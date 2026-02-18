Drámai jelenetek a Sümegi várnál: hatalmas füst szállt fel, sokan tűzre gyanakodtak + Fotó

Sűrű füst gomolygott a falak között, különös fények villantak fel a történelmi kövek mögött – sokan attól tartottak, hogy tűz ütött ki a sümegi várban. A látvány azonban megtévesztő volt: nem katasztrófa, hanem filmforgatás zajlott a helyszínen.

Többen is írták a közösségi médiában, hogy hatalmas füstöt látnak a Sümegi vár területén, és első pillantásra úgy tűnt, mintha a történelmi épület egy része lángokban állna. A sűrű, fehér füst és az esti fényhatások valóban drámai képet festettek a vár falai között - írta a Veol.hu.

A helyiek aggodalma azonban alaptalannak bizonyult: nem tűz pusztított, hanem egy filmes produkció stábja dolgozott a helyszínen. A forgatáshoz használt füstgépek és speciális világítás okozta a szokatlan jelenséget.

Arról egyelőre nem közöltek részleteket, pontosan milyen témájú alkotás készül a várban, és mikor láthatja majd a közönség az itt rögzített jeleneteket. Az viszont nem meglepő, hogy a választás a sümegi helyszínre esett: a középkori eredetű erődítmény hangulata és látványa rendszeresen vonzza a turistákat, és filmes szempontból is látványos díszletként szolgálhat.














