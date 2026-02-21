A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Most érkezett! Földrengés rázta meg az északnyugati határvidéket: nagyon megijedtek a helyiek
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett. A rengés epicentruma az előzetes mérések szerint a határ közelében helyezkedett el - írja a Parameter.
A 13 óra 44 perckor bekövetkezett esemény kapcsán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint az előzetes műszeres adatok azt mutatják, hogy a rengés központja Mosonmagyaróvártól nagyjából 15 kilométerre volt.
A szakemberek jelenleg is végzik az adatok kézi kiértékelését a földrengés pontos helyének, mélységének és magnitúdójának meghatározása érdekében. Az obszervatórium a megerősített eredmények birtokában frissíti majd a tájékoztatást.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.
Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden – az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet.
A 2026-os Év Emlőse a molnárgörény lett: Európa-szerte visszaszoruló, ügyes rágcsálóspecialista, aki nem a tyúkólakat fosztogatja, hanem a mezők kisebb állatait zsákmányolja.
Egy 180 centiméteres harcsát fogtak a Desedán, a hal becsült súlya elérhette az 50 kilogrammot. A kapitális példányt a hitelesítés és a fotózás után visszaengedték...
Vége, befejeződött az ország egyik legnépszerűbb fürdőjének felújítása: megnyílt a történelmi Lovarda is
Befejeződött a Gyulai Várfürdő teljes, három ütemben megvalósított, mintegy 3 milliárd forintos felújítása.
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
A választék széles, az árak pedig éppolyan változatosak, mint a magántavak világa: néhány tízmilliós belépőtől a luxus kategóriáig mindenki találhat kedvére valót. De mire kell...
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
A vásár tartásának az ország sok településén nagy hagyománya van.
Váratlanul működésbe lépett az oltórendszer, ezért szerda este kiürítették a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyárát.
Új arcát mutatja a Helikon park! Hamarosan kész a játszótérhez vezető sétány, fahíd, napozóteraszok és madárösvény várja a látogatókat Keszthelyen.
Új kilátó épül Ózdon, ami nemcsak a panoráma miatt lesz majd különleges. A tervek szerint ugyanis a bátrabbak egy csúszdán keresztül juthatnak le a húszméteres...
Újabb nemzetközi járat indul a Hévíz–Balaton Airportról: a nyári szezonban közvetlen charter köti össze a zalai repülőteret a török Riviérával. A fejlesztéstől a régió turizmusának...
A Balaton vízszintje tovább nő, de a szakemberek szerint a valódi veszélyt nem a kevés vagy sok víz jelenti, hanem a tó vízminőségének és ökológiai...
Sűrű füst gomolygott a várfalak között, különös fények villantak fel a történelmi kövek mögött – sokan attól tartottak, hogy tűz ütött ki a sümegi várban.
A ruzsai vásár 2026-ban is minden hónap negyedik vasárnapján kerül megrendezésre, ami alól feltehetően csak a decemberi vásár lesz kivétel.
Elő a naptárral! Március 6-án újra elstartol a Taste Balaton Fesztivál: éttermek, borászatok, cukrászdák és kilátók várják a vendégeket különleges menükkel és workshopokkal.
Éledezik már a nyugati végek meseszép botanikus kertje: ezer színben virágoznak a tavasz első hírnökei + Fotók
A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén