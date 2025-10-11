2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
19 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hallottál már a hebedundáról? Így készül a magyar pásztorok elfeledett, filléres tarhonyaétele
HelloVidék

Hallottál már a hebedundáról? Így készül a magyar pásztorok elfeledett, filléres tarhonyaétele

Tóth Viktória
2025. október 11. 10:04

A magyar családok életében régen központi szerepet játszottak a különböző tésztaételek, ezek között is kiemelt fontosságú szerep jutott az idők végezetéig tartósítható száraztésztáknak és a belőlük készített laktató finomságoknak. Elfeledett magyar tésztaételeink nyomában egy igazán különleges nevű receptre bukkantunk: a „hebedunda” egy olyan ősi tarhonyaétel, amelyet kár lenne hagynunk a feledés homályába veszni. Nézzük, hogyan készül az eredeti recept alapján!

Aki jártas a magyar tésztaételek készítésében, sőt mi több, volt már dolga igazi házi gyúrt tésztával, biztosan tudja, hogy a boltban kapható tésztafélék a nyomába sem érnek a házias ízeknek. A sajátkezűleg legegyszerűbben elkészíthető tésztafélék közé tartozik a tarhonya, az egyik legismertebb népies magyar ételünk, amiből elkészíthetjük a hebedunda nevű pásztorételt is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A száraztészta szerepe a magyar konyhában

A boltban kapható száraztészták megjelenése előtt a tésztagyúrást és szárítást házilag végezték az emberek. Bár a tésztázás tipikus asszonyi munka volt, a kemény tésztagombócok begyúrása és - a nyújtógépek megjelenését megelőzőleg - kézzel történő kinyújtása az időigényes, egyben fizikailag megerőltető elfoglaltságok közé tartozott. Ennek ellenére – akár csak a befőzés vagy a lekvárkészítés - a tésztakészítés a legfontosabb konyhai feladatok közé tartozott, ugyanis

így tudták tartósítani az egyik legfontosabb háztáji élelmiszert, a friss tojást. A tojás nyersen legfeljebb néhány hétig áll el, tésztának begyúrva és kiszárítva azonban hónapokig, akár évekig ellenáll a romlásnak, ha megfelelő körülmények között tároljuk.

Hagyományos magyar tésztaféléink közé tartozik többek között a csigatészta, a kiskocka, a cérnametélt vagy a csusza is, amelyeket régen kivétel nélkül házilag, kézzel készítettek. Az alapanyag Magyarországon tipikusan tiszta búzaliszt volt, amelyhez az alaprecept szerint 100 grammonként egy közepes méretű tojást adtak és egy kevés sóval ízesítették. Innen ered a „tíztojásos tészta” elnevezés is, ugyanis egy kilogramm liszt tíz egész tojást képes felvenni (ezen felül számos különféle tésztarecept létezik Európában, azonban ez a legáltalánosabb, legegyszerűbb formula mind közül).

Őrült áron kínálják a száraztésztát: így készítsd el házilag, a boltinál is finomabb lesz!
EZ IS ÉRDEKELHET
Őrült áron kínálják a száraztésztát: így készítsd el házilag, a boltinál is finomabb lesz!
Az őrült drágulás nem kíméli a száraztésztát sem: mutatjuk, hogyan kerüld ki a megduplázódott bolti árakat, mi a tökéletes házi tészta készítés és szárítás titka!

A száraztészták nem csak kulináris élvezeti értékük miatt játszottak fontos szerepet a magyarok életében: a napszámosok, a molnárlegények vagy például a pásztorok gyakran pénz helyett természetben kapták meg fizetségüket. Ilyen kifizetés esetén a dolgozók kisebb-nagyobb ellátmánycsomagokat kaptak, amelyek olyan tartós élelmiszerekből álltak, mint a liszt, a burgonya, a tészta, a száraz hüvelyesek vagy a füstölt szalonna és kolbász. A pusztában élő pásztorok például akár hetekig képesek voltak magukat ellátni ezekből a nem romlandó alapanyagokból.

Alaprecept: hogyan készül a házi tarhonya egyszerűen?

