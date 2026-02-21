2026. február 21. szombat Elenonóra
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal kaukázusi nő dolgozik laptopon, modern otthoni irodából
HRCENTRUM

Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég

Pénzcentrum
2026. február 21. 13:02

A dolgozók és munkáltatók harca tovább folytatódik a home office, illetve irodai munkavégzés frontján. A pandémia hozta karanténidőszak ugyanis rávilágított, hogy rengeteg irodai feladatot otthonról is el lehet végezni, a cégek viszont inkább hajlanának rá, hogy a dolgozóik az irodából végezzék a munkájukat. Hiába a munkaadók ellentartása: a friss távmunka statisztikák alapján továbbra is terjed a home office-lehetősége. 

Megjelentek a 2025-ös évre vonatkozó távmunka adatok. A KSH friss adatsora szerint a tavalyi évben 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben. Az alkalmanként távmunkát végzők száma ugyan azóta sem érte el a 2021-es szintet, a 2019-ben alkalmanként távmunkában dolgozók száma több mint négyszeresére emelkedett 2025-re. Az összes foglalkoztatottnak 8,4 százaléka dolgozott tavaly távmunkában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2025-ben 168,5 ezer fő végzett távmunkát rendszeresen és 222,4 ezer fő alkalmanként. 2019-ben, a koronavírus világjárvány kitörése előtt mindössze 35,3 ezer fő végzett rendszeresen és 54,1 ezren alkalmanként távmunkát. A karanténidőszakban, 2021-ben volt a legmagasabb az otthonról dolgozók száma: 158,6 ezren rendszeresen, 261,8 ezren pedig alkalmanként home office-oltak. 2022-ben kezdődött meg a dolgozók tömeges visszarendelése az irodákba.

Ha az alábbi grafikonon megfigyeljük az azóta uralkodó tendenciát, látható, hogy 2022 óta folyamatosan emelkedik a rendszeresen távmunkát végzők száma. Ez pedig azt mutatja, hogy a munkáltatók kénytelenek voltak meghajolni a dolgozói igények előtt és részben, vagy teljesen engedni a home office-t számukra:

A most publikált adatokból az is látszik, hogy a tavalyelőtti számokhoz mérten a 15-24 éves korosztályban csökkent, az idősebbek körében viszont nőtt a távmunkában dolgozók száma. Még az 55 év feletti korcsoportban is emelkedett ez a szám. 

Érdekes, hogy amíg Budapesten 197,7 ezer főről 201,1 ezerre nőtt 2025-re egy év alatt a távmunkában dolgozók száma, Pest megyében 58,6 ezerről 43,7 ezerre csökkent. A távmunkában dolgozók szinte minden más régióban is emelkedett, kivéve a Dél-Dunántúlt, ahol volt egy minimális csökkenés. Ha az elmúlt két évet vizsgáljuk, akkor az is szembetűnő, hogy a nők körében látunk jelentősebb bővülést: 2023-ban 153,9 ezer nő dolgozott alkalmanként vagy rendszeresen távmunkában, 2025-ben már 182,1 ezer fő. Míg a férfiak esetében a 2023-as adat 189,5 ezer fő, a 2025-ös 208,8 ezer fő. 

Az adatokat szektoronként vizsgálva pedig látható, hogy továbbra is a szolgáltatási ágazatban a legmagasabb a távmunkában dolgozók aránya, 10,6%-os. Az iparban 4,3 százalék, az agráriumban 2,7 százalék a távmunkát végzők aránya. A részmunkaidőben dolgozók 12,4 százaléka, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8,1 százaléka dolgozott 2025-ben távmunkában valamilyen formában. 

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nyugvópontra juthat a home office-konfliktus?

Amióta a pandémia bebizonyította, hogy rengeteg munka otthonról is elvégezhető, a dolgozók igénye megnőtt a home office iránt. A Randstadt friss felmérése szerint a hazai vállalatok HR-döntéshozói továbbra is úgy látják, hogy egy munkahely legfontosabb vonzereje a versenyképes fizetés és juttatási csomag (95%), és a munka-magánélet egyensúlya (77%) mellett a rugalmas munkavégzés lehetősége (70%). A toborzás legnagyobb akadálya 2026-ban is az irreális fizetési elvárás (89%), melyet a limitált vagy hiányzó releváns munkatapasztalat követ (69%). Viszont a home office iránti elvárások (33%) szintén jelentős szerepet játszanak a toborzási nehézségekben.

A felmérés szerint a home office kapcsán nem várható jelentős változás idén sem a munkáltatók hozzáállásában: a cégek 91%-a nem tervez módosítást 2026-ban. A legelterjedtebb modell továbbra is a heti két nap otthoni munkavégzés, míg a teljesen rugalmas vagy teljesen remote megoldások továbbra is ritkák.

Az is valószínű viszont, hogy a cégek számára versenyhátrányt jelent, ha nem engedik legalább részben a home office-t, így sok munkáltató a hibrid munkavégzés mellett marad. A fenti KSH adatok arra engednek következtetni, hogy a lassuló, de folyamatos emelkedés mögött az a tendencia áll, hogy egyre több munkahelyen és munkakörben kénytelenek engedni a munkaadók a dolgozói nyomásnak a távmunkát illetően, de drasztikus változásokat ez nem jelent. 
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #home office #távmunka #munka #ksh #foglalkoztatás #gazdaság #munkaerőpiac #statisztika #dolgozók #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:29
13:05
13:02
12:24
12:00
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.16 13:36
Illúzió ma Magyarországon a TEAL szervezet?
A napokban egy nagyvállalatnál jártam. Versenypiacon működő, erősen teljesítményorientált szervezet,...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
1 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
4 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
3 hete
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
2 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 13:05
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 10:29
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Agrárszektor  |  2026. február 21. 12:01
Nagy lehetőség a magyar gazdáknak: sokat bukhat a jövőben, aki nem él vele
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel