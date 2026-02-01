Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt, hogyan alakult tavaly a bűnözés helyzete: mely megyékben követték el a legtöbb bűncselekményt, és mely járások számítanak a legbiztonságosabbnak.
Bár sokan Budapestet tartják a hazai bűnözés központjának, a friss statisztikák egészen másról árulkodnak: ahogy látni fogjuk Heves megye vezeti a hazai bűnözési statisztikákat, ám a járások szintjén még izgalmasabb a kép. A police.hu tematikus fertőzöttségi térképének adatai alapján Jászapáti járásban például (100 ezer lakosra vetítve) tavaly hatszor annyi bűncselekményt regisztráltak, mint a legbékésebbnek tekinthető Gyomaendrőd környékén. Lássuk hát, mit mutatnak még a számok hol találhatók Magyarország legveszélyesebb és legbiztonságosabb vidékei?!
Tegyük hozzá, a 2025-ös évre vonatkozóan teljes körű, hivatalos éves KSH által kiadott bűnügyi statisztika még nem állt rendelkezésre – ezt várhatóan idén is tavasszal hozzák nyilvánosságra. Így naprakész statisztikai adatokat a police.hu tematikus fertőzöttségi térképéről tudtunk nyerni, ahol megyei és járási bontásban is rákerestünk a bűncselekmények fajtáira. A HelloVidék által vizsgált időszak a tavalyi év: 2024.12.30 – 2025.12.30 közötti időszak.
Lássuk azért, mit mutattak az utolsó hivatalos bűnügyi adatok
Az elérhető legfrissebb, 2024-re vonatkozó KSH-adatok szerint a bűncselekmények száma hét éve nem volt olyan magas, mint ebben az évben: meghaladta a 233 000-at. A bűncselekmények száma 2021 óta több mint másfélszeresére nőtt, míg a 2010-es években inkább csökkenés volt jellemző.
A növekedést főként a vagyon elleni bűncselekmények – lopások, csalások – okozták. Érdemi emelkedést az erőszakos bűncselekmények terén nem regisztráltak. A vagyon elleni bűncselekmények számának növekedésében pedig az elemzések szerint a magas infláció és a gazdasági helyzet is szerepet játszhatott - erről korábban itt írt a HelloVidék.
Meglepő módon 2024-ben Békés megyében történt a legtöbb regisztrált bűncselekmény a KSH adatai szerint: 25 623 eset, ami több mint hatszorosa a 2023-ban regisztrált 4 112 esetnek. Második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén állt 12 746 esettel, míg Nógrád megyében 11 758 bűncselekményt regisztráltak ugyanebben az évben, ami szintén jelentős növekedést jelent az előző évhez képest.
Még egy adat: a Rendészeti Államtitkárság tavaly tavaszi közlése szerint Magyarországon 186 olyan település található, ahol 2024-ben egyetlen bűncselekményt sem regisztráltak. A legtöbb ilyen település Baranya, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található - erről itt írt a Pénzcentrum.
2025-ben a bűntérképen Heves valóban a leghevesebb megye lett
Meglepő módon az összes bűncselekmény számát tekintve az elmúlt évben sem Budapest volt a legbűnösebb város, de nem is Békés vagy Nógrád megye, ahogy azt még tavaly a HelloVidék az akkori adatokból kiolvasta. Az eddig a dobogó második fokán álló Heves megye ugyanis beelőzött: 2025-ben itt 100 ezer lakosra vetítve összesen 1945 bűneset történt.
Hevesben naponta átlagosan 5–6 bűncselekményt követtek el.
A második helyen Nógrád megye végzett 1937 bűncselekménnyel. Budapest, bár alig számottevően, tavaly a harmadik helyre csúszott 1925 bűnesettel, de a negyedik helyezett Jász-Nagykun-Szolnok megye (1879) is jön felfelé.
A police.hu bűntérképén Heves megyében a bűncselekmények nagy része 674 tulajdon elleni szabálysértés volt, ezt követték a közterületen elkövetett bűncselekmények (256).
Az első 5 legfertőzöttebb megye 2025-ben:
- Heves megye – 1945
- Nógrád megye – 1937
- Budapest – 1925
- Csongrád megye – 1919
- Jász-Nagykun-Szolnok megye – 1879
Békés mennyire békés? 2025-ben ezek voltak az ország legnyugisabb megyéi
Ami viszont még érdekesebb, hogy az összes bűncselekmények számát tekintve, a legnyugisabb megyének Hadú -Bihar számított 2025-ben, a legalacsonyabb bűnözési aránnyal. Így alakult a sorrend:
- Hajdú-Bihar megye – 944
- Zala megye – 948
- Békés megye – 984
- Komárom-Esztergom megye – 1011
- Fejér megye – 1029
Ezekben a megyékben Heveshez képest a rendőröknek (százezer lakosra vetítve is) körülbelül feleannyi dolguk akadhatott, mint mondjuk a húzósabb megyékben.
