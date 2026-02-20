Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása

Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete. Az 1965-ben elkészült házat 279 millió forintért kínálják, miközben az eredeti állapotából mára kevés maradt meg.

Ritka lehetőség a Balaton-parton: eladó a magyar organikus építészet világhírű mesterének, Makovecz Imrének ikonikus „Sellő” étterme Balatonszepezden - olvasható egy aktuális ingatlanhirdetésben. A pazar balatoni kilátással bíró 300 négyzetméteres ingatlant pár éve átalakították, most 279 millió forintért keresi új gazdáját.

Az ikonikus, a 71-es főút mentén álló volt Sellő étterem az organikus építészet későbbi, karakteres makoveczi világának előzményeként is értelmezhető. Eredetileg egy kovácsműhely állt itt, ezt alakította át Makovecz egy borozóval megfejelt étteremmé. A terveket 1963-ban készítette Makovecz, aki akkoriban a SZÖVTERV-nél dolgozott, és vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott. Az épület átalakítását az ÁFESZ rendelte - írta róla az Építészfórum.

Ingatlan.com hirdetése

Makovecz később kritikusan nyilatkozott a korszak munkáiról

Egy visszaemlékezésében a magyar organikus építészet világhírű mestere úgy fogalmazott: "A szepezdi vendéglőből nem az a változat épült meg, amit akartam. Építettem egy másik balatoni vendéglőt is Füreden, ahol a zsűri – fiatal voltam – megmondta, hogy vigyem a fenébe, amit rajzoltam, és hozzak másikat. Addig rajzoltatták velem, míg ez ki nem jött. Kudarcok ezek a házak. Ennek ellenére amikor elkészültek, az akkori viszonyokhoz képest jó házaknak mutatkoztak, de valójában nem lehet őket teljes szívvel vállalni..." – idézi Gerle János Makovecz Imre műhelye című, 1996-ban megjelent kötete.

A Balatonra néző épületet Makovecz a vöröshomokkőből rakott támfal fölé, könnyed felépítményként helyezte el. Wettstein Domonkos 2023-as tanulmánya szerint a monolit hatású kőfal és a pikkelyszerűen rakott, enyhén kiugró ferde felületek sajátos, már-már zoomorf karaktert adtak az épületnek. A kőfal tetején kialakított, hegyesedő beton elemek – amelyek virágládaként is szolgáltak – az eredeti koncepció részei voltak.

Az étteremnek ma már nyoma sincs, de jóval olcsóbban kínálják, mint pár éve

Az ingatlan hosszú ideig kihasználatlanul állt, majd 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át, és lakóépületként hasznosították. Az épület eladásának szándéka nem új keletű: 2022 őszén már 380 millió forintos irányáron kerestek rá vevőt. A mostani, 279 milliós ár jelentős csökkenést mutat, miközben a hirdetés szerint egy átfogó felújítás lehetőséget teremthetne az eredeti makoveczi elképzelésekhez közelebb álló rehabilitációra. A mostani hirdetés szövege szerint az átalakított épület továbbra is két szintből áll, és 5 szoba található benne.

A Google Mapson jelenleg így néz ki az ingatlan

A Makovecz Imre Alapítvány szerint ugyanakkor az átépítés során az épület műemléki státuszát figyelmen kívül hagyták, és olyan beavatkozások történtek, amelyek műemléki értékeket semmisítettek meg. Az alapítvány közlése szerint mindez a helyi és örökségvédelmi hatóságok figyelmeztetése ellenére történt.

Címlapkép: Hunyady József / Fortepan