Tradicionális magyar tésztaféléink egyik legismertebb képviselője az egyszerű, de nagyszerű tarhonya, amit sokan „reszelt” néven ismernek. A tarhonya készítése pofonegyszerű: be kell gyúrni a tésztát (1 tojás és 1 csipet só 100 g lisztenként), majd fóliába csomagolva (ez védi meg a kiszáradástól) legalább fél órán keresztül pihentetni a hűtőben (akár egész éjszakára is bent hagyhatjuk), végül hagyni szobahőmérsékleten akklimatizálódni.

A tarhonyához nincs másra szükségünk, mint egy nagylyukú reszelőre, amin egyszerűen lereszeljük a tésztagombócot. Fontos: mindig lisztezzük meg a reszeléket, nehogy összetapadjanak az apró kis tésztagyöngyök. A kész reszelt tésztát terítsük szét egy konyharuhán és hagyjuk teljesen kiszáradni 1-2 nap alatt, de frissen is felhasználhatjuk.

A kiszárított tarhonyát mindig légmentesen zárósó zacskóban vagy üvegben érdemes tárolni, amely megóvja az élelmiszert a nedvességtől és a konyhai kártevőktől. Jól záródó tárolóedényben a tészta akár évekig is elállhat – feltéve, ha nem fogyasztjuk el azzal a lendülettel, ahogy elkészítettük.

Milyen ételekhez használjuk a tarhonyát?

A tarhonya elkészítésére számtalan különféle receptúra létezik: megfőzhetjük külön, sós vízben és utólag is hozzáadhatjuk ételekhez, köretekhez, vagy eleve száraz formában is hozzáadhatjuk a többi alapanyaghoz és velük együtt puhára főzhetjük. Az előbbi verzió esetén a száraz tarhonyagyöngyöcskéket nagyjából 8-10 perc alatt tudjuk puhára főzni sós vízben, utóbbi esetben viszont ennél több időt is igénybe vehet a tarhonya főzése, készítése közben pedig érdemes időnként megkeverni, mert könnyen letapadhat és ráéghet az edény aljára.

Jó, ha tudjuk, hogy a tarhonyát akkor tudjuk a legkönnyebben elrontani, ha száraz, fullasztó ételt készítünk belőle, ugyanis alapvetően krémes, szaftos fogásokhoz szokás ezt a tésztafélét használni. Közkedvelt magyaros klasszikusok a pásztortarhonya vagy az ahhoz hasonló, szuperlaktató „nyárlőrinci tutajos” is, amelyet gombóccá gyúrva is tálalhatunk jó sok csalamádéval.

Indul a bográcsszezon: felejtsd el a paprikás krumplit, fillérekből elkészítheted a nyárlőrinci tutajost
EZ IS ÉRDEKELHET
Indul a bográcsszezon: felejtsd el a paprikás krumplit, fillérekből elkészítheted a nyárlőrinci tutajost
Nálatok sem telhet el nyári hétvége bográcsozás nélkül? Így készül az egyik legfinomabb elfeledett magyar étel, a nyárlőrinci tutajos. Ha egyszer elkészíted, nincs megállás!

A tarhonyát használhatjuk egyébként levesbetét gyanánt is, sokan belefőzik a lecsóba, sőt mi több, akár édes ételeket is készíthetünk felhasználásával. Utóbbi eshetőségre kiváló példa a tejbetarhonya, egy a tejberizshez hasonló tésztaétel, amelyet vaníliával és cukorral bolondítanak meg, de lekvárral is szokás tálalni. Különféle rizses ételekhez is jól használható alapanyag a rizs kiváltása céljából.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Recept: Hebedunda, a kiskunsági pásztorok elfeledett tarhonyaétele

Cikkünk főszereplője, a hebedunda is egyike a laktató, szaftos tarhonyaételeknek. Egy olyan egytálételről van szó, amelyet régen a kiskunsági pásztorok – tipikusan Kiskunhalas térségében - készítettek szabad tűzön, bográcsban. A Kiskunságban leggyakrabban marha-, juh- és sertéshúsból készült ételek kerültek az asztalra: maga a hebedunda leginkább sertéstepertővel, ritkábban szalonnával vagy kolbásszal készült, a zöldségek közül pedig burgonyával és/vagy lecsós alappal gazdagították és paprikával fűszerezték.

