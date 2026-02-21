Most érkezett! Földrengés rázta meg az északnyugati határvidéket: nagyon megijedtek a helyiek

Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett. A rengés epicentruma az előzetes mérések szerint a határ közelében helyezkedett el - írja a Parameter.

A 13 óra 44 perckor bekövetkezett esemény kapcsán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint az előzetes műszeres adatok azt mutatják, hogy a rengés központja Mosonmagyaróvártól nagyjából 15 kilométerre volt.

A szakemberek jelenleg is végzik az adatok kézi kiértékelését a földrengés pontos helyének, mélységének és magnitúdójának meghatározása érdekében. Az obszervatórium a megerősített eredmények birtokában frissíti majd a tájékoztatást.