A rétegek szerinti vizsgálat is izgalmas eredményeket mutat
Ha elmerülünk a bűntérképbe, a rétegek szerinti vizsgálat során még alaposabb képet kaphatunk arról mely megyékben hogyan alakult a bűnelkövetések száma. A vidéki megyék között jelentős különbségek mutatkoznak: míg Hevesben, Nógrádban és Jász-Nagykun-Szolnokban folyamatos a rendőri munka, addig Hajdú-Biharban, Zalában és Békésben a bűnözési arány közel fele az előző kategóriához képest. Közterületi bűncselekmények és garázdaság a legnagyobb arányban a nagyvárosokban és a „fertőzött” megyékben fordultak elő, miközben rablás és lopás statisztikája azt mutatja, hogy a vagyon elleni bűncselekmények a kisebb megyékben ritkábbak, a súlyosabb, erőszakkal járó esetek pedig főként a nagyobb és közepes bűnözésű megyékre koncentrálódtak. De lássuk akkor, részletesen is!
Közterületi bűncselekmények Magyarországon
A legtöbb közterületi bűncselekményt (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt egy évben) Budapesten követték el (873), ezt követte Nógrád megye (577), de Heves is az élmezőnyben volt (564), ahogy a bűntérképen is látható.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- A legkevesebb regisztrált közterületi bűncselekmény Zalában fordult elő (316), majd Fejérben (323) és Békésben (341). Ezekben a megyékben a számok alapján közel feleannyi eset történt, mint a „legbűnösebb” térségekben.
Személy elleni erőszak és testi sértés
Messze a legtöbb személy elleni bűncselekményt Nógrádban követték el (301), Szabolcs-Szatmárban 281, Tolnában 267, és csak ezután következett Budapest 222 esetével.
- A legkevesebb személy elleni erőszakot 100 ezer lakosra vetítve Csongrád megyében regisztrálták (135), ezt követte Zala (138), Pest (145) és Békés megye (146).
Lopás
2025-ben a legfrissebb adatok szerint (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt fél évben) nem meglepő módon Jász-Nagykun-Szolnok állt az élen 505 lopással. Ezt követte Heves 426 és Nógrád 316 esetével, amelyek a dobogós helyeket foglalták el.
- A legkevesebb lopást Veszprémben (87), Tolnában (89) és Zalában (97) regisztrálták.
Rablás
A rablás a magyar büntetőjog szerint olyan bűncselekmény, amikor valaki erőszakkal vagy fenyegetéssel vesz el más tulajdonából valamit. Tehát a rablás mindig a vagyont érintette, de mindig erőszak vagy fenyegetés kísérte – nem egyszerű lopásról volt szó.
2025-ben rablás tekintetében viszonylag kicsi volt az eltérés a megyék között. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy míg Zala megyében összesen 100 ezer lakosra vetítve mindössze 3 ilyen eset történt, a legfertőzöttebb térségekben, például Heves megyében (25), Borsodban (19) és Nógrádban (18) hat-hetvenszer gyakrabban fordultak elő ezek a súlyos vagyon elleni bűncselekmények.
Garázdaság
A magyar büntetőjog szerint olyan bűncselekmény számít garázdaságnak, amely a köznyugalom vagy a közrend megsértésére, valamint mások testi épségére vagy tulajdonára irányuló szándékos rongáló, zavaró vagy erőszakos cselekedetet jelent.
A fertőzöttségi térkép szerint a legtöbb garázdaság 2025-ben Budapesten történt (153), ezt követte Vas megye (152) majd Nógrád (148) érkezett a harmadik helyre. Érdekes módon a kevésbé „fertőzött” megyékben ezek az esetek jóval ritkábban történt ilyen bűncselekmény: a legkevésbé fertőzött megye Komárom-Esztergom (31), ezt követi Győr-Moson-Sopron (58) és Fejér (56).
Mit mutatnak a számok? Miben változott a helyzet 2024-es évhez képest?
Mindent egybevetve, a 2025-ös adatok a 2024-es bűntérkép alapján készült elemzésünkkel összehasonlítva is megerősítik: a vidéki Magyarországon a bűnözés növekedése főként a vagyon elleni cselekményekre koncentrálódik, míg az erőszakos bűncselekmények száma viszonylag stabil maradt. Egyes megyék folyamatosan problémásnak számítanak (Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok), míg mások viszonylag biztonságosak (Zala, Hajdú-Bihar, Békés, Komárom-Esztergom). Budapest bűnözési helyzete stagnál, az országos átlagnál nem kiemelkedő, kivéve a közterületi bűncselekmények és garázdaság esetében. Mindent összevetve:
- A legfertőzöttebb megyék Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád, ahol mindkét évben magas a bűncselekmények intenzitása.