HebedundaHebedunda

Hozzávalók

  • 1 bögre száraz tarhonya (házilag: 200 g liszt + 2 tojás + 2 csipet só, készítése fent olvasható)
  • 1 bögre tepertő
  • 1 ek sertészsír
  • 1 nagy fej vöröshagyma
  • 1 db tv paprika
  • 1 db paradicsom
  • 2 db főzni való burgonya
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 1 ek őrölt pirospaprika
  • 1 mk őrölt fűszerkömény
  • só, bors ízlés szerint
  • víz

A hebedunda elkészítése

Aprítsuk finomra a vöröshagymát és a fokhagymát, majd kezdjük el egy kevés sóval ízesítve megdinsztelni a zsíron – ehhez használjunk lefedhető, mély serpenyőt vagy fazekat. Amikor a hagyma üvegesedni látszik, adjuk hozzá a felaprított paradicsomot és paprikát, majd főzzünk belőle néhány perc alatt lecsós alapot.

Amíg készül a lecsós alap, egy éles késsel aprítsuk fel a megtisztított burgonyát és a tepertőt lehetőleg kisebb, 1x1 centiméteres kockákra, majd só, bors, pirospaprika és kömény társaságában adjuk ezeket is a lecsós alaphoz. Tegyük bele a száraz tarhonyát (ezt ízlés szerint meg is piríthatjuk előtte olajon vagy zsíron – ettől karakteresebb lesz az íze), keverjük össze alaposan, majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi kb. 1 ujjnyira ellepi.

HebedundaA hebedunda készítése

Fedjük le a főzőedényt, állítsuk a lángot alacsony fokozatra, majd pároljuk az egészet addig, míg a tarhonya meg nem puhul (kb. 20 perc). Főzés közben néhány percenként keverjünk rá a tarhonyára, nehogy odaégjen az edény aljára, a vizet pedig, amit felvett a tészta, időnként pótoljuk.

Akkor vagyunk készen, ha a burgonya és a tarhonya megpuhultak, a tészta felvette a lé javarészét, azonban az étel még szaftos, könnyen kanalazható (nyugodtan lazíthatunk rajta egy kis vízzel a végén is). Tálaljuk a hebedundát melegen, ízlés szerint pár szelet friss kenyérrel (a pásztorok régen ezzel ették) és savanyúságokkal.

Ez a retro finomság sosem megy ki a divatból: így készíts házi töpörtyűt és tepertőkrémet fillérekből!
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez a retro finomság sosem megy ki a divatból: így készíts házi töpörtyűt és tepertőkrémet fillérekből!
Léteznek olyan magyaros klasszikusok, amelyek a maguk egyszerűségében tökéletesek: közéjük tartozik a friss házi tepertőből készített tepertőkrém is, jó sok hagymával!

Tippek és tapasztalatok

A hebedunda elkészítése valóban nagyon egyszerű volt: hosszabb előkészületek nélkül, bármikor összedobhatjuk a legtöbb háztartásban fellelhető egyszerű és filléres alapanyagokból. A tarhonyát tepertővel kombinálva eddig még nem kóstoltuk, így nagy meglepetést okozott, hogy egyszerűsége ellenére milyen ízgazdag is lett a végeredmény. Aki nem szereti tepertővel, annak ott a jó öreg kolbász és szalonna: válasszuk nyugodtan bármelyiket, az étel ezekkel is nagyon finom lesz.

A hebedundát mi most egyszerű, bolti tarhonyával készítettünk, azonban ha még autentikusabb élményre vágyunk, érdemes kipróbálni a házi gyúrt tésztával készített verziót is. Utóbbi esetben a tészta főzési ideje jelentősen lerövidül, azonban a friss tarhonya valamivel kevesebb vizet fog felvenni, mint a szárított. Tálalásnál semmi esetre se feledkezzünk meg a savanyúságokról, ugyanis ezek teszik igazán teljessé az ízeket.

Fotók: Tóth Viktória
#recept #tészta #gasztro #főzés #hellovidék #gasztromesék #receptek #magyaros ételek #bogrács #tepertőkrém #hagyomány #magyar konyha

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:01
08:37
08:15
08:03
Pénzcentrum
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 11. szombat
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A hospice-ellátás világnapja
Október 11.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
2 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
1 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
5 napja
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Faktorálás
követelés (vagyis szerződés szerint járó bevétel) harmadik fél által történő megvásárlására vonatkozó ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 09:01
Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten pénteken
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 08:03
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok
Agrárszektor  |  2025. október 11. 09:02
Meglepő hírek érkeztek a francia borokról: erre nem sokan számítottak