag biztonságosak (Zala, Hajdú-Bihar, Békés, Komárom-Esztergom). Budapest bűnözési helyzete stagnál, az országos átlagnál nem kiemelkedő, kivéve a közterületi bűncselekmények és garázdaság esetében. Mindent összevetve:

A legfertőzöttebb megyék Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád, ahol mindkét évben magas a bűncselekmények intenzitása.

Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád, ahol mindkét évben magas a bűncselekmények intenzitása. Míg a legbiztonságosabb megyék: Hajdú-Bihar, Zala, Békés és Komárom-Esztergom, ahol 100 ezer lakosra vetítve a bűnesetek száma a „legveszélyesebb” megyék felét sem éri el.

Az adatok azt is jelzik, hogy a vidéki területek közötti eltérések jelentősek, ami arra utal, hogy a helyi gazdasági és társadalmi tényezők erősen befolyásolják a bűnözési rátát.

Ha a járásokra keresünk rá, még beszédesebb adatokat találunk

Ha a police.hu tematikus térképén járási bontásban is rákeresünk arra, hogy melyek azok a vidékek, amelyek a legfertőzöttebbek, még beszédesebb adatokat nyerhetünk. A HelloVidék által vizsgált időszak maradt az elmúlt egy év, és továbbra is az összes bűncselekményt vizsgáltuk:

10 „legbűnösebb” vidék - 100 ezer lakosra vetítve

Jászapáti járás (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye): 3100 Bátonyterenyei járás (Nógrád vármegye): 2992 Kiskunhegyesi járás (Bács-Kiskun vármegye): 2609 Ózdi járás (BAZ vármegye): 2608 Nyírbátori járás (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye): 2776 ← ide érdemes ellenőrizni, mert a szám szerint a 3–4. helyre kellene kerülnie Hevesi járás (Heves vármegye): 2539 Füzesabonyi járás (Heves vármegye): 2300 Salgótarjáni járás (Nógrád vármegye): 2308 Szolnoki járás (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye): 2074 Tiszavasvári járás (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye): 2061

A legbiztonságosabb járások 2025-ben: Mórahalmi járás (502), Gyomaendrődi járás (574), Nyíradonyi járás (673), alig marad el tőle az Őriszentpéteri járás – Őrség (678).

Érdekes adat még, hogy:

az országban a legtöbb személy elleni erőszakot meglepő módon a Veszprém megyei Zirci járásban követték el (650). Ezt követi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Záhonyi járás (612), míg a Nyírbátori környéki járásokban (556) is meglepően sok esetszámot regisztráltak.

meglepő módon a Veszprém megyei Zirci járásban követték el (650). Ezt követi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Záhonyi járás (612), míg a Nyírbátori környéki járásokban (556) is meglepően sok esetszámot regisztráltak. lopás tekintetében Gyöngyös járása vezet: 100 ezer főre vetítve 257 esettel.

Gyöngyös járása vezet: 100 ezer főre vetítve 257 esettel. ha garázdaságról van szó, a sárospataki járás viszi a prímet, 103 esettel.

Figyelem! A police.hu térképén megjeleníthető bűnügyi adatok tájékoztató jellegűek. Nem tartalmazzák azoknak a nyomozásoknak az adatait, amelyekben bármely információ idő előtti nyilvánosságra hozatala sértené a nyomozás érdekeit.

