A földrengés szeizmikus aktivitását rögzítő szeizmográf.
HelloVidék

Most érkezett! Földrengés rázta meg az északnyugati határvidéket: nagyon megijedtek a helyiek

HelloVidék
2026. február 21. 14:37

Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett. A rengés epicentruma az előzetes mérések szerint a határ közelében helyezkedett el - írja a Parameter.

A 13 óra 44 perckor bekövetkezett esemény kapcsán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint az előzetes műszeres adatok azt mutatják, hogy a rengés központja Mosonmagyaróvártól nagyjából 15 kilométerre volt.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakemberek jelenleg is végzik az adatok kézi kiértékelését a földrengés pontos helyének, mélységének és magnitúdójának meghatározása érdekében. Az obszervatórium a megerősített eredmények birtokában frissíti majd a tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
