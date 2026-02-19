Döbbenetes: emberméretű halszörnyre bukkant a mázlista pecás, fotón a gigászi ragadozó

Egy 180 centiméter hosszú harcsát fogtak szerdán a Desedán, a hal becsült súlya elérhette az 50 kilogrammot. A kapitális példányt a hitelesítés és a fotózás után visszaengedték a tóba.

A kapitális fogásról Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) titkára számolt be. Mint elmondta, Tomity Ádám csónakból, pergető módszerrel, fehér színű műcsalival akasztotta meg a halat. A harcsa kemény fárasztás után adta meg magát - írta a Sonline.hu.

A szakemberek szerint az év eleji enyhébb időjárás miatt a ragadozó halak az idén korábban kezdtek aktívabban táplálkozni, ami kedvezhet a hasonló fogásoknak is. A Deseda ismerten erős harcsaállománnyal rendelkezik, a mostani példány ugyanakkor még így is figyelemre méltó méretű.

A tó hivatalos harcsarekordja ennél is nagyobb: egy 99 kilogrammos, 211 centiméter hosszú példány, amelyet 2014-ben fogtak. A rekordhal kifogója Farkas Szilárd, a horgászegyesület jelenlegi elnöke volt.

A mostani fogás jó előjel lehet a 2026-ra meghirdetett I. 72 órás Desedai Harcsafogó Találkozó előtt, amelyet hagyományteremtő szándékkal rendeznek meg a tavon. A szervezők bíznak abban, hogy a Deseda tovább erősíti hírnevét a hazai harcsahorgászat egyik kiemelt helyszíneként.