- Míg a legbiztonságosabb megyék: Hajdú-Bihar, Zala, Békés és Komárom-Esztergom, ahol 100 ezer lakosra vetítve a bűnesetek száma a „legveszélyesebb” megyék felét sem éri el.
Az adatok azt is jelzik, hogy a vidéki területek közötti eltérések jelentősek, ami arra utal, hogy a helyi gazdasági és társadalmi tényezők erősen befolyásolják a bűnözési rátát.
Ha a járásokra keresünk rá, még beszédesebb adatokat találunk
Ha a police.hu tematikus térképén járási bontásban is rákeresünk arra, hogy melyek azok a vidékek, amelyek a legfertőzöttebbek, még beszédesebb adatokat nyerhetünk. A HelloVidék által vizsgált időszak maradt az elmúlt egy év, és továbbra is az összes bűncselekményt vizsgáltuk:
10 „legbűnösebb” vidék - 100 ezer lakosra vetítve
- Jászapáti járás (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye): 3100
- Bátonyterenyei járás (Nógrád vármegye): 2992
- Kiskunhegyesi járás (Bács-Kiskun vármegye): 2609
- Ózdi járás (BAZ vármegye): 2608
- Nyírbátori járás (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye): 2776 ← ide érdemes ellenőrizni, mert a szám szerint a 3–4. helyre kellene kerülnie
- Hevesi járás (Heves vármegye): 2539
- Füzesabonyi járás (Heves vármegye): 2300
- Salgótarjáni járás (Nógrád vármegye): 2308
- Szolnoki járás (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye): 2074
- Tiszavasvári járás (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye): 2061
A legbiztonságosabb járások 2025-ben: Mórahalmi járás (502), Gyomaendrődi járás (574), Nyíradonyi járás (673), alig marad el tőle az Őriszentpéteri járás – Őrség (678).
Érdekes adat még, hogy:
- az országban a legtöbb személy elleni erőszakot meglepő módon a Veszprém megyei Zirci járásban követték el (650). Ezt követi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Záhonyi járás (612), míg a Nyírbátori környéki járásokban (556) is meglepően sok esetszámot regisztráltak.
- lopás tekintetében Gyöngyös járása vezet: 100 ezer főre vetítve 257 esettel.
- ha garázdaságról van szó, a sárospataki járás viszi a prímet, 103 esettel.
Figyelem! A police.hu térképén megjeleníthető bűnügyi adatok tájékoztató jellegűek. Nem tartalmazzák azoknak a nyomozásoknak az adatait, amelyekben bármely információ idő előtti nyilvánosságra hozatala sértené a nyomozás érdekeit.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Luxuspazarlás a Balaton-parton: érthetetlen, miért is áll évek óta üresen ez az egykori BM-üdülő + Fotók
Az egykori BM-üdülő évek óta üresen áll a Balaton partján. A kommentek szerint hosszú évek óta nem történt felújítás, miközben az épület falai között igazi...
Íme, 10+1 legjobb belföldi nyaralóhely Magyarországon, amelyeket érdemes már most felírni a 2026-os terveid közé!
Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele
Siófok-Kilitin Rolandék kertjébe egy nem mindennapi vendég keveredett.Ijedten az autójuk alatt kuporgott ez a tüneményes kis vidra.
Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.
Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek.
Bakancslistás téli varázslat hazánk egyik legszebb vizes élőhelyén: sétálj rigók és vörösbegyek között!
Ha szeretnéd testközelből látni a téli madárvilágot, ne hagyd ki a január 31-i Dinnyési-fertői madárles túrát.
Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét.
A hír ennyi: eladó Egerben a Retro Múzeum! A kérdés azonban sokakat foglalkoztat: mi lesz a rengeteg retró kinccsel?
Nem állt meg a Rákos-pataknál az olajszennyezés: az anyagot már a Dunában is észlelték. A hatóságok szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben, hanem...
Sümeg várát mostantól vizuálisan is felfedezhetjük: a látogatók virtuálisan végigkövethetik a vár fejlődését a 13. századtól a 17. századig.
Váratlanul lehúzta a rolót Győr egyik forgalmas útja mentén működő üzlet. A Tihanyi Árpád úton található Angel Pékség helyisége nyitvatartási időben is zárva volt, a...
Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be.
Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja.
Hónapokig tartó civil tiltakozás, szakmai kifogások és hatósági vizsgálatok után elkaszálta a kormányhivatal a csobánkai dolomitbánya újranyitásának tervét.
Egyre dominánsabb a budapesti agglomeráció: egyre több településről ingáznak ide a dolgozók. De mi marad így a vidéki városoknak? Hardi Tamás friss kutatása erre is...
Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben.
A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők
A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli gasztronómia rajongóit, akik idén nemcsak az ízek miatt látogathatnak Miskolcra. Íme a részletes programajánló!
